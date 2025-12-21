En los últimos años, Jorge Luna y Ricardo Mendoza han sabido ganarse el cariño del público, debido al gran éxito de su carrera artística y al show de comedia ‘Hablando Huevadas’ en YouTube. De hecho, han conseguido presentaciones con aforo completo y registran miles de seguidores y reproducciones en redes sociales, consolidando un impacto notable en la escena de la comedia peruana. En ese sentido, con el objetivo de agradecer al público y brindarles una alegría en medio de las fiestas de Navidad, el cómico anunció, a través de su cuenta de Instagram, el sorteo de una súper canasta navideña repleta de productos. Esta buena noticia ha generado un sinfín de reacciones entre los internautas que se preguntan sobre cuáles son los pasos para participar de este premio que incluye asombrosos y lujosos artículos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO PARTICIPAR DEL SORTEO DE LA SÚPER CANASTA DE JORGE LUNA?

Hace unos días, a través de sus redes sociales, Jorge Luna publicó un video en el que mostró la entrega de grandes canastas navideñas a sus trabajadores, un gesto poco común entre las empresas nacionales. Según las imágenes, el obsequio contaba con una moderna refrigeradora llena de productos de primera necesidad, lo que reflejó el asombro entre los colaboradores de ‘Hablando Huevadas’. Sin embargo, eso no quedó ahí, pues el popular ‘Jorgito’ anunció que sorteará dos canastas: una para los suscriptores de su página web y otra para sus seguidores de Instagram.

Este premio incluirá una refrigeradora y mochila repleta de productos como arroz, azúcar, papel higiénico, mayonesa, mermelada, panetón, menestras, dulces y bebidas, así como un vale de pavo de 8 kilos, vales de consumo por S/ 500 en Rappi, entradas para cine, gift card para compras en Metro, y principalmente un Iphone 17. Asimismo, para quienes deseen participar en el sorteo de Instagram, el cómico peruano dio a conocer los simples pasos a seguir: dar like a la publicación, comentar las veces que deseen y compartir en historias. La dinámica estará disponible hasta las 12:00 p. m. del viernes 26 de diciembre y el ganador se conocerá mediante una transmisión en la plataforma de ‘No hay sin suerte’.

¿CUÁNTO DINERO LE DIO JORGE LUNA A BENJADOES PARA PRODUCIR SU PELÍCULA?

A través del programa ‘Habla good’, que se emite por YouTube, estuvo como invitado Benjadoes, donde contó detalles de su primera película ‘My storylof’, cuyo estreno fue el pasado 25 de septiembre. Al inicio, no dudó en revelar que una de sus mayores aspiraciones ha sido producir una película y participar en ella, asegurando que viene trabajando en este proyecto desde hace varios años. No obstante, sorprendió a los conductores del podcast al confesar que parte del apoyo económico de dicha cinta fue gracias al comediante Jorge Luna.

Según Benjamín Doig Espinoza, tomó la decisión de pedirle al también empresario una fuerte suma de dinero para su película y que se lo iba a devolver con intereses. “10 000 dólares, te lo voy a devolver en este plazo y con intereses”, contó Benja, argumentando que el presentador aceptó la propuesta sin ponerle excusas y realizó el depósito del dinero al día siguiente. “Tú me estás siendo honesto y yo también lo estoy siendo contigo. Tengo el dinero y te lo voy a dar”, respondió Luna.

Sin embargo, eso no es todo, pues, el popular tiktoker confesó que, junto a su equipo de trabajo, dudaron en solicitarle más fondos al integrante de HH. Posteriormente, se animó a enviarle un audio de cuatro minutos en el que, sin precisar el monto exacto, señaló que este supera al primer desembolso. Esto generó que los conductores de ‘Habla good’ argumentaran que el monto solicitado no cubre la producción de una película, mientras que los seguidores han aplaudido este acto de generosidad y solidaridad por el deposito del dinero.