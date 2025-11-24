En el Perú, donde las empresas enfrentan desafíos como la rápida transformación digital y la coexistencia de distintas generaciones en el trabajo, la realidad exige a los líderes habilidades para integrar perspectivas variadas. En un mercado donde la transformación digital, la competencia global y las nuevas generaciones están redefiniendo las reglas del juego, el liderazgo empresarial atraviesa un punto de inflexión.

“ El liderazgo efectivo, actualmente, no solo depende de la experiencia técnica, sino de la capacidad de gestionar personas y cultivar una cultura organizacional sólida ", comenta Juan Antonio Rozas, director asociado de Trust Consulting.

De acuerdo con la compañía, un líder preparado para el futuro debe combinar habilidades blandas y analíticas para potenciar la innovación y la conexión interna. A continuación, cinco claves que marcan la diferencia:

Las habilidades sociales ganan importancia con el tiempo

Al inicio de una carrera, las habilidades técnicas son prioritarias; sin embargo, conforme se asumen puestos de mayor responsabilidad, las competencias blandas: comunicación, empatía y trabajo en equipo, marcan la diferencia.

La cultura organizacional no se delega

El líder es “el guardián de la cultura”. No basta con indicadores de corto plazo: cuidar el ambiente laboral y los valores de la empresa asegura resultados sostenibles. Una organización puede ser como un hogar: todos los integrantes cocrean el ambiente y son responsables de mejorarlo.

Alinear a los líderes y comunicar con una sola voz

El comité gerencial debe estar totalmente comprometido con la misión y visión corporativa. Aunque existan diferencias internas, las decisiones deben comunicarse de forma unificada para generar confianza en toda la organización.

Conocer el negocio para atraer el talento adecuado

Tanto los responsables de recursos humanos como los headhunters deben entender profundamente el sector en el que operan. “Un CV brillante no garantiza el encaje cultural, por lo que recomiendo evaluar no solo las capacidades técnicas, sino también la afinidad con los valores de la empresa", recomienda Rozas.

Además, sectores clave como minería, banca, retail y tecnología demandan equipos ágiles capaces de adaptarse a cambios regulatorios y económicos, lo que refuerza la necesidad de fortalecer el liderazgo empresarial desde una perspectiva local.

Planificar la sucesión es clave

Es recomendable identificar las posiciones críticas de la compañía y preparar reemplazos internos o externos. Incluso sugiere alianzas con equipos de otros países para fortalecer el talento disponible.

Los desafíos de liderazgo atraviesan todos los sectores empresariales en un contexto de transformación permanente. "Gestionar equipos diversos potencia el desempeño, la innovación y también refuerza la resiliencia corporativa ante cambios económicos y regulatorios, traduciéndose a largo plazo en una rentabilidad sostenida gracias a una gestión eficiente y oportuna", finaliza el especialista.

