El entusiasmo de la afición azteca se apagó drásticamente. El buen ritmo que traía la Selección Mexicana (respaldado por una serie de triunfos consecutivos y manteniendo su portería invicta en la Copa del Mundo 2026) alimentaba la esperanza de avanzar a la siguiente fase. Sin embargo, el tropiezo frente a la escuadra británica cayó como un balde de agua fría para los miles de seguidores que se habían congregado en el Ángel de la Independencia esperando una jornada histórica.

Desolación en el Ángel de la Independencia tras el fin del sueño mundialista

El impacto de la eliminación provocó que la marea verde que inundaba Paseo de la Reforma se dispersara con rapidez. Antes de las 10 de la noche, el monumento lucía prácticamente desierto, una escena que contrastaba con la euforia de los partidos anteriores. Esta salida anticipada facilitó la intervención de los servicios de limpia de la Ciudad de México, quienes reportaron un volumen de desechos considerablemente menor al recolectado tras el pase a los octavos de final.

Avenida Paseo de la Reforma cambió por completo de ambiente tras la derrota de México ante Inglaterra. En cuestión de minutos, la mayoría de los aficionados comenzó a retirarse rumbo a sus casas, dejando atrás la euforia que se vivió en partidos anteriores.



Los pocos seguidores… pic.twitter.com/lm2hQ14PIW — La Silla Rota (@lasillarota) July 6, 2026

Tránsito fluido en Insurgentes y Florencia: Reporte vial de este lunes

Gracias a la rápida evacuación de la zona, las principales arterias del centro de la capital amanecieron completamente despejadas este lunes 6 de julio. Automovilistas y transporte público circulan sin contratiempos en ambos sentidos de Paseo de la Reforma. De igual forma, los cruces estratégicos con Avenida de los Insurgentes y la calle de Florencia no presentan bloqueos ni reducción de carriles, operando de manera habitual.

Comienza el retiro de pantallas, bocinas y estructuras en el Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma tras finalizar la participación de México en el Mundial.



📹Óscar Mireles pic.twitter.com/Ss9pwsYkDg — REFORMA (@Reforma) July 6, 2026

La normalidad regresa a las calles de la Ciudad de México

El bullicio futbolero dio paso a un panorama de nostalgia y quietud en el corazón de la CDMX. Tras el silbatazo final que sepultó las aspiraciones de la Selección Mexicana, la emblemática avenida recuperó su ritmo cotidiano de inicio de semana. El silencio y la calma imperan en el asfalto, cerrando así un capítulo mundialista más a la espera de una nueva revancha en el futuro.