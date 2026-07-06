Tras la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, la afición desalojó Paseo de la Reforma antes de lo previsto, permitiendo que la circulación en Insurgentes y Florencia amaneciera completamente normalizada este lunes 6 de julio. (Foto: Tribuna Noticias X)
Tras la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, la afición desalojó Paseo de la Reforma antes de lo previsto, permitiendo que la circulación en Insurgentes y Florencia amaneciera completamente normalizada este lunes 6 de julio. (Foto: Tribuna Noticias X)
Por Paolo Valdivia

El entusiasmo de la afición azteca se apagó drásticamente. El buen ritmo que traía la Selección Mexicana (respaldado por una serie de triunfos consecutivos y manteniendo su portería invicta en la Copa del Mundo 2026) alimentaba la esperanza de avanzar a la siguiente fase. Sin embargo, el tropiezo frente a la escuadra británica cayó como un balde de agua fría para los miles de seguidores que se habían congregado en el Ángel de la Independencia esperando una jornada histórica.

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