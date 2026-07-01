La vida de Lamine Yamal no solo genera titulares por su magia con el balón en el terreno de juego, sino también por su vida personal. Tras semanas de intensos rumores y especulaciones entre los seguidores del futbolista, su actual novia, Inés García, ha decidido romper el silencio. A través de un revelador video, la joven detalló cómo nació la chispa entre ambos y sorprendió al revelar que su romance lleva mucho más tiempo oculto de lo que el ojo público imaginaba.

Con total naturalidad, Inés desmitificó las teorías de los fanáticos y aclaró que, lejos de los escenarios de película, su historia comparte el código de la gran mayoría de las parejas de la generación Z: la conectividad digital.

El origen del romance: Un amor que comenzó por mensajes en redes sociales

Frente a las cámaras, Inés García fue sumamente directa al explicar el inicio de su relación con el delantero. La joven confesó que el primer contacto no se dio en una fiesta exclusiva ni por amigos en común, sino a través de las pantallas.

🚨 Inés García se sincera y cuenta cómo conoció a Lamine Yamal pic.twitter.com/E983g91uIn — LO + (@SuperViiral) June 30, 2026

“Seguramente esperarán una historia de amor perfecta y loca, pero no; la historia es que nos conocimos por redes sociales, con mensajes”, detalló Inés con total honestidad.

El intercambio de interacciones en plataformas digitales construyó los cimientos de una complicidad que, poco a poco, se transformó en una relación sólida. De esta manera, las redes sociales volvieron a ser el puente principal para conectar a una de las máximas promesas del fútbol mundial con su actual pareja.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Lamine Yamal e Inés García?

Una de las mayores sorpresas del testimonio de Inés García fue la línea temporal de su noviazgo. Mientras los medios de comunicación y las plataformas de entretenimiento comenzaron a notar la cercanía de la pareja recientemente, la realidad es que el vínculo viene de largo aliento.

“Me encantaría contaros una historia. Llevamos mucho más tiempo de lo que la gente se cree”, aseguró de manera contundente. “Conozco a Lamine desde hace mucho, mucho más; bastante más meses de lo que la gente se cree”, añadió, dejando en claro que supieron proteger su privacidad con éxito durante la etapa inicial del romance antes de quedar bajo el foco de la prensa internacional.

El firme respaldo de Inés García a Lamine Yamal en el torneo

Además de abrir su corazón sobre el ámbito privado, Inés García aprovechó el espacio para mostrarse como la fan número uno del futbolista, expresando una confianza absoluta en el talento de su pareja y en las aspiraciones del equipo.

“Vamos a ganar el Mundial, él es el mejor”, sentenció con seguridad. Asimismo, compartió un deseo muy especial que vincula el calendario del torneo con una fecha íntima de celebración: “Esperemos que su cumpleaños lo celebremos aquí, porque eso significaría que llegamos a la final”.

Con estas declaraciones, Inés no solo consolida su presencia en el entorno del jugador, sino que se convierte en un pilar de apoyo clave mientras Lamine Yamal busca seguir haciendo historia en el fútbol internacional.