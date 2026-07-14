En medio de la fiebre por la Copa del Mundo, Lamine Yamal festejó su cumpleaños y su novia, Inés García, se volvió viral con una emotiva publicación. Conoce todos los detalles sobre la pareja del momento del fútbol internacional. (Foto: Inés García Instagram)
En medio de la fiebre por la Copa del Mundo, Lamine Yamal festejó su cumpleaños y su novia, Inés García, se volvió viral con una emotiva publicación. Conoce todos los detalles sobre la pareja del momento del fútbol internacional. (Foto: Inés García Instagram)
Por Paolo Valdivia

El fenómeno del fútbol mundial, Lamine Yamal, sopló 19 velas este lunes 13 de julio. Consagrado como uno de los máximos referentes del deporte rey y con la mente puesta en el trofeo del Mundial 2026 junto a la Selección Española, el atacante blaugrana vivió un día repleto de muestras de afecto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.