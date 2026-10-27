Por Christian Gambini

Un escenario digno de una película de ciencia ficción podría convertirse en una alternativa para salvar vidas tras un terremoto: cucarachas gigantes equipadas con dispositivos electrónicos que avanzan entre los escombros. Aunque la imagen puede resultar inquietante, estos insectos podrían ayudar a localizar a personas atrapadas en lugares inaccesibles para los rescatistas. La propuesta abre una nueva posibilidad para las operaciones de búsqueda y emergencia.

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