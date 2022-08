El cantante de origen inglés, ex integrante de la famosa banda One Direction, Harry Styles, llegará a Lima para su gira de conciertos llamada Love On Tour 2022 este 29 de noviembre, por lo que muchos fanáticos del ídolo de la música se hacen preguntas relacionadas a los precios y las formas en las que uno puede conseguir una entrada para ver a su cantante favorito. En esta nota responderemos esas preguntas, a continuación.

Cabe precisar, antes, que la gira Love on Tour es la segunda gira musical del cantante británico Harry Styles, la cual promocionará su segundo y tercer álbum de estudio Fine Line y Harry’s House. La gira inició el 4 de septiembre de 2021 en Las Vegas, y concluirá tentativamente el 23 de julio de 2023 en Reggio Emilia. Dentro de estas fechas se encuentra como parada, el Perú.

A continuación, cuáles son los precios para el concierto de Harry Styles y cómo comprar las entradas para el Estadio Nacional, lugar donde se presentará.

CUÁNTO CUESTAN LAS ENTRADAS PARA EL CONCIERTO DE HARRY STYLES EN PERÚ

Los precios para las entradas para ver en vivo a Harry Styles en concierto van desde los s/180 soles hasta los s/ 605 soles.

A continuación, te mostraremos una lista de precios respecto a la ubicación del Estadio Nacional, lugar donde se presentará el ex integrante de la famosa banda One Direction.

Precios para el concierto de Harry Styles en el Estadio Nacional:

Platinum derecha: S/ 559.00

Platinum izquierda: S/ 559.00

Occidente central: S/ 605.00

Occidente 1: S/ 559.00

Occidente 2: S/ 329.00

Oriente central: S/ 605.00

Oriente 1: S/ 559. 00

Oriente 2: S/329.00

Tribuna Norte: S/ 145.00

VIP: S/ 329.00 (AGOTADO)

General: S/ 180.00 (AGOTADO)

Es preciso mencionar que la alta demanda de fanáticos de este cantante, hacen que las entradas se agoten muy fácilmente.

CÓMO COMPRAR LAS ENTRADAS PARA EL CONCIERTO DE HARRY STYLES EN PERÚ

Anteriormente, se vendieron entradas para este concierto en el que la figura central será Harry Styles, y claro, toda su fanaticada. Aquellas entradas emitidas anteriormente para el Jockey Club serán válidas para la nueva sede.

Para poder acceder a uno de las ansiadas entradas para el concierto de Harry Styles en Perú, solo debes ingresar a la página web de Teleticket (https://teleticket.com.pe/) el lunes 29 de agosto.

QUIÉN ES HARRY STYLES

Harry Styles es un cantante, compositor y actor británico. Inició su carrera como cantante en 2010 como integrante de la boy band One Direction, con la que participó en el programa The X Factor y quedó en tercer lugar.

Tras su alejamiento de la banda, se ha sabido ganar un espacio dentro de la música por su talento musical, y su estrambótica forma de ser, única de los principales divos de la música, que no opacan su humildad y amor a sus más cercanos fans.