El agónico gol de Alzugaray tras el blooper íntimo paralizó el Clásico peruano y provocó una euforia total en el directo de La Cobra, convirtiéndose en el momento más viral del post partido. (Foto: La Cobra Kick)
El agónico gol de Alzugaray tras el blooper íntimo paralizó el Clásico peruano y provocó una euforia total en el directo de La Cobra, convirtiéndose en el momento más viral del post partido. (Foto: La Cobra Kick)
Por Paolo Valdivia

El superclásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes disputado el pasado sábado 12 de septiembre dejó un final electrizante que no solo paralizó al país, sino que retumbó con fuerza en las redes sociales e internet. La victoria por 2-1 a favor de los cremas tuvo como punto de quiebre un insólito blooper en la zaga blanquiazul, desencadenando una ola de comentarios y reacciones a nivel internacional como la del conocido streamer argentino, La Cobra.

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