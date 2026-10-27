Por Redacción EC

Hoy resulta habitual que los pasajeros de un vuelo comercial puedan conectarse a internet a miles de metros de altura. Sin embargo, conseguir que la señal inalámbrica funcione dentro de una aeronave representa un desafío mucho más complicado de lo que parece. La presencia de decenas o cientos de personas modifica la manera en que las ondas electromagnéticas se desplazan por la cabina, lo que puede generar diferencias en la calidad de la conexión según la ubicación de los asientos. Para estudiar este fenómeno sin depender de voluntarios durante largas jornadas, los ingenieros de Boeing idearon en 2012 un método tan extraño como ingenioso: utilizar miles de kilos de papas para simular a los pasajeros y comprobar cómo se comportaba la red en condiciones similares a las de un vuelo real.

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