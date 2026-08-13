El delantero estrella del FC Barcelona y de la Selección Española, Lamine Yamal, ha celebrado sus 19 años por todo lo alto. Aunque su fecha oficial de nacimiento es el 13 de julio, el compromiso con el Mundial 2026 —donde se consagró campeón del mundo— postergó el gran festejo hasta agosto, justo antes de reincorporarse a los entrenamientos de pretemporada con el club azulgrana.

A diferencia de la controversia mediática que envolvió su fiesta de 18 años, esta ocasión destacó por un tono más reservado, refinado y totalmente blindado.

El exclusivo lugar: Una masía del siglo XII en Barcelona

Para albergar a más de 100 invitados, el joven extremo eligió la Mas de Sant Lleí, una imponente finca y masía histórica del siglo XII situada en la provincia de Barcelona.

Instalaciones de lujo: La propiedad cuenta con más de 40 hectáreas de terreno y 30.000 metros cuadrados de jardines y lagos.

La propiedad cuenta con más de 40 hectáreas de terreno y 30.000 metros cuadrados de jardines y lagos. Privacidad absoluta: La elección del recinto respondió al deseo de mantener la máxima discreción y seguridad ante los medios y curiosos.

La elección del recinto respondió al deseo de mantener la máxima discreción y seguridad ante los medios y curiosos. Propuesta gastronómica: El evento ofreció una experiencia gastronómica de alta gama con menús diseñados para la ocasión.

"Lamine Yamal"



Porque repite una megafiesta por sus 19 años: Myke Towers, Ozuna, Bad Gyal, además de compañeros como Gavi, Eric García o Fermín, algunos de los invitados de lujo. pic.twitter.com/WnEg1KKfhK — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 12, 2026

🎂🥂La fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal por dentro



El futbolista ⚽ celebró su 19 cumpleaños en una espectacular masía con jardines y lago pic.twitter.com/hwy90HGBRx — Revista ¡HOLA! (@hola) August 12, 2026

Inés García y la cena íntima que despeja rumores

Previo al evento multitudinario en la masía, Lamine Yamal organizó una celebración previa en la intimidad familiar en el reconocido restaurante La Cúpula Garraf, uno de los espacios de reunión habituales de la plantilla culé.

En dicha cena estuvo presente su pareja, la influencer sevillana Inés García, junto a la familia del futbolista. Su presencia en el entorno más cercano de Lamine dejó constancia de la solidez de su relación, acallando las especulaciones de crisis que se habían difundido semanas atrás en redes sociales.

Lista de invitados: Vestuario culé y celebridades

La gran velada en Mas de Sant Lleí reunió a más de un centenar de asistentes entre compañeros de equipo, familiares y personalidades de la música y las redes sociales.

Compañeros del FC Barcelona

Varios integrantes de la plantilla del Barça acudieron al evento, acompañados en esta ocasión por sus respectivas parejas:

Frenkie de Jong

Andreas Christensen

Eric García

Famosos y personalidades del entretenimiento

Al festejo asistieron nombres destacados de la industria musical y de la creación de contenido que guardan relación con el jugador, entre ellos artistas como Bizarrap, Bad Gyal y creadores como Marta Díaz e IlloJuan.

De la polémica de los 18 a la madurez de los 19

La celebración de este año reflejó un cambio en la organización respecto a su fiesta de la mayoría de edad. Mientras que el evento del año anterior generado polémica mediática por la logística del personal contratado y el alto volumen de exposición, Yamal optó esta vez por un formato más institucional, seguro y enfocado en su entorno íntimo y profesional.