Diccionario de palabras. ¿"Este", "éste" o esté? ¿Cuál es correcta? Cuando escribimos podemos tener problemas cuando nos encontramos frente a palabras homófonas y si no logramos diferenciarlas, podemos cometer errores errores ortográficos. Como muchas de estas palabras se trazan casi de la misma forma, la duda puede embargarnos y complicarnos la vida, así que: ¿cuál es la diferencia entre “este”, "éste” y "esté"? ¿Cuándo lleva tilde y cuándo no? Dependiendo su uso, "este" puede ser un adjetivo, pronombre o un sustantivo. Como pronombre, antes se escribía "éste", pero la tilde ya no es necesaria en la actualidad para hacer la distinción. ¿Y "esté"? es una conjugación del verbo "estar".

¿CUÁNDO SE USA "ESTE"?

“Este” es un adjetivo demostrativo que se usa para hacer referencia de algo o alguien que está muy cerca de quien habla, algo que se va a mencionar o ya se mencionó. Además, se puede usar para un periodo de tiempo, momento o lugar que está muy próximo. Esta palabra nunca se debe acentuar.

"Este" también puede ser un sustantivo masculino que describe uno de los cuatro puntos cardinales.

¿Por ejemplo?

"Sostén este jarrón con las dos manos"

jarrón con las dos manos" "En este mes del año hace mucho frío"

mes del año hace mucho frío" "Santa Anita es un distrito del este de Lima"

¿CUÁNDO SE USA "ÉSTE"?

“Éste” es un pronombre demostrativo que solía escribirse con tilde para evitar confusiones; sin embargo, en la más reciente Ortografía de la Lengua Española (2010), la RAE indica que ya no es necesario acentuar los pronombres demostrativos, incluso en caso de posible ambigüedad. Por ejemplo:

Antes se escribía así:



"Éste ganará el campeonato"

"Quiero comprar éste"

"Este ganará el campeonato"

"Quiero comprar este"

¿CUÁNDO SE USA "ESTÉ"?

"Esté" hace referencia al verbo "estar" conjugado distintas formas personales. La palabra se usa para expresar el estado de un sujeto o para hacer referencia a algo que existe o se encuentra en un lugar determinado. Por ejemplo: