Al ritmo de "La cumbia de los trapos", la empresaria festejó en casa la clasificación argentina al partido por el título. Conoce los detalles de su celebración viral y la cuenta regresiva para la gran final del próximo 19 de julio. (Foto: Antonella Roccuzzo Instagram)
Al ritmo de "La cumbia de los trapos", la empresaria festejó en casa la clasificación argentina al partido por el título. Conoce los detalles de su celebración viral y la cuenta regresiva para la gran final del próximo 19 de julio. (Foto: Antonella Roccuzzo Instagram)
Por Paolo Valdivia

La Selección Argentina volvió a hacer historia y se metió en la gran final de la Copa del Mundo 2026. Como no podía ser de otra manera, el desahogo y la alegría se sintieron en cada rincón del planeta, pero hubo una celebración en particular que se volvió viral en cuestión de minutos: la de Antonela Roccuzzo.

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