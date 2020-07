Además del coronavirus y sus consecuencias hay otro tema que concita la atención de la sociedad argentina. Hablamos del fuerte cruce entre el periodista político Jorge Lanata y el conductor de “Showmatch” y presidente del Club San Lorenzo de Almagro, Marcelo Tinelli.

En su programa radial, Lanata difundió explosivas grabaciones en las que se escucha cómo Tinelli (actualmente figura del canal El Trece) le pide al entonces presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, que no coloque árbitros que –en su opinión—perjudicaban a su institución deportiva.

“¿No quieres a quiénes?”, le pregunta Lanata a Tinelli.

“No quiero que me dirija Ceballos, quiero al mejor: Delfino”, dice en una parte. “No quiero a los amigos de Caruso, Pablo Díaz, Luis Álvarez y Fernando Rapallini”, responde Tinelli.

Aunque el conductor de “Showmatch” es bastante querido en el ambiente televisivo, la magnitud de los audios de alguna manera lo desestabilizaron. Y la respuesta no se hizo esperar, Tinelli tuiteó pidiendo que la fiscalía indague sobre la filtración de audios que –según dijo—deberían haber sido privados.

“Calculo que ya estará trabajando algún fiscal de oficio en investigar quien entregó este material privado, o que debería haberse destruido, para que se difunda en un medio. Jamás hice algo ilegal. A disposición absoluta de la justicia. Sino seré querellante”, escribió primero.

“Estas escuchas que me dicen que pasaron hoy por radio, ¿serán las mismas que decía poseer un ex presidente de Boca, que se las había obsequiado un juez, antes de ser separado de su cargo?”, añadió.

La respuesta de Lanata llegó con dureza. El periodista no solo lo calificó de “payaso” sino que además defendió su derecho a salvaguardar sus fuentes. Esto último con referencia a los audios.

“¿Saben qué? No tengo ganas de callarme la boca en más nada. Termino discutiendo con un payaso que estuvo con todos los gobiernos y que me cuestiona mi carrera. Dijo que yo lo acusaba de algo delictivo. Nunca dijimos que fuera un delito lo que estaba haciendo. Verdaderamente creo que no es ético lo que estaba haciendo. Segundo, él en su Twitter se presenta como periodista y, sin, embargo, dice ‘ojalá algún fiscal de oficio’. ¿Perdón? ¿Eres periodista? ¿Quieres que un fiscal me cite y me haga revelar mis fuentes? Piénsalo un poco”, arremetió.

FIGURAS DE UN MISMO CANAL

Lo cierto es que Jorge Lanata y Marcelo Tinelli son parte del Canal El Trece. El primero sí sale en pantalla. El segundo no puede salir al aire aún pues la pandemia del coronavirus ha impedido que se grabe un programa de la magnitud de “Showmatch”. Esto ha desatado rumores en torno a un posible traspaso a Telefe, el rival de siempre en la pantalla chica.

“Yo creo que son dos grandes divos peleando por la supremacía del poder”, opinó el periodista de espectáculos Luis Ventura.

SEPA MÁS

Marcelo Tinelli es presidente del club San Lorenzo y de la Superliga Argentina

Marcelo Tinelli acaba de separarse de Guillermina Valdés, madre de su último hijo.

Jorge Lanata aparece hoy en dos programas, el del canal El Trece y uno en Radio Mitre.