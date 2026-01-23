El anuncio del regreso de BTS a los escenarios con una gira mundial programada para 2026 no solo reavivó la emoción entre millones de Armys, sino que también impulsó una tendencia digital que vuelve a tomar fuerza en redes sociales: el llamado “modo BTS” en WhatsApp. Esta personalización visual se ha convertido en una forma simbólica de acompañar la espera del tour y expresar el fanatismo desde el celular.

Aunque muchos lo presentan como una supuesta función nueva, se trata de un conjunto de ajustes estéticos que cualquier usuario puede aplicar manualmente. No modifica el funcionamiento de la aplicación ni implica riesgos para la cuenta. Descubre cómo activar el “modo BTS” paso a paso y qué necesitas saber antes de sumarte a esta tendencia que ya circula a nivel global.

¿QUÉ ES REALMENTE EL “MODO BTS” Y QUÉ NO LO ES?

El denominado “modo BTS” no forma parte de las herramientas oficiales de WhatsApp ni responde a una actualización lanzada por Meta. No habilita funciones exclusivas, no desbloquea contenidos ocultos ni altera la seguridad de la app. Todo el proceso se basa en cambios visuales que el propio usuario decide aplicar.

La idea central es adaptar el entorno de WhatsApp con imágenes del grupo o de alguno de sus integrantes, logrando una estética inspirada en BTS. Al ser una personalización externa y reversible, puede eliminarse en cualquier momento sin consecuencias técnicas.

¿CÓMO SE ACTIVA EL MODO BTS EN WHATSAPP PASO A PASO?

El cambio más visible es la modificación del ícono de WhatsApp, un ajuste que solo puede realizarse en teléfonos Android. Para ello, es necesario recurrir a un lanzador de aplicaciones como Nova Launcher, disponible de manera gratuita.

El proceso incluye:

Instalar Nova Launcher desde la tienda de aplicaciones. Establecerlo como lanzador predeterminado. Mantener presionado el ícono de WhatsApp. Seleccionar la opción de edición. Elegir una imagen cuadrada de BTS desde la galería.

El resultado es inmediato y no afecta el uso normal de la aplicación, según informa Infobae.

¿CÓMO PERSONALIZAR EL FONDO DE LOS CHATS CON IMÁGENES DE BTS?

WhatsApp permite cambiar el fondo de las conversaciones desde su configuración interna. El usuario debe ingresar a los ajustes, acceder a la sección de chats y seleccionar la opción de fondo de pantalla.

Desde allí, se puede cargar una imagen vertical del grupo almacenada en el dispositivo. La plataforma ofrece herramientas para recortar y adaptar la foto, asegurando una correcta visualización tanto en modo claro como en modo oscuro.

¿SE PUEDE CAMBIAR TAMBIÉN EL TECLADO DEL CELULAR?

Para completar la experiencia visual, muchos usuarios optan por modificar el fondo del teclado. Teclados populares en Android, como Gboard, incluyen opciones para personalizar su apariencia.

Al abrir el teclado en cualquier chat, basta con ingresar a su configuración, elegir la sección de temas y cargar una imagen horizontal de BTS. De este modo, el estilo del grupo acompaña cada conversación.

