El fenómeno del fútbol mundial, Lamine Yamal, sopló 19 velas este lunes 13 de julio. Consagrado como uno de los máximos referentes del deporte rey y con la mente puesta en el trofeo del Mundial 2026 junto a la Selección Española, el atacante blaugrana vivió un día repleto de muestras de afecto.

Entre la avalancha de felicitaciones de hinchas, colegas y seres queridos, destacó un tierno gesto en el entorno digital. Su pareja, Inés García, no dejó pasar la oportunidad para homenajearlo públicamente a través de sus perfiles sociales, captando de inmediato la atención de la prensa y la de sus millones de seguidores.

El tierno post de Instagram que se volvió viral en minutos

La creadora de contenido recurrió a las historias de su cuenta oficial de Instagram para compartir una emotiva instantánea. En la fotografía, tomada a ras de cancha, se aprecia al extremo español con una enorme sonrisa mientras ella se aferra afectuosamente a su brazo.

La imagen estuvo acompañada de una dedicatoria directa y afectuosa: “Feliz día, te quiero”, complementada con emoticonos de corazones. La naturalidad del retrato y el tono del mensaje bastaron para que la publicación se difundiera como la pólvora en diversas plataformas digitales, desatando miles de comentarios que celebran la complicidad de los jóvenes.

Foto: Instagram Inés García

Todo sobre Inés García: la creadora de contenido que robó el corazón de la estrella española

Con la atención mediática enfocada en la Copa del Mundo, el nombre de la acompañante de Yamal ha despertado gran curiosidad a nivel global.

Inés García es una reconocida influencer de origen sevillano, de 21 años de edad, que ha construido una sólida carrera en internet gracias a sus videos en TikTok y publicaciones en Instagram. Enfocada principalmente en el sector de la belleza, la moda, los viajes de lujo y las tendencias de estilo de vida, ha logrado consolidar una gran comunidad digital.

Actualmente, forma parte del prestigioso catálogo de talentos de In Management (la reputada agencia de representación fundada por Dulceida), lo que la posiciona como una de las figuras emergentes más cotizadas para campañas publicitarias de marcas internacionales de primer nivel.

Los inicios de su romance: de las pantallas a la realidad

A pesar de que su primera aparición pública como pareja se dio en mayo de 2026, durante los festejos del campeonato de Liga del FC Barcelona y un posterior viaje por las islas griegas, los jóvenes ya compartían una historia desde hace bastante tiempo atrás.

La propia creadora digital se encargó de desmitificar cómo se dio el primer contacto, señalando que la chispa surgió en el entorno virtual de manera muy cotidiana:

“Nos conocimos por redes sociales y ya está... Llevamos mucho más tiempo de lo que la gente cree. Le dimos tiempo a las cosas, ha ido lento y como tenía que ir”.

Tras varios meses de conversaciones a distancia, el noviazgo se consolidó de manera privada antes de dar el salto al foco mediático. Hoy en día, Inés es una espectadora fija en las gradas del Mundial, apoyando activamente a la joven promesa en el torneo más importante de su carrera.