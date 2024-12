Debido a las diferentes celebraciones que hay en diciembre como son los feriados largos, fiestas de Navidad y Año Nuevo, miles de personas se movilizan a diario a través del transporte público, taxis o autos particulares generando gran congestión vehicular en Lima. Por ello, con el objetivo de evitar contratiempos o inconvenientes durante el día, existe un aplicativo que ayuda a ver el tráfico de automóviles en tiempo real.

¿CÓMO SABER EL TRÁFICO VEHICULAR DE LIMA EN TIEMPO REAL?

La herramienta ViaMichelin ayudará a conocer la ruta hacia tu destino o el mejor camino para tu viaje durante estos días no laborables decretados por el Poder Ejecutivo. Asimismo, te permitirá estar al tanto de las diversas incidencias que puedan suceder como vías cerradas, congestión vehicular, accidentes de tránsito; pero también ofrece opciones como hoteles, restaurantes, gasolineras, entre otros.

Para saber cómo está el tráfico de Lima y Perú en tiempo real con ViaMichelin tendrás que descargarte la app que se encuentra disponible para Android y iOS totalmente gratuito o ingresar a la plataforma que te presentamos a continuación mediante este LINK.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL APLICATIVO VIAMICHELIN?

Muestra diferentes tipos de mapas interactivos: mapa Michelin, mapa reducido y mapa satélite o aéreo.

Calcula las mejores rutas de viaje según el vehículo, la duración y el coste del trayecto.

En cada viaje se puede consultar una hoja de ruta detallada.

Incluye los precios de los combustibles para poder programar las paradas en las estaciones de servicio más económicas.

Incluye un sistema de GPS eficaz y personalizable, totalmente gratuito.

Los mapas añaden un código de colores verde-naranja-rojo que muestran el tráfico en tiempo real en las carreteras.

Los mapas Michelin incluyen también todos los hoteles y los restaurantes seleccionados por la marca. Se podrá ver toda la información de los locales e incluso hacer reservas directamente desde la app.

Se pueden mostrar en el camino otros servicios útiles para el conductor como los parkings o las áreas de servicio.

¿CUÁNTOS DÍAS NO LABORABLES RESTAN EN EL 2024?

A inicios de año, el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N°011-2024-PCM mediante el diario El Peruano, que declara días no laborables compensables para los trabajadores del sector público, durante el presente año. Sin embargo, las horas que se dejaron de laborar tendrán que ser recompensadas en los siguientes 10 días o en todo caso que lo determine el jefe inmediato.

Mientras que, los del sector privado pueden optar por tomar dicha disposición, pero con la condición que haya un acuerdo entre el empleador y sus empleados. De esta manera, ambos tienen que pactar la fecha en que se devolverá las horas que no se trabajaron, pero si no existe concertación la última decisión lo tomará el empleador. Por consiguiente, aquí te presentamos el listado de los días no laborables que faltan para este 2024:

Viernes 6 de diciembre de 2024

Lunes 23 de diciembre de 2024

Martes 24 de diciembre de 2024

Lunes 30 de diciembre de 2024

Martes 31 de diciembre de 2024.