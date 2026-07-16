La Selección Argentina volvió a hacer historia y se metió en la gran final de la Copa del Mundo 2026. Como no podía ser de otra manera, el desahogo y la alegría se sintieron en cada rincón del planeta, pero hubo una celebración en particular que se volvió viral en cuestión de minutos: la de Antonela Roccuzzo.

La empresaria y esposa de Lionel Messi festejó el pase del seleccionado nacional en la intimidad de su hogar con un clásico indiscutible de las tribunas argentinas.

El íntimo festejo de Antonela Roccuzzo al ritmo de “La cumbia de los trapos”

Poco después del pitazo final que decretó el pase de la ‘Scaloneta’ a la última instancia del torneo, Antonela compartió su felicidad a través de sus redes sociales. En un ambiente totalmente familiar y descontracturado, la rosarina celebró cantando y bailando al ritmo de “La cumbia de los trapos”, el emblemático tema de Yerba Brava que se ha convertido en un verdadero himno para los hinchas y los propios jugadores de la Selección.

🙌 Una nueva final de Copa del Mundo para la familia Messi y así lo festejó Anto Roccuzzo, al ritmo de la Cumbia de los Trapos...



📹 TT/antonelarocuzzo_



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Con una sonrisa de oreja a oreja y vistiendo un polo que dice Argentina, Antonela demostró que el sentimiento por la Selección se vive con la misma intensidad en la tribuna que en casa. El video rápidamente encendió las redes, acumulando millones de reproducciones y comentarios de apoyo de fanáticos de todo el mundo.

¿Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026?

Con el boleto asegurado, el equipo liderado por Lionel Messi ya tiene la mente puesta en el partido más importante de los últimos cuatro años.

La gran final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026. El escenario de este épico encuentro será el espectacular MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos), un estadio con capacidad para más de 82,000 espectadores que promete ser una auténtica marea celeste y blanca.

El camino de la Selección Argentina rumbo a una nueva final

El trayecto de la ‘Scaloneta’ en este certamen norteamericano ha sido una montaña rusa de emociones. Superando rivales durísimos y mostrando una notable solidez colectiva, el combinado nacional demostró por qué sigue estando en la élite del fútbol mundial.

Con un Messi cerebral y determinante, sumado a la irrupción de nuevas figuras y el temple de los campeones consagrados, Argentina buscará bordar otra estrella en su escudo ante España y así desatar la fiesta total tanto en Buenos Aires como en cada rincón del mundo.