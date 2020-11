Ricardo Gareca está de luto. Como todos, de algún modo. Fue compañero de Diego Maradona en dos momentos y siente de cerca la partida del histórico 10. La relación entre ambos fue siempre cordial e incluso en los últimos tiempos intercambiaron mensajes de buena onda. De hecho, en el sorteo previo a Rusia 2018 conversaron y se desearon suerte.

La historia entre ambos tiene un recuerdo que el propio Gareca contó para la revista El Gráfico hace unos años. Se trata de un regalo que Diego le dio, un reloj de oro. Lo explica el mismo Ricardo:”En la gira que hizo Boca por China, en 1982, yo compartía la pieza con Diego. Un día pasé por un negocio y comenté, al pasar: “¡Qué lindo reloj!”. Unos días después, para el 10 de febrero, que es mi cumpleaños, me lo regaló. Diego es así. Conmigo fue muy generoso, aunque creo que es generoso con casi todos. A mí me invitaba a todos lados, me quería sumar a su círculo, pero yo fui un tipo muy quedado. El me quiso llevar al Barcelona, a todos lados… por ahí el hecho de que pasara de Boca a River no le gustó mucho, pero igual mantuvimos el feeling”.

Por desgracia, años después, cuando era jugador de Independiente, la barra brava del rojo ingresó a la práctica y “desvalijó” al plantel, robándole ese regalo tan preciado. “Me dolió en el alma”, dijo Gareca.

Consultado sobre su relación con el 10, agregó: “una vez por año, más o menos, lo veía. Cuando yo viví en Córdoba y le hicieron la despedida a Valencia, Diego estuvo. Fuimos con Hugo Alves, el hotel era un mundo, pero nos hizo pasar a su suite, dejó toda la gente con la que estaba, trajo una mesa y armó una picada con nosotros, como si hubiese estado el día anterior con él. Diego es así. Conmigo se portó 10 puntos siempre”.