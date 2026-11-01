Una situación inesperada se registró en el río Paraná, en Argentina, cuando un grupo de pescadores encontró a un jabalí que luchaba por mantenerse a flote y no conseguía llegar hasta la orilla. El animal llevaba horas desplazándose entre las aguas y parecía agotado, mientras la crecida del caudal había reducido los espacios de tierra firme en los alrededores. Al notar que estaba en peligro, los pescadores que lo encontraron decidieron intervenir y buscar una manera de conducirlo hacia un lugar seguro. La escena fue grabada y compartida en redes sociales, donde despertó numerosas reacciones por el desenlace. A continuación, te contamos cómo fue la intervención de los pescadores, qué provocó que el cerdo salvaje quedara atrapado y dónde habitan estos animales en Argentina.

¿CÓMO FUE EL RESCATE DEL CERDO SALVAJE EN EL RÍO PARANÁ?

El rescate ocurrió el jueves 29 de octubre, cerca del mediodía, en las inmediaciones de La Paz, provincia de Entre Ríos. Mientras navegaban por el Paraná, los hombres distinguieron al animal en medio del cauce y comprendieron que necesitaba ayuda para alcanzar la costa.

Ante el peligro, decidieron emplear una soga para orientarlo hacia tierra firme. Uno de los pescadores explicó la posible causa del incidente mientras registraba lo sucedido: “Mirá al chancho en el medio del Paraná. Vamos a tirarle una soga para arrastrarlo a la costa. Con el tema de la crecida se debe haber quedado sin costa”.

Con esta herramienta, los tripulantes comenzaron a dirigir los movimientos del ejemplar para que pudiera acercarse progresivamente a la orilla. La maniobra requirió varios intentos, pero finalmente el animal consiguió salir del agua y subir por una pequeña elevación de terreno.

La alegría de los pescadores quedó reflejada en sus palabras: “Sabés que le salvamos la vida. Se salvó el amigo”, comentaron al comprobar que el jabalí había logrado ponerse a salvo.

¿QUÉ PROVOCÓ QUE EL JABALÍ QUEDARA ATRAPADO EN MEDIO DEL AGUA?

Las inundaciones que afectan a Entre Ríos han transformado las condiciones de los terrenos cercanos al Paraná. El incremento del nivel del agua cubrió diferentes sectores de las riberas y dejó menos espacios disponibles para que los animales silvestres pudieran refugiarse.

Esta situación obliga a la fauna a buscar superficies que permanezcan por encima del agua. En algunos casos, los desplazamientos pueden terminar con ejemplares rodeados por la corriente y sin una salida sencilla hacia tierra firme.

Durante el rescate, uno de los pescadores expresó su preocupación al observar el estado del animal: “Está desesperado, pobrecito”. El episodio evidencia las dificultades que pueden enfrentar las especies cuando las inundaciones modifican su entorno natural.

¿EN QUÉ LUGARES DE ARGENTINA HABITAN LOS JABALÍES?

Aunque actualmente se encuentran en distintas regiones argentinas, los jabalíes fueron introducidos en el país en 1906, específicamente en la provincia de La Pampa.

Con el transcurso de los años, estos animales se extendieron hacia otros territorios. Actualmente, existen registros de su presencia en Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Chaco, Corrientes y Formosa. También se han observado ejemplares en zonas del interior de Buenos Aires y algunos sectores de la Patagonia, según informa la plataforma Canal 26.

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