Luego de la segunda vuelta celebrada el 7 de junio, millones de peruanos esperan los resultados oficiales que definirán al próximo presidente del país. La contienda política será entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes disputarán voto a voto para saber quién ganó finalmente la segunda vuelta. La ONPE va detallando por porcentajes, qué candidato logra la mayor cantidad de votos y aquí te contamos cómo puedes seguir estos datos desde su plataforma oficial y en tiempo real.

Sigue los RESULTADOS de la ONPE para saber quién ganó la SEGUNDA VUELTA 2026

Luego de la finalización de las votaciones, la ONPE empezará a contabilizar las actas con la cantidad de votos que han recibido Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Este es el LINK OFICIAL de la ONPE para que puedas mirar el avance del conteo de votos en tiempo real a través de la web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

¿Hasta qué hora se puede votar en la segunda vuelta 2026 en el Perú?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que la jornada electoral del 7 de junio mantendrá el horario estándar utilizado en los procesos más recientes para garantizar la máxima participación ciudadana.

Las mesas de sufragio a nivel nacional funcionarán en el siguiente horario de corrido:

Hora de apertura: 7:00 a. m.

Hora de cierre: 5:00 p. m. (17:00 horas)

Dato clave sobre el cierre de locales: Las autoridades de la ONPE han enfatizado que las puertas de los colegios y centros de votación se cerrarán puntualmente a las 5:00 p. m. No obstante, si te encuentras dentro del local antes de la hora límite, los miembros de mesa tienen la obligación de atenderte y permitirte ejercer tu derecho al voto. Si te quedas fuera de la reja a las 5:01 p. m., ya no podrás ingresar.

Revisa las multas por NO VOTAR en esta Segunda Vuelta

El monto de la multa por omisión al sufragio no es igual para todos los peruanos. Desde hace varios años, el sistema de sanciones se divide según el nivel de pobreza del distrito que figura en tu Documento Nacional de Identidad (DNI), basado en los informes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Para este 2026, considerando que la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es de S/5,500, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Distrito no pobre: S/110 (equivalente al 2% de la UIT).

Distrito pobre no extremo: S/55 (equivalente al 1% de la UIT).

Distrito de pobreza extrema: S/27.50 (equivalente al 0.5% de la UIT).

Es importante precisar que si no votaste en la primera vuelta de abril y tampoco lo haces en esta segunda vuelta, las multas son acumulativas. Deberás cancelar ambas deudas para estar al día con el Estado.