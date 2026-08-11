El joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha vuelto a ser el centro de todas las miradas, pero esta vez fuera de los terrenos de juego. Tras un verano lleno de compromisos deportivos y una intensa pretemporada, la estrella azulgrana ha decidido celebrar sus 19 años por todo lo alto. La noticia de su multitudinarias bodas de oro juveniles ha revolucionado las redes sociales y los medios deportivos, revelando la magnitud de un evento privado diseñado a la medida de una súper estrella del fútbol mundial.

Una celebración pospuesta por compromisos deportivos

Aunque el cumpleaños oficial de Lamine Yamal fue el pasado 13 de julio, el apretado calendario del club azulgrana y la gira internacional de pretemporada por Estados Unidos le impidieron festejar como tenía planeado. Lejos de cancelar la reunión, el delantero esperó el momento perfecto dentro de su agenda para organizar una cita inolvidable junto a sus familiares, amigos más cercanos y compañeros de equipo.

El exclusivo recinto: la Finca Mas de Sant Lleí

Para garantizar la máxima privacidad y evitar la presencia masiva de paparazis y curiosos, el jugador optó por alquilar la Finca Mas de Sant Lleí, un majestuoso recinto histórico del siglo XII ubicado a solo 15 minutos de Barcelona. Este enclave medieval cuenta con más de 30.000 metros cuadrados de jardines, un lago artificial, helipuerto y amplias instalaciones donde los asistentes pudieron disfrutar de una velada completamente blindada ante los medios. La elección de este espacio refleja el deseo del futbolista de celebrar en un ambiente controlado y exclusivo.

Lista de invitados VIP y ambiente de primera categoría

La lista de asistentes superó el centenar de invitados, reuniendo tanto al círculo íntimo del futbolista como a varias de las jóvenes promesas y figuras consolidadas del balompié internacional. Entre los rostros más destacados de la velada figuraron sus compañeros del FC Barcelona y de la selección española, como Gavi, Alejandro Balde, Pau Cubarsí y Fermín López, quienes acompañaron a la joven estrella en una noche repleta de música, alta gastronomía y sorpresas.

Las precedentes celebraciones excéntricas y polémicas de Lamine Yamal

Antes de organizar su macroevento de 19 años en la Mas de Sant Lleí, Lamine Yamal ya había demostrado su gusto por los eventos ostentosos y temáticos. El precedente más recordado ocurrió en julio de 2025 con motivo de su mayoría de edad (18 años), una fiesta privada celebrada en una lujosa masía de Olivella que desató una gran controversia mediática y legal.

Aquella celebración contó con una temática inspirada en la mafia y los gánsters, donde el atacante azulgrana lucía un traje blanco con bastón de brillantes, portaba una joya personalizada valorada en $400.000 y coronó la noche con un pastel de cinco pisos adornado con réplicas de fichas de póker, dinero y ruletas. Para mantener el secretismo, la organización —a cargo de la fiesta Bresh— implantó un hermético protocolo que incluyó la prohibición total de teléfonos móviles y el uso de cámaras termográficas para evitar filtraciones de fotógrafos. A la velada asistieron celebridades como Bizarrap, Quevedo, Bad Gyal, Ibai Llanos y diversos compañeros de equipo.

A nivel mediático, el evento se vio envuelto en un fuerte escándalo tras denuncias de organizaciones sociales que señalaron la supuesta contratación de personas con acondroplasia como parte del espectáculo, lo que llevó al Ministerio de Derechos Sociales a solicitar una investigación sobre el evento. Asimismo, tras sus vacaciones de verano en destinos de alto perfil como Ibiza y Grecia, el joven futbolista ha estado bajo los focos de la prensa por sus lujosos traslados y extravagantes exclusividades privadas.