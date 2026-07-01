Inés García habló su romance con la joya del fútbol, detalló cómo las redes sociales los unieron y envió un contundente mensaje de apoyo de cara a la final del torneo. (Foto: Instagram Lamine Yamal e Inés García)
Inés García habló su romance con la joya del fútbol, detalló cómo las redes sociales los unieron y envió un contundente mensaje de apoyo de cara a la final del torneo. (Foto: Instagram Lamine Yamal e Inés García)
Por Paolo Valdivia

La vida de Lamine Yamal no solo genera titulares por su magia con el balón en el terreno de juego, sino también por su vida personal. Tras semanas de intensos rumores y especulaciones entre los seguidores del futbolista, su actual novia, Inés García, ha decidido romper el silencio. A través de un revelador video, la joven detalló cómo nació la chispa entre ambos y sorprendió al revelar que su romance lleva mucho más tiempo oculto de lo que el ojo público imaginaba.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.