Este sábado 30 de agosto se celebra una fecha muy especial en Perú: el Día de Santa Rosa de Lima. Por ello, muchas personas buscan formas de rendirle homenaje a la patrona de la Policía Nacional. Una de las tradiciones más arraigadas es visitar el Santuario de Santa Rosa, en el Centro de Lima, para dejar cartas en el conocido ‘Pozo de los Deseos’. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, ahora también es posible enviarle una carta de manera digital, y aquí te contamos cómo hacerlo.

¡Haz tu pedido desde WhatsApp! Santa Rosa de Lima recibe tus cartas por vía digital: sigue estos pasos para hacerlo de la manera correcta

Si no puedes asistir al ‘Pozo de los Deseos’, puedes enviar tu carta de manera virtual comunicándote a través del Messenger de la cuenta oficial de Santa Rosa de Lima (@santarosadelima) o por mensaje directo en Instagram (@santarositalima). También tienes la opción de hacerlo mediante el correo electrónico santarosa.correo@gmail.com o enviando un mensaje al número de WhatsApp 934 720 733.Una vez recibidas, los voluntarios se encargarán de imprimir las cartas y colocarlas en el ‘Pozo de los Deseos’ este mismo sábado 30 de agosto.

Si no puedes asistir al ‘Pozo de los Deseos’, puedes enviar tu carta de manera virtual. / JORGE CERDAN

Quién fue Santa Rosa de Lima

La santa limeña se llamaba Isabel Flores de Oliva y nació el 20 de abril de 1586 en la capital del Virreinato del Perú. Su vida estuvo consagrada a la oración y a ayudar a los pobres y enfermos. Aunque ingresó a la Orden Tercera de Santo Domingo, en esa época no existía un monasterio femenino de dicha orden en Lima, por lo que Isabel utilizaba el huerto de su casa como un lugar de retiro y contemplación.

A Rosa también se le conoció por llevar una vida de penitencias. No le gustaba su apariencia física, ya que atraía las miradas de los jóvenes interesados en casarse con tan bella dama. Por ello, se cortó su larga cabellera y cubrió su rostro con un velo. Su misión era consagrarse a Dios y evitar las tentaciones.

La joven ayunaba durante largas temporadas, a veces sin tomar agua, dormía sobre tablas y castigaba su cuerpo con latigazos. “Señor, auméntame los sufrimientos, pero auméntame en la misma medida tu amor”, solía decir, según la bibliografía sobre su vida.

Su santidad fue reconocida por los limeños mientras aún vivía, y sus penitencias eran comentadas por toda la ciudad. Por ello, ya era considerada santa mucho antes de que el Papa Clemente X la canonizara en 1671, convirtiéndola en la primera santa de América. El mismo pontífice la declaró patrona principal del Nuevo Mundo (América), Filipinas e Indias Occidentales.

¿A qué edad falleció Santa Rosa?

Su vida terminó cuando apenas tenía 31 años. Se dice que miles de personas asistieron a sus funerales para despedirse, un fervor que se mantiene hasta hoy y que se refleja en las largas colas que sus devotos forman en vísperas del 30 de agosto, con la intención de dejarle una carta. Estas misivas se arrojan en el conocido ‘Pozo de los Deseos’, ubicado en el santuario que lleva su nombre.

En el santuario se encuentran la iglesia y el convento construidos en los siglos XVII y XVIII, junto a la casa donde vivió Isabel Flores de Oliva, ubicada en la primera cuadra de la avenida Tacna, en el centro de Lima.