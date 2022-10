Freddie Mercury es considerado uno de los mejores músicos de toda la historia. El británico, con la mítica agrupación Queen, y también como solista, logró marcar un antes y un después en el mundo del rock.

Debido a esta carrera legendaria que hizo, una vez que falleció, el 24 de noviembre de 1991, muchas de sus pertenencias eran añoradas por sus fans. Incluso, algunos de estos estaban dispuestos a pagar cifras exorbitantes para tenerlas.

Uno de los bienes más codiciados por los seguidores de Mercury era su famoso Rolls-Royce. Según TN, este auto se subastará el próximo sábado 5 de noviembre en el evento que la casa RM Sotheby´s va a celebrar en Londres, Inglaterra.

¿En cuánto será subastado el Rolls-Royce Freddie Mercury?

Por ahora, no se sabe el precio que pedirán por el famoso vehículo, aunque claro, tendrá un valor bastante elevado y probablemente inaccesible para el común de las personas. Eso sí, el dinero será donado a Superhumans Center, una ONG que brinda apoyo a Ucrania desde la invasión rusa.

El Rolls-Royce del cantante fue fabricado en 1974. Una vez que el intérprete musical falleció, pasó a manos de su hermana, Kashmira Cook, quien se lo compró a Mercury State en 2003. Luego, esta lo subastó en 2013 por 74.600 libras esterlinas, lo que valdría en el presente 146.000 dólares.

(Foto: RM Sotheby´s)

La persona que lo adquirió fue un empresario ruso, quien nunca lo usó y prefirió conservarlo de la mejor manera. Por esa razón, una de las recomendaciones para el nuevo dueño es que le haga una revisión mecánica.

¿Qué accesorios tiene el Rolls-Royce de Freddie Mercury?

-Asientos de cuero

-Interior de madera

-Teléfono celular

-Radio pasacassette

-Una caja de pañuelos que usaba el artista

(Foto: RM Sotheby´s)

Si bien se sabe que Mercury no conducía el carro por no tener licencia, sí se conoce que el británico le tenía un gran cariño al mismo y en general a los automóviles. “Cuando me aferro a tu volante, todo lo que oigo es tu motor”, dice una parte de la letra de I’m in love of a car (Estoy enamorado de un auto), un tema que forma parte del exitoso álbum “Bohemian Rhapsody”, de 1975.