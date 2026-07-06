El entusiasmo de la afición azteca se apagó drásticamente. El buen ritmo que traía la Selección Mexicana (respaldado por una serie de triunfos consecutivos y manteniendo su portería invicta en la Copa del Mundo 2026) alimentaba la esperanza de avanzar a la siguiente fase. Sin embargo, el tropiezo frente a la escuadra británica cayó como un balde de agua fría para los miles de seguidores que se habían congregado en el Ángel de la Independencia esperando una jornada histórica.
El entusiasmo de la afición azteca se apagó drásticamente. El buen ritmo que traía la Selección Mexicana (respaldado por una serie de triunfos consecutivos y manteniendo su portería invicta en la Copa del Mundo 2026) alimentaba la esperanza de avanzar a la siguiente fase. Sin embargo, el tropiezo frente a la escuadra británica cayó como un balde de agua fría para los miles de seguidores que se habían congregado en el Ángel de la Independencia esperando una jornada histórica.
El impacto de la eliminación provocó que la marea verde que inundaba Paseo de la Reforma se dispersara con rapidez. Antes de las 10 de la noche, el monumento lucía prácticamente desierto, una escena que contrastaba con la euforia de los partidos anteriores. Esta salida anticipada facilitó la intervención de los servicios de limpia de la Ciudad de México, quienes reportaron un volumen de desechos considerablemente menor al recolectado tras el pase a los octavos de final.
Gracias a la rápida evacuación de la zona, las principales arterias del centro de la capital amanecieron completamente despejadas este lunes 6 de julio. Automovilistas y transporte público circulan sin contratiempos en ambos sentidos de Paseo de la Reforma. De igual forma, los cruces estratégicos con Avenida de los Insurgentes y la calle de Florencia no presentan bloqueos ni reducción de carriles, operando de manera habitual.
El bullicio futbolero dio paso a un panorama de nostalgia y quietud en el corazón de la CDMX. Tras el silbatazo final que sepultó las aspiraciones de la Selección Mexicana, la emblemática avenida recuperó su ritmo cotidiano de inicio de semana. El silencio y la calma imperan en el asfalto, cerrando así un capítulo mundialista más a la espera de una nueva revancha en el futuro.