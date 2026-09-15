El superclásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes disputado el pasado sábado 12 de septiembre dejó un final electrizante que no solo paralizó al país, sino que retumbó con fuerza en las redes sociales e internet. La victoria por 2-1 a favor de los cremas tuvo como punto de quiebre un insólito blooper en la zaga blanquiazul, desencadenando una ola de comentarios y reacciones a nivel internacional como la del conocido streamer argentino, La Cobra.

El insólito blooper entre Gianfranco Chávez y Alejandro Duarte que decidió el Clásico

Cuando el partido agonizaba y parecía sellarse con un empate en el marcador, ocurrió la jugada trágica para el cuadro intimo. Una falta de comunicación fatal entre el defensor Gianfranco Chávez y el guardameta Alejandro Duarte dejó la pelota a la deriva en el área chica.

El atacante crema Lisandro Alzugaray, atento a la jugada, aprovechó el regalito sin dudarlo para empujar el balón a la red y decretar el 2-1 definitivo, desatando la locura de la hinchada de la ‘U’.

La efusiva reacción de “La Cobra” al gol de Alzugaray en directo

El reconocido streamer argentino La Cobra, conocido por sus análisis sin filtro y sus directos sobre el fútbol latinoamericano, transmitió en vivo las acciones del partido. Al momento de presenciar el error defensivo y la anotación de Alzugaray, el creador de contenido saltó de su silla a gritar el gol de Universitario a todo pulmón.

En pleno clímax de la transmisión, el argentino no dudó en levantar y mostrar la camiseta crema ante la cámara, celebrando el agónico triunfo merengue ante miles de espectadores conectados en simultáneo.

“Farmear aura”: El troleo del chat al streamer argentino

La euforia de Lautaro del Campo (La Cobra) no pasó desapercibida para los internautas. De inmediato, la caja de comentarios y las redes sociales se llenaron de mensajes acusando al streamer de “farmear aura” con la hinchada de Universitario de Deportes.

Este término popular en internet hace referencia a realizar acciones exageradas o sumarse al festejo del equipo ganador para ganar la simpatía, interacciones y aprobación de una comunidad específica. A pesar de los troleos, el clip del streamer gritando el gol de Alzugaray y mostrando la indumentaria crema se convirtió rápidamente en tendencia en TikTok y X (Twitter).