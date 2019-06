¿Cómo es el uniforme neutro que pueden usar los escolares mexicanos?

A partir de hoy en la Ciudad de México, los niños y niñas de las diversas instituciones educativas podrán usar el uniforme neutro cuando asistan a sus clases. Esto, luego que la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó que el “uso de la falda o pantalón en las escuelas de educación básica sea de libre elección y, bajo ningún caso, pueda restringirse”.

Aunque la medida sorprendió a muchos, diversos frentes han salido a pronunciarse. Mientras que la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) califica la medida como muy positiva porque representa un pequeño gesto para avanzar a la igualdad, la Unión de Padres de Familia (UNPF) señaló que la equidad, derecho y oportunidades en las aulas no se lograrán con esta disposición, por lo que pidió enfocarse en resolver los verdaderos problemas en la educación.

Quien evitó dar una opinión a favor o en contra fue nada más y nada menos que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO. “Yo no voy a manifestarme en esta decisión que tomaron en el gobierno de la Ciudad de México. Son temas muy polémicos y quiero ser respetuoso. Quiero respetar a quienes piensan que está bien y a quien piensan que está mal. No voy a pronunciarme sobre este asunto”, dijo tras ser consultado por periodistas.

¿En qué consiste el uniforme neutro?

El uniforme neutro es el mismo: pantalón y falda, con la diferencia de que si las niñas quieren usar el primero para ir a clases pueden hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Lo mismo pasará con los menores que quieran usar falda. Ellos no deberán ser juzgados bajo ningún motivo por la forma como vistan.

Es decir, se trata de una opción para que los niños y las niñas puedan elegir cómo vestir al asistir a clases en su plantel primario o secundario, sin que haya ninguna represalia por ello.

La única condición será que los uniformes deberán ajustarse a la cromática, escudos y distintivos de sus respectivas escuelas o colegios que determinen las autoridades educativas y padres de familia.

¿Dónde se usará el uniforme neutro?

El titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, dio a conocer que por el momento los y las escolares que podrán usar el uniforme neutro son los que estudian en la capital mexicana.

Aunque no hay un pronunciamiento oficial del Gobierno, el mandatario dijo que luchará por garantizar los derechos y libertades de los mexicanos, pero no quiso detallar si la modalidad de este uniforme se implementará en los demás estados.

“Lo que no me gusta es imponer las cosas, aun cuando se tenga mayoría no se debe de imponer nada. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, prohibido imponer”, señaló.

Habla una estudiante

La alumna Emilie Hernández se dirigió a las autoridades educativas de su país, de su plantel y compañeros en general por la disposición emitida.

“Nosotros asistimos con mucho gusto y entusiasmo a nuestra escuela para aprender más y mejor. Estamos tranquilos porque nuestros padres, nuestros maestros y ustedes como autoridades están haciendo esfuerzos muy grandes para que estemos mejor”, mencionó.

Otro pedido

Tras la iniciativa del uniforme único, Juan Martín Pérez García, director de la REDIM, señaló que ahora toca discutir sobre la exigencia de los planteles que exigen que los varones lleven cabello corto y las mujeres lo usen recogido.

“No se tiene que heteronormar y tampoco se ha avanzado en el tema del corte de cabello”, indicó.

Asimismo, pidió que se especifique las medidas de supervisión e implementación y cuál será la instancia al que los menores deberán acudir cuando un varón quiera usar falda y al director no le parezca.