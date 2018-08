La primera fecha del Fútbol de España se realizará entre el 17 de agosto al 20 del mismo mes. LaLiga Santander dio a conocer los horarios de las dos primeras jornadas que corresponden a la temporada 2018-2019, que arrancará con el Girona vs. Real Valladolid y finalizará con el Real Madrid vs. Getafe. De esta manera, todos los amantes del fútbol español podrán ver EN VIVO ONLINE GRATIS -en muchos casos en 4K- sus partidos de preferencia; conocer las fechas, horas, canales de transmisión y resultados de los partidos por plataforma streaming de video o derechos de televisión, de manera gratuita y legal sin infringir normas de ley. En las próximas semanas, la liga española dará a conocer las programaciones del resto de las fechas con horario de España.

Por primera vez en la historia, el fútbol de España tendrá cinco representantes en la Primera División que son de Madrid. Gracias al ascenso directo de Rayo Vallecano, la capital española tendrá además a Real Madrid, Atlético de Madrid, Leganés y Getafe. Por otro lado, es bueno resaltar que LaLiga Santander tendrá a Huesca, siendo el tercer año consecutivo en que un equipo debuta en la máxima categoría.

Oficialmente denominada como Campeonato Nacional de Liga de Primera División, el Fútbol de España en vivo online podrás disfrutarlo de diferentes maneras desde inicio a fin en tu tiempo libre y desde la comodidad de tu hogar. Con la gran ausencia de Cristiano Ronaldo, pero con la presencia de Lionel Messi, LaLiga Santander sigue siendo una de las más vistas en todo el mundo con sus diferentes estrellas del deporte rey a lo largo de la temporada.

El fútbol de España es considerado como unas de las mejores ligas del mundo en importancia según el ranking anual oficial de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), ocupando el primer lugar de manera consecutiva desde 2010. Todos los partidos de la Liga Santander en vivo online podrás verlo gracias a Internet en diferentes plataformas, que te ofrecen un mes gratuito y más adelante un pago mensual con tan solo inscribirte con tu tarjeta de débito o crédito.

La Liga Santander es el campeonato doméstico cuyos equipos como Real Madrid, Barcelona FC, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla y Real Zaragoza han conquistado más campeonatos del mundo de clubes, Champions League, Europa League, Supercopa de Europa, Recopa de Europa, entre otras.

DÓNDE VER EN VIVO ONLINE EL FÚTBOL DE ESPAÑA

En España existen 31 canales diferentes que dan fútbol en un total de 260 partidos televisados en vivo y en directo por Movistar+, LaLiga TV, beIN LaLiga y LaLiga 1|2|3 TV que, actualmente, cuentan con los partidos retransmitidos en directo a lo largo de la temporada.

El fútbol de España puedes accederlo en la programación completa de los diferentes canales de televisión; además, online gratis, de manera legales, seguro y sencillo. Por otro lado, podrás cnocer los días, fechas, horarios y todos los detalles de LaLiga Santander.

Para ver el fútbol de España en vivo y directo online por Internet y por TV, beIN Sports y beIN LaLiga están incluidos en los paquetes de fútbol de otras compañías. Eso no significa que no puedes contratarlos por separado. La plataforma en cuestión de beIN Connect y es totalmente online. Puedes verla tanto en su página web como en sus correspondientes aplicaciones móviles.

Si te interesa contratar Movistar+ para ver en vivo y en directo el fútbol de España, podrás añadirlo a tu paquete Fusion+ por 25 euros al mes, lo que te dará acceso a todos los canales deportivos

1. DIRECTV SPORTS

DirecTV tiene los derechos oficiales para transmitir en vivo online los partidos del fútbol de España. La cadena de televisión por suscripción fue agregando programación a su parrilla como LaLiga Santander, Barca TV, Real Madrid TV, lo mejor de la Premier League, entre otras ligas importantes del mundo. Esta plataforma tiene cobertura exclusiva en Sudamérica, transmitiendo siete ligas de total importancia en el mundo, como el fútbol español.

2. TDT ESPAÑA

La televisión digital terrestre en España se considera un servicio público esencial de titularidad estatal. En 2010, esta situación se modificó con la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que realiza la liberalización de la prestación del servicio de radio y televisión, de manera que pase a ser considerado un servicio de interés general que los particulares prestan en régimen de libre competencia con ciertas limitaciones, donde podrás ver online gratis los partidos del fútbol de España.

3. MOVISTAR+

En Movistar España podrás disfrutar toda la programación de los partidos del fútbol de España. Se trata de la marca comercial del operador integrado que presta los servicios de Fijo, Móvil, Internet y Televisión en España. De esta manera podrás ver tus partidos en vivo y en directo online desde cualquier smartphone en el lugar que te encuentres. Ofrece muchos paquetes a la elección del usuario. Cuenta con los canales beIN Sports, beIN LaLiga, Movistar Partidazo y Movistar Fútbol.

4. TELECABLE ESPAÑA

Telecable de Asturias es un operador regional de telefonía fija, telefonía móvil y televisión por suscripción. En esta plataforma podrás ver todos los partidos en vivo y en directo del fútbol de España. La empresa fue creada en 1995 y dos años más tarde ya habían obtenido los permisos municipales pertinentes en Gijón y comenzaron a dar servicio de televisión por cable, teléfono e Internet en esta área. Aquí obtendrás canales como beIN Sports, beIN LaLiga y LaLiga 1|2|3.

5. beIN CONNECT

En esta plataforma podrás ver tv online de todos los partidos del fútbol de España. Necesitas hacer una suscripción y podrás disfrutar las mejores ligas del mundo desde tu móvil o televisión. Aquí podrás contar con los canales de beIN Sports, beIN La Liga, LaLiga 1|2|3 y beIN Max.

PROGRAMACIÓN DEL FÚTBOL DE ESPAÑA 2018-2019

Tras el sorteo que se realizó el pasado 24 de julio, LaLiga Santander dio a conocer el calendario oficial para la temporada 2018-2019. La primera jornada del Fútbol de España arranca el 17 de agosto y podrás verlo en vivo online desde diferentes plataformas. Real Valladolid abre la fecha visitando a Girona. El Rayo Vallecano, quien regresa a la Primera División, recibirá la visita del Sevilla FC. Por otro lado, Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Getafe, mientras Barcelona tendrá su primera prueba con el Alavés en el Camp Nou.

Respecto a los partidos importantes del fútbol de España, el primer duelo entre Real Betis y Sevilla FC se celebrará el fin de semana del 1 y 2 de septiembre en el Estadio Benito Villamarín, mientras que el duelo de la segunda vuelta se jugará el fin de semana del 13 y 14 de abril en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Real Madrid y Atlético de Madrid, uno de los derbis más atractivos del mundo, se verán las caras el fin de semana del 29 y 30 de setiembre en el Santiago Bernabéu, mientras que el duelo del Wanda Metropolitano será el fin de semana del 9 y 10 de febrero.

El primer Clásico de España en la temporada será en la jornada 10, el fin de semana del 27 y 28 de octubre. Este duelo de la primera vuelta tendrá lugar en el Camp Nou. En la segunda vuelta, el Bernabéu acogerá el segundo Clásico en la jornada 26, el fin de semana del 2 y 3 de marzo.

JORNADA 1

17 de agosto – Girona vs Real Valladolid (20.15 horas)

17 de agosto – Real Betis vs Levante (22.15 horas)

18 de agosto – Celta vs Espanyol (18.15 horas)

18 de agosto – Villarreal vs Real Sociedad (20.15 horas)

18 de agosto – Barcelona vs Alavés (22.15 horas)

19 de agosto – Eibar vs Huesca (18.15 horas)

19 de agosto – Rayo Vallecano vs Sevilla (20.15 horas)

19 de agosto – Real Madrid vs Getafe (22.15 horas)

20 de agosto – Valencia vs Atlético de Madrid (20.00 horas)

20 de agosto – Athletic Club vs Leganés (22.00 horas)



JORNADA 2

24 de agosto – Getafe vs Eibar (20.15 horas)

24 de agosto – Leganés vs Real Sociedad (22.15 horas)

25 de agosto – Alavés vs Real Betis (18.15 horas)

25 de agosto – Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano (20.15 horas)

25 de agosto – Real Valladolid vs Barcelona – (22.15 horas)

26 de agosto – Espanyol vs Valencia (18.15 horas)

26 de agosto – Sevila vs Villarreal (20.15 horas)

26 de agosto – Girona vs Real Madrid (22.15 horas)

27 de agosto – Levante vs Celta (20.15 horas)

27 de agosto – Athletic Club vs Huesca (22.00 horas)



JORNADA 3

2 de setiembre – Alavés vs Espanyol – por definirse

2 de setiembre – Barcelona vs Huesca – por definirse

2 de setiembre – Real Betis vs Sevilla – por definirse

2 de setiembre – Eibar vs Real Sociedad – por definirse

2 de setiembre – Getafe vs Real Valladolid – por definirse

2 de setiembre – Levante vs Valencia – por definirse

2 de setiembre – Rayo Vallecano vs Athletic Club – por definirse

2 de setiembre – Celta vs Atlético de Madrid – por definirse

2 de setiembre – Villarreal vs Girona – por definirse

2 de setiembre – Real Madrid vs Leganés – por definirse



JORNADA 4

16 de setiembre – Athletic Club vs Real Madrid – por definirse

16 de setiembre – Atlético de Madrid vs Eibar – por definirse

16 de setiembre – Espanyol vs Levante – por definirse

16 de setiembre – Huesca vs Rayo Vallecano – por definirse

16 de setiembre – Leganés vs Villarreal – por definirse

16 de setiembre – Valladolid vs Alavés – por definirse

16 de setiembre – Real Sociedad vs Barcelona – por definirse

16 de setiembre – Valencia vs Real Betis – por definirse

16 de setiembre – Girona vs Celta – por definirse

16 de setiembre – Sevilla vs Getafe – por definirse



JORNADA 5

23 de setiembre – Barcelona vs Girona – por definirse

23 de setiembre – Celta vs Real Valladolid – por definirse

23 de setiembre – Eibar vs Leganés – por definirse

23 de setiembre – Huesca vs Real Sociedad – por definirse

23 de setiembre – Levante vs Sevilla – por definirse

23 de setiembre – Rayo Vallecano vs Alavés – por definirse

23 de setiembre – Real Betis vs Athletic Club – por definirse

23 de setiembre – Getafe vs Atlético de Madrid – por definirse

23 de setiembre – Real Madrid vs Espanyol – por definirse

23 de setiembre – Villarreal vs Valencia – por definirse



JORNADA 6

26 de setiembre – Alavés vs Getafe – por definirse

26 de setiembre – Athletic Club vs Villarreal – por definirse

26 de setiembre – Atlético de Madrid vs Huesca – por definirse

26 de setiembre – Leganés vs Barcelona – por definirse

26 de setiembre – Girona vs Real Betis – por definirse

26 de setiembre – Valencia vs Celta – por definirse

26 de setiembre – Espanyol vs Eibar – por definirse

26 de setiembre – Real Valladolid vs Levante – por definirse

26 de setiembre – Real Sociedad vs Rayo Vallecano – por definirse

26 de setiembre – Sevilla vs Real Madrid – por definirse



JORNADA 7

30 de setiembre - Real Betis vs Leganés – por definirse

30 de setiembre - Celta vs Getafe – por definirse

30 de setiembre - Eibar vs Sevilla – por definirse

30 de setiembre - Real Sociedad vs Valencia – por definirse

30 de setiembre - Real Madrid vs Atlético de Madrid

30 de setiembre - Levante vs Alavés – por definirse

30 de setiembre - Barcelona vs Athletic Club – por definirse

30 de setiembre - Rayo Vallecano vs Espanyol – por definirse

30 de setiembre - Huesca vs Girona – por definirse

30 de setiembre - Villarreal vs Real Valladolid – por definirse



JORNADA 8

7 de octubre – Alavés vs Real Madrid – por definirse

7 de octubre – Athletic Club vs Real Sociedad – por definirse

7 de octubre – Atlético de Madrid vs Real Betis – por definirse

7 de octubre – Espanyol vs Villarreal – por definirse

7 de octubre – Getafe vs Levante – por definirse

7 de octubre – Leganés vs Rayo Vallecano – por definirse

7 de octubre – Valencia vs Barcelona – por definirse

7 de octubre – Sevilla vs Celta – por definirse

7 de octubre – Girona vs Eibar – por definirse

7 de octubre – Real Valladolid vs Hueca – por definirse



JORNADA 9

21 de octubre – Barcelona vs Sevilla – por definirse

21 de octubre – Real Betis vs Real Valladolid – por definirse

21 de octubre – Celta vs Alavés – por definirse

21 de octubre – Eibar vs Athletic Club – por definirse

21 de octubre – Villarreal vs Atlético de Madrid – por definirse

21 de octubre – Huesca vs Espanyol – por definirse

21 de octubre – Rayo Vallecano vs Getafe – por definirse

21 de octubre – Real Sociedad vs Girona – por definirse

21 de octubre – Valencia vs Leganés – por definirse

21 de octubre – Real Madrid vs Levante – por definirse



JORNADA 10

28 de octubre – Barcelona vs Real Madrid – por definirse

28 de octubre – Alavés vs Villarreal – por definirse

28 de octubre – Athletic Club vs Valencia – por definirse

28 de octubre – Atlético de Madrid vs Real Sociedad – por definirse

28 de octubre – Celta vs Eibar – por definirse

28 de octubre – Girona vs Rayo Vallecano – por definirse

28 de octubre – Getafe vs Real Betis – por definirse

28 de octubre – Real Valladolid vs Espanyol – por definirse

28 de octubre – Sevilla vs Huesca – por definirse

28 de octubre – Levante vs Leganés – por definirse



JORNADA 11

4 de noviembre – Real Betis vs Celta – por definirse

4 de noviembre – Real Madrid vs Real Valladolid – por definirse

4 de noviembre – Real Sociedad vs Sevilla – por definirse

4 de noviembre – Eibar vs Alavés – por definirse

4 de noviembre – Espanyol vs Athletic Club – por definirse

4 de noviembre – Leganés vs Atlético deMadrid – por definirse

4 de noviembre – Rayo Vallecano vs Barcelona – por definirse

4 de noviembre – Huesca vs Getafe – por definirse

4 de noviembre – Valencia vs Girona – por definirse

4 de noviembre – Villarreal vs Levante – por definirse



JORNADA 12

11 de noviembre – Alavés vs Huesca – por definirse

11 de noviembre Barcelona vs Real Bestis – por definirse

11 de noviembre Celta vs Real Madrid – por definirse

11 de noviembre Getafe vs Valencia – por definirse

11 de noviembre Girona vs Leganés – por definirse

11 de noviembre Levante vs Real Sociedad – por definirse

11 de noviembre Rayo Vallecano vs Villarreal – por definirse

11 de noviembre Atlético de Madrid vs Athletic Club – por definirse

11 de noviembre Real Valladolid vs Eibar – por definirse

11 de noviembre Sevilla vs Espanyol – por definirse



JORNADA 13

25 de noviembre – Atlético de Madrid vs Barcelona – por definirse

25 de noviembre – Athletic Club vs Getafe – por definirse

25 de noviembre – Eibar vs Real Madrid – por definirse

25 de noviembre – Espanyol vs Girona – por definirse

25 de noviembre – Huesca vs Levante – por definirse

25 de noviembre – Sevilla vs Real Valladolid – por definirse

25 de noviembre – Leganés vs Alavés – por definirse

25 de noviembre – Villarreal vs Real Betis – por definirse

25 de noviembre – Real Sociedad vs Celta – por definirse

25 de noviembre – Valencia vs Rayo Vallecano – por definirse



JORNADA 14

2 de diciembre – Alavés vs Sevilla – por definirse

2 de diciembre – Barcelona vs Villarreal – por definirse

2 de diciembre – Real Bestis vs Real Sociedad – por definirse

2 de diciembre – Celta vs Huesca – por definirse

2 de diciembre – Real madrid vs Valencia – por definirse

2 de diciembre – Levante vs Athletic Club – por definirse

2 de diciembre – Girona vs Atlético de Madrid – por definirse

2 de diciembre – Rayo Vallecano vs Eibar – por definirse

2 de diciembre – Getafe vs Espanyol – por definirse

2 de diciembre – Real Valladolid vs Leganés – por definirse



JORNADA 15

9 de diciembre – Athletic Club vs Girona – por definirse

9 de diciembre – Real Betis vs rayo Vallecano – por definirse

9 de diciembre – Eibar vs Levante – por definirse

9 de diciembre – Huesca vs Real Madrid – por definirse

9 de diciembre – Real Sociedad vs real Valladolid – por definirse

9 de diciembre – Atlético de Madrid vs Alavés – por definirse

9 de diciembre – Espanyol vs Barcelona – por definirse

9 de diciembre – Villarreal vs Celta – por definirse

9 de diciembre – Leganés vs Celta – por definirse

9 de diciembre – Valencia vs Sevilla – por definirse



JORNADA 16

16 de diciembre – Alavés vs Athletic Club – por definirse

16 de diciembre – Celta vs Leganés – por definirse

16 de diciembre – Eibar vs Valencia – por definirse

16 de diciembre – Getafe vs Real Sociedad – por definirse

16 de diciembre – Huesca vs Villarreal – por definirse

16 de diciembre – Real Valladolid vs Atlético de Madrid – por definirse

16 de diciembre – Levante vs Barcelona – por definirse

16 de diciembre – Espanyol vs Real Betis – por definirse

16 de diciembre – Sevilla vs Girona – por definirse

16 de diciembre – Real Madrid vs Rayo Vallecano – por definirse



JORNADA 17

22 de diciembre – Athletic Club vs Real Valladolid – por definirse

22 de diciembre – Atlético de Madrid vs Espanyol – por definirse

22 de diciembre – Barcelona vs Celta – por definirse

22 de diciembre – Real Betis vs Eibar – por definirse

22 de diciembre – Leganés vs Sevilla – por definirse

22 de diciembre – Real Sociedad vs Alavés – por definirse

22 de diciembre – Girona vs Getafe – por definirse

22 de diciembre – Valencia vs Huesc – por definirse

22 de diciembre – Rayo Vallecano vs Levante – por definirse

22 de diciembre – Villarreal vs Real Madrid – por definirse



JORNADA 18

6 de enero – Alavés vs Valencia – por definirse

6 de enero – Eibar vs Villarreal – por definirse

6 de enero – Espanyol vs Leganés – por definirse

6 de enero – Real Madrid vs Real Sociedad – por definirse

6 de enero – Celta vs Athletic Club – por definirse

6 de enero – Sevilla vs Atlético de Madrid – por definirse

6 de enero – Getafe vs Barcelona – por definirse

6 de enero – Huesca vs Real Betis – por definirse

6 de enero – Levante vs Girona – por definirse

6 de enero – Real Valladolid vs Rayo Vallecano – por definirse



JORNADA 19

13 de enero – Athletic Club vs Sevilla – por definirse

13 de enero – Atlético de Madrid vs Levante – por definirse

13 de enero – Barcelona vs Eibar – por definirse

13 de enero – Real Betis vs Real Madrid – por definirse

13 de enero – Valencia vs Real Valladolid – por definirse

13 de enero – Girona vs Alavés – por definirse

13 de enero – Rayo Vallecano vs Celta – por definirse

13 de enero – Real Sociedad vs Espanyol – por definirse

13 de enero – Villarreal vs Getafe – por definirse

13 de enero – Leganés vs Huesca – por definirse



JORNADA 20

20 de enero – Barcelona vs Leganés – por definirse

20 de enero – Real Betis vs Girona – por definirse

20 de enero – Celta vs Valencia – por definirse

20 de enero – Eibar vs Espanyol – por definirse

20 de enero – Levante vs Real Valladolid – por definirse

20 de enero – Rayo Vallecano vs Real Sociedad – por definirse

20 de enero – Real Madrid vs Sevilla – por definirse

20 de enero – Getafe vs Alavés – por definirse

20 de enero – Villarreal vs Athletic Club – por definirse

20 de enero – Huesca vs Atlético de Madrid – por definirse



JORNADA 21

27 de enero – Alavés vs Rayo Vallecano – por definirse

27 de enero – Athletic Club vs Real Betis – por definirse

27 de enero – Atlético de Madrid vs Getafe – por definirse

27 de enero – Espanyol vs Real Madrid – por definirse

27 de enero – Valencia vs Villarreal – por definirse

27 de enero – Girona vs Barcelona – por definirse

27 de enero – Real Valladolid vs Celta – por definirse

27 de enero – Leganés vs Eibar – por definirse

27 de enero – Real Sociedad vs Huesca – por definirse

27 de enero – Sevilla vs Levante – por definirse



JORNADA 22

3 de febrero – Barcelona vs Valencia – por definirse

3 de febrero – Celta vs Sevilla – por definirse

3 de febrero – Eibar vs Girona – por definirse

3 de febrero – Huesca vs Real Valladolid – por definirse

3 de febrero – Real Madrid vs Alavés – por definirse

3 de febrero – Real Sociedad vs Athletic Club – por definirse

3 de febrero – Real Betis vs Atlético de Madrid – por definirse

3 de febrero – Villarreal vs Espanyol – por definirse

3 de febrero – Levante vs Getafe – por definirse

3 de febrero – Rayo Vallecano – por definirse



JORNADA 23

10 de febrero – Atlético de Madrid vs Real Madrid – por definirse

10 de febrero – Alavés vs Levante – por definirse

10 de febrero – Athletic Club vs Barcelona – por definirse

10 de febrero – Espanyol vs Rayo Vallecano – por definirse

10 de febrero – Girona vs Huesca – por definirse

10 de febrero – Real Valladolid vs Villarreal – por definirse

10 de febrero – Leganés vs Real Betis – por definirse

10 de febrero – Getafe vs Celta – por definirse

10 de febrero – Sevilla vs Eibar – por definirse

10 de febrero – Valencia vs Real Sociedad – por definirse



JORNADA 24

17 de febrero – Barcelona vs Real Valladolid – por definirse

17 de febrero – Celta vs Levante – por definirse

17 de febrero – Eibar vs Getafe – por definirse

17 de febrero – Real Betis vs Alavés – por definirse

17 de febrero – Huesca vs Athletic Club – por definirse

17 de febrero – Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid – por definirse

17 de febrero – Valencia vs Espanyol – por definirse

17 de febrero – Real Madrid vs Girona – por definirse

17 de febrero – Real Sociedad vs Leganés – por definirse

17 de febrero – Villarreal vs Sevilla – por definirse



JORNADA 25

24 de febrero – Alavés vs Celta – por definirse

24 de febrero – Athletic Club vs Eibar – por definirse

24 de febrero – Atlético de Madrid vs Villarreal – por definirse

24 de febrero – Espanyol vs Huesca – por definirse

24 de febrero – Getafe vs Rayo Vallecano – por definirse

24 de febrero – Girona vs Real Sociedad – por definirse

24 de febrero – Leganés vs Valencia – por definirse

24 de febrero – Levante vs Real Madrid – por definirse

24 de febrero – Sevilla vs Barcelona – por definirse

24 de febrero – Real Valladolid vs Real Betis – por definirse



JORNADA 26

3 de marzo – Real Betis vs Getafe – por definirse

3 de marzo – Espanyol vs Real Valladolid – por definirse

3 de marzo – Huesca vs Sevilla – por definirse

3 de marzo – Leganés vs Levante – por definirse

3 de marzo – Real Madrid vs Barcelona – por definirse

3 de marzo – Villarreal vs Alavés – por definirse

3 de marzo – Valencia vs Athletic Club – por definirse

3 de marzo – Real Sociedad vs Atlético de Madrid – por definirse

3 de marzo – Eibar vs Celta – por definirse

3 de marzo – Rayo Vallecano vs Girona – por definirse



JORNADA 27

10 de marzo – Alavés vs Eibar – por definirse

10 de marzo – Athletic Club vs Espanyol – por definirse

10 de marzo – Atlético de Madrid vs Leganés – por definirse

10 de marzo – Barcelona vs Rayo Vallecano – por definirse

10 de marzo – Getafe vs Huesca – por definirse

10 de marzo – Girona vs Valencia – por definirse

10 de marzo – Levante vs Villarreal – por definirse

10 de marzo – Celta vs Real Betis – por definirse

10 de marzo – Real Valladolid vs Real Madrid – por definirse

10 de marzo – Sevilla vs Real Sociedad – por definirse



JORNADA 28

17 de marzo – Athletic Club vs Atlético de Madrid – por definirse

17 de marzo – Eibar vs Real Valladolid – por definirse

17 de marzo – Espanyol vs Sevilla – por definirse

17 de marzo – Huesca vs Alavés – por definirse

17 de marzo – Real Betis vs Barcelona – por definirse

17 de marzo – Real Madrid vs Celta – por definirse

17 de marzo – Valencia vs Getafe – por definirse

17 de marzo – Leganés vs Girona – por definirse

17 de marzo – Real Sociedad vs Levante – por definirse

17 de marzo – Villarreal vs Rayo Vallecano – por definirse



JORNADA 29

31 de marzo – Alavés vs Atlético de Madrid – por definirse

31 de marzo – Barcelona vs Espanyol – por definirse

31 de marzo – Celta vs Villarreal – por definirse

31 de marzo – Getafe vs Leganés – por definirse

31 de marzo – Sevilla vs Valencia – por definirse

31 de marzo – Girona vs Athletic Club – por definirse

31 de marzo – Rayo Vallecano vs Real Betis – por definirse

31 de marzo – Levante vs Eibar – por definirse

31 de marzo – Real Madrid vs Huesca – por definirse

31 de marzo – Real Valladolid vs Real Sociedad – por definirse



JORNADA 30

4 de abril – Athletic Club vs Levante – por definirse

4 de abril – Atlético de Madrid vs Girona – por definirse

4 de abril – Eibar vs Rayo Vallecano – por definirse

4 de abril – Espanyol vs Getafe – por definirse

4 de abril – Leganés vs Real Valladolid – por definirse

4 de abril – Sevilla vs Alavés – por definirse

4 de abril – Villarreal vs Barcelona – por definirse

4 de abril – Real Sociedad vs Real Betis – por definirse

4 de abril – Huesca vs Celta – por definirse

4 de abril – Valencia vs Real Madrid – por definirse



JORNADA 31

7 de abril – Alavés vs Leganés – por definirse

7 de abril – Real Betis vs Villarreal – por definirse

7 de abril – Celta vs Real Sociedad – por definirse

7 de abril – Rayo Vallecano vs Valencia – por definirse

7 de abril – Getafe vs Athletic Club – por definirse

7 de abril – Barcelona vs Atlético de Madrid – por definirse

7 de abril – Real Madrid vs Eibar – por definirse

7 de abril – Girona vs Espanyol – por definirse

7 de abril – Levante vs Huesca – por definirse

7 de abril – Real Valladolid vs Sevilla – por definirse



JORNADA 32

14 de abril – Athletic Club vs Rayo Vallecano – por definirse

14 de abril – Atlético de Madrid vs Celta – por definirse

14 de abril – Girona vs Villarreal – por definirse

14 de abril – Leganés vs Real Madrid – por definirse

Espanyol vs Alavés – por definirse

14 de abril – Huesca vs Barcelona – por definirse

14 de abril – Sevilla vs Real Betis – por definirse

14 de abril – Real Sociedad vs Eibar – por definirse

14 de abril – Real Valladolid vs Getafe – por definirse

14 de abril – Valencia vs Levante – por definirse



JORNADA 33

21 de abril – Alavés vs Real Valladolid – por definirse

21 de abril – Barcelona vs Real Sociedad – por definirse

21 de abril – Real Betis vs Valencia – por definirse

21 de abril – Celta vs Girona – por definirse

21 de abril – Getafe vs Sevilla – por definirse

21 de abril – Real Madrid vs Athletic Club – por definirse

21 de abril – Eibar vs Atlético de Madrid – por definirse

21 de abril – Levante vs Espanyol – por definirse

21 de abril – Rayo Vallecano vs Huesca – por definirse

21 de abril – Villarreal vs Leganés – por definirse



JORNADA 34

24 de abril – Alavés vs Barcelona – por definirse

24 de abril – Atlético de Madrid vs Valencia – por definirse

24 de abril – Getafe vs Real Madrid – por definirse

24 de abril – Real Sociedad vs Villarreal – por definirse

24 de abril – Leganés vs Athletic Club – por definirse

24 de abril – Levante vs Real Betis – por definirse

24 de abril – Espanyol vs Celta – por definirse

24 de abril – Huesca vs Eibar – por definirse

24 de abril – Real Valladolid vs Girona – por definirse

24 de abril – Sevilla vs Rayo Vallecano – por definirse



JORNADA 35

28 de abril – Atlético de Madrid vs Real Valladolid – por definirse

28 de abril – Barcelona vs Levante – por definirse

28 de abril – Real Betis vs Espanyol – por definirse

28 de abril – Girona vs Sevilla – por definirse

28 de abril – Rayo Vallecano vs Real Madrid – por definirse

28 de abril – Athletic Club vs Alavés – por definirse

28 de abril – Leganés vs Celta – por definirse

28 de abril – Valencia vs Eibar – por definirse

28 de abril – Real Sociedad vs Getafe – por definirse

28 de abril – Villarreal vs Huesca – por definirse



JORNADA 36

5 de mayo – Alavés vs Real Sociedad – por definirse

5 de mayo – Getafe vs Girona – por definirse

5 de mayo – Huesca vs Valencia – por definirse

5 de mayo – Levante vs Rayo Vallecano – por definirse

5 de mayo – Real Madrid vs Villarreal – por definirse

5 de mayo – Real Valladolid vs Athletic Club – por definirse

5 de mayo – Espanyol vs Atlético de Madrid – por definirse

5 de mayo – Celta vs Barcelona – por definirse

5 de mayo – Eibar vs Real Betis – por definirse

5 de mayo – Sevilla vs Leganés – por definirse



JORNADA 37

12 de mayo – Athletic Club vs Celta – por definirse

12 de mayo – Atlético de Madrid vs Sevilla – por definirse

12 de mayo – Barcelona vs Getafe – por definirse

12 de mayo – Real Betis vs Huesca – por definirse

12 de mayo – Girona vs Levante – por definirse

12 de mayo – Rayo Vallecano vs Real Valladolid – por definirse

12 de mayo – Valencia vs Alavés – por definirse

12 de mayo – Villarreal vs Eibar – por definirse

12 de mayo – Leganés vs Espanyol – por definirse

12 de mayo – Real Sociedad vs Real Madrid – por definirse



JORNADA 38

19 de mayo – Alavés vs Girona – por definirse

19 de mayo – Celta vs Rayo Vallecano – por definirse

19 de mayo – Espanyol vs Real Sociedad – por definirse

19 de mayo – Getafe vs Villarreal – por definirse

19 de mayo – Huesca vs Leganés – por definirse

19 de mayo – Sevilla vs Athletic Club – por definirse

19 de mayo – Levante vs Atlético de Madrid – por definirse

19 de mayo – Eibar vs Barcelona – por definirse

19 de mayo – Real Madrid vs Real Betis – por definirse

19 de mayo – Real Valladolid vs Valencia – por definirse



EQUIPOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA EN EL FÚTBOL DE ESPAÑA



Comunidad de Madrid: Atlético de Madrid, Getafe, Leganés, Rayo Vallecano y Real Madrid.

Atlético de Madrid, Getafe, Leganés, Rayo Vallecano y Real Madrid. País Vasco: Athletic Club, Deportivo Alavés, Eibar y Real Sociedad.

Athletic Club, Deportivo Alavés, Eibar y Real Sociedad. Cataluña : Barcelona, Espanyol y Girona.

: Barcelona, Espanyol y Girona. Comunidad Valenciana: Levante, Valencia y Villarreal.

Levante, Valencia y Villarreal. Andalucía: Real Betis y Sevilla.

Real Betis y Sevilla. Aragón: Huesca.

Huesca. Castilla y León: Real Valladolid.

Real Valladolid. Galicia: Celta de Vigo.

