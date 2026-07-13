Miles de trabajadores formales recibirán en los próximos días la gratificación por Fiestas Patrias, un ingreso extraordinario que representa una oportunidad para ordenar las finanzas personales. (Foto: Andina)
Miles de trabajadores formales recibirán en los próximos días la gratificación por Fiestas Patrias, un ingreso extraordinario que representa una oportunidad para ordenar las finanzas personales. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Miles de trabajadores formales recibirán en los próximos días la gratificación por Fiestas Patrias, un ingreso extraordinario que representa una oportunidad para ordenar las finanzas personales, reducir obligaciones pendientes y fortalecer el ahorro.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.