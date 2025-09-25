Este sábado 4 de octubre, miles de devotos acompañarán el inicio del recorrido del Señor de los Milagros desde el Santuario de las Nazarenas, en el Cercado de Lima. Ante la multitud que se espera, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció un plan especial que contempla desvíos, cambios de rutas y modificaciones en los servicios de transporte público.

Tanto el Metropolitano como los corredores complementarios tendrán ajustes en sus trayectos, mientras que la Policía Nacional aplicará cierres progresivos de calles en el Centro Histórico. Estas medidas buscan garantizar el orden y facilitar el acceso de los feligreses. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ AJUSTES TENDRÁ EL METROPOLITANO EL 4 DE OCTUBRE?

El Metropolitano aplicará modificaciones debido al cierre de calles. El servicio A circulará por la avenida Alfonso Ugarte en ambos sentidos, con paradas habilitadas en Dos de Mayo, Quilca y España, estaciones recomendadas para bajar y caminar hacia la avenida Tacna.

En cambio, el servicio C llegará únicamente hasta la estación Central. Desde allí, los usuarios deberán realizar transbordo hacia la Ruta A para continuar hasta los puntos más cercanos al Santuario de las Nazarenas.

Durante toda la procesión permanecerán cerradas las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla, por lo que se recomienda calcular los tiempos de viaje y prever recorridos a pie desde estaciones previas.

¿CÓMO FUNCIONARÁN LOS CORREDORES EL 4 DE OCTUBRE?

Los corredores Azul, Morado y Rojo mantendrán su operación, aunque con trayectos modificados para acercar a los pasajeros hasta zonas próximas a la avenida Tacna. Los pasajes conservan su precio habitual.

Desde San Martín de Porres o Los Olivos, la alternativa es el servicio especial 08 del corredor Azul. Parte de la avenida Perú y llega hasta la avenida Bolivia o el jirón Washington. El pasaje cuesta S/2. En San Juan de Lurigancho, la mejor opción es el servicio 412 del corredor Morado. Sale desde la capilla del distrito y se detiene cerca al jirón Birú, con tarifa de S/2,80. Para quienes parten de Callao o San Miguel, está disponible el servicio 204 del corredor Rojo, que se conecta con el Azul en la avenida Arequipa. Gracias a la tarifa integrada, el costo total es de S/2,80. Los pasajeros de Miraflores, San Isidro y Lince pueden usar las unidades del corredor Azul en la avenida Arequipa, con descenso en Nicolás de Piérola y costo de S/2,40.

¿QUÉ CALLES SERÁN RESTRINGIDAS POR LA POLICÍA?

Los buses convencionales que ingresan desde la avenida Argentina tendrán límite en Plaza Ramón Castilla, donde deberán girar para volver hacia el Callao. Además, la Policía Nacional controlará los cierres progresivos en varias vías y desplegará agentes en zonas estratégicas del Centro de Lima.

¿QUÉ RECOMENDACIONES DIO LA ATU?

La ATU pidió a los ciudadanos organizar sus viajes con anticipación, ya que los cierres viales avanzarán conforme lo haga la procesión. También recalcaron que los desvíos buscan seguridad, orden y fluidez en el transporte, evitando demoras innecesarias para los miles de devotos que llegarán al Santuario de las Nazarenas, según informa Infobae.