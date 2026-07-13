Miles de trabajadores formales recibirán en los próximos días la gratificación por Fiestas Patrias, un ingreso extraordinario que representa una oportunidad para ordenar las finanzas personales, reducir obligaciones pendientes y fortalecer el ahorro.

“Se trata de una oportunidad valiosa para que las personas fortalezcan su economía personal. Antes de pensar en nuevos gastos, conviene evaluar cómo este dinero puede contribuir a mejorar su situación financiera en el mediano y largo plazo”, señaló Álvaro Gómez-Sánchez, Gerente de Productos Financieros y Pensionables de RIMAC.

De acuerdo con la Ley de Gratificaciones 27735, las empresas tienen plazo hasta el 15 de julio para depositar este beneficio a los colaboradores en planilla. Además, la gratificación incluye una bonificación extraordinaria del 9% sobre el monto recibido por el aporte a EsSalud, o del 6.75% para quienes están afiliados a una Empresa Prestadora de Salud (EPS).

“La principal ventaja de este ingreso es que todavía no tiene un destino definido. Planificar su uso desde el momento en que se recibe permite fortalecer las finanzas personales, en lugar de incorporarlo automáticamente a los gastos habituales”, indicó Iván Mostacero, Gerente Principal de Pasivos de Banco Pichincha del Perú.

Los hábitos de ahorro continúan siendo un desafío para buena parte de los peruanos. Según un estudio de Bumeran, el 84% de los trabajadores afirma que no logra ahorrar y el 72% señala que su sueldo dura menos de dos semanas. Asimismo, el 53% asegura que destinaría un eventual aumento de ingresos al ahorro o la inversión, reflejando el interés de fortalecer sus finanzas cuando cuentan con recursos adicionales.

La gratificación puede convertirse en una oportunidad para revertir esta situación y tomar decisiones financieras que suelen postergarse durante el año. Para aprovechar mejor este ingreso extraordinario, los especialistas recomiendan:

Priorizar el pago de deudas. Antes de realizar compras o asumir nuevos gastos, es recomendable identificar y reducir obligaciones financieras con tasas de interés elevadas, como tarjetas de crédito o préstamos de consumo.

Antes de realizar compras o asumir nuevos gastos, es recomendable identificar y reducir obligaciones financieras con tasas de interés elevadas, como tarjetas de crédito o préstamos de consumo. Evaluar alternativas de inversión. Una vez cubiertas las necesidades prioritarias, es recomendable analizar opciones acordes con los objetivos financieros y el perfil de riesgo de cada persona. “ Existen alternativas más conservadoras, con rentabilidad garantizada, así como opciones diversificadas con mayor potencial de crecimiento en el largo plazo ”, señaló Gómez-Sánchez.

Una vez cubiertas las necesidades prioritarias, es recomendable analizar opciones acordes con los objetivos financieros y el perfil de riesgo de cada persona. “ ”, señaló Gómez-Sánchez. Construir o reforzar un fondo de emergencia . Destinar una parte de la gratificación a una reserva para imprevistos puede evitar recurrir al endeudamiento ante gastos inesperados.

. Destinar una parte de la gratificación a una reserva para imprevistos puede evitar recurrir al endeudamiento ante gastos inesperados. Separar una parte para el ahorro. Reservar una porción de la gratificación para objetivos futuros puede ayudar a fortalecer la estabilidad financiera. “La gratificación ofrece la oportunidad de separar recursos para el ahorro antes de que se integren a los gastos habituales. Existen alternativas que permiten generar rentabilidad, con tasas que pueden alcanzar hasta 3.20% de TREA a 360 días”, agregó Mostacero.

A diferencia del ingreso mensual, la gratificación llega como un recurso adicional que ofrece mayor flexibilidad para tomar decisiones financieras. Destinarla a reducir deudas, fortalecer un fondo de emergencia o iniciar una estrategia de ahorro e inversión puede generar beneficios que trasciendan el corto plazo.

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