Francia vs. Islandia chocarán el viernes 11 de octubre, desde las 13:45 horas (Perú), en el estadio Laugardalsvöllur de la ciudad de Reykjavik por las eliminatorias a la Eurocopa 2020. El partido será transmitido en nuestro país a través de la señal de DirecTV Sports. Además, podrás seguirlo EN VIVO y ONLINE a través de DirecTV Play y DirecTV Go.

Recuerda que El Comercio te brindará el minuto a minuto del partido Francia vs. Islandia. Además, te mostrará todos los detalles de las eliminatorias a la Eurocopa 2020, con tabla de posiciones, estadísticas, goles, polémicas, horarios de TV, y cómo seguir el partido de fútbol en vivo y en directo.

Franceses y nórdicos chocan en un partido que determinará gran parte de las aspiraciones de ambos en el grupo H de las eliminatorias a la Eurocopa 2020. Zona en la que se comparte el liderazgo, con 15 puntos, entre la selecciones de Francia y Turquía, sin embargo los islandeses acechan con 12 puntos.

Los dirigidos por Didier Deschamps llegan entonados tras las tres vicrorias que han encadenado en el torneo clasificatorio a la Euro 2020, sin embargo la sensible baja de su capitán, el portero Hugo Lloris, podría afectar el accionar de los galos pues el guardameta del Totenham Hotspur era sinómino de seguridad bajo los tres palos algo que hasta el momento su suplente, Alphonse Areola, no ha demostrado en el Real Madrid por lo que se especula que el veterano Steve Mandanda, quien volvió a ser convocado, se perfile como titular.

“Es difícil saber con exactitud cuánto tiempo estará de baja. Por lo que nos concierne, no estará en esta concentración ni la próxima. No soy un especialista, pero no volverá a jugar en 2019, eso es casi seguro”, manifestó Deschamps sobre la lesión que sufrió Hugo Lloris y que lo ha marginado de las canchas por lo que resta del año. Otra de las sensibles bajas para Francia es la de su centrocampista, Paul Pogba. El volante, que fue trascendental en la obtención del título mundial, se encuentra lesionado y fue dejado de lado por el estratega Deschamps.

Por su parte, Islandia, llega a este duelo con la esperanza, e ilusión, de conseguir el triunfo y meterse directamente en la pelea por la clasificación a la Eurocopa 2020. Los ‘vikingos’, como mencionamos líneas atrás, se ubican en la tercera posición del grupo H con 12 unidades por lo que una victoria decidiría la suerte de los líderes en las últimas fechas. Además, no es descabellado pensar en que Islandia pueda conseguir el triunfo pues hasta el momento se mantiene invicto en condición de local. Sus dos únicas derrotas fueron jugando fuera de casa ante Francia y un traspié ante Albania.

“Jugar contra Francia será un desafío muy interesante. Es campeona mundial y, por lo tanto, muy buena dentro y fuera del campo. Será un partido muy complicado para nosotros, pero no tenemos nada que perder y mucho que esperar”, manifestó Erik Hamrén en conferencia de prensa.

Sin embargo a pesar de la fortaleza jugando en el estadio Laugardalsvöllur, Islandia deberá lograr una verdadera hazaña futbolística pues nunca en su historia ha vencido a Francia. Por lo que su DT espera que la noche del viernes ocurra un milagro. “Todos esperan que gane Francia. Pero como sabes, existen milagros y sorpresas en el fútbol, ​​entonces ¿por qué no? Islandia nunca ha vencido a Francia, pero inevitablemente habrá una primera. Entonces, quién sabe, puede ser para mañana”, manifestó el entrenador sueco de los vikingos, Erik Hamrén.

Conoce estadio Laugardalsvöllur, escenario del duelo Francia - Islandia

Revisa los horarios del partido ente Francia e Islandia:

12:45 horas - Honduras, Puerto Rico

13:45 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

14:45 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

15:45 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

19:45 horas - Reino Unido

20:45 horas - España, Italia, Francia, Alemania