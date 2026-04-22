La fiebre mundialista ha alcanzado su punto máximo. A menos de dos meses de que el balón ruede en el Estadio Azteca para la inauguración oficial, la FIFA ha anunciado la apertura de una nueva fase de venta de entradas para los 104 partidos del Mundial 2026. Esta ventana de “última hora” representa la oportunidad definitiva para los aficionados que buscan asegurar un lugar en la cita histórica que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

A diferencia de las fases previas, que se basaron en sorteos aleatorios, esta etapa opera bajo el sistema de orden de llegada, lo que significa que la velocidad y la preparación serán factores determinantes para conseguir los tickets más codiciados.

¿Cuándo y dónde comprar las entradas para el Mundial 2026?

La fase de venta masiva ha comenzado oficialmente este miércoles 22 de abril de 2026. El portal de boletos se habilitó a las 11:00 ET (10:00 a.m. de Perú), generando filas virtuales inmediatas de millones de usuarios en todo el planeta.

Es fundamental recordar que la única vía legal y garantizada para adquirir estas entradas es el portal oficial FIFA.com/tickets. La FIFA ha reiterado que no existen puntos de venta físicos ni terceras aplicaciones autorizadas para la comercialización de boletos. Cualquier entrada adquirida fuera del ecosistema oficial corre el riesgo de ser invalidada sin derecho a reembolso.

Precios oficiales: ¿Cuánto cuesta ir a la Copa del Mundo?

El costo de las entradas para el Mundial 2026 varía drásticamente dependiendo de la importancia del encuentro y la ubicación dentro del estadio. Para este torneo, la FIFA ha implementado tres categorías principales de asientos, además de una categoría especial para aficionados con movilidad reducida.

Fase de Grupos: Los precios oscilan entre los $120 USD (Categoría 3) y los $1,200 USD (Categoría 1) para los partidos de mayor demanda.

Los precios oscilan entre los (Categoría 3) y los (Categoría 1) para los partidos de mayor demanda. Partido Inaugural en México: Debido a su carga histórica, el acceso al Estadio Azteca para el primer juego tiene un costo base de aproximadamente $320 USD , alcanzando los $774 USD en zonas preferenciales.

Debido a su carga histórica, el acceso al Estadio Azteca para el primer juego tiene un costo base de aproximadamente , alcanzando los en zonas preferenciales. Fases de Eliminación Directa: A medida que el torneo avanza a Dieciseisavos y Octavos, los precios base suben a los $225 USD .

A medida que el torneo avanza a Dieciseisavos y Octavos, los precios base suben a los . La Gran Final en Nueva York/Nueva Jersey: El partido que definirá al campeón en el MetLife Stadium es el evento más costoso de la historia de los mundiales, con entradas que parten desde los $1,490 USD hasta superar los $7,500 USD en áreas exclusivas.

Proceso de compra paso a paso: Cómo asegurar tu entrada

Para participar en esta venta de última hora, los usuarios deben seguir un protocolo digital estricto. El primer paso es contar con un FIFA ID, el perfil de usuario que centraliza todas las gestiones del torneo.

Registro y Acceso: Inicia sesión en el portal oficial. Si no tienes cuenta, el registro es gratuito pero requiere validación de identidad. Fila Virtual: Al ingresar, serás asignado a una fila de espera. Es vital mantener la ventana del navegador abierta y no refrescar la página, ya que esto podría reiniciar tu posición. Selección de Sede o Selección: El sistema permite filtrar partidos por ciudad sede (como CDMX, Los Ángeles o Toronto) o por equipo nacional. Confirmación y Pago: Una vez seleccionados los asientos, tendrás un margen de 10 a 15 minutos para procesar el pago. Se recomienda tener una tarjeta de crédito internacional lista para evitar bloqueos bancarios.

Sedes y partidos: ¿Qué entradas son las más difíciles de conseguir?

Con 104 partidos, la oferta es amplia, pero la demanda está concentrada. Las entradas para los encuentros de las selecciones anfitrionas (México, Estados Unidos y Canadá) son los primeros en agotarse. Sedes como el Estadio Azteca, el SoFi Stadium en Los Ángeles y el BMO Field en Toronto muestran una disponibilidad limitada desde los primeros minutos de la apertura del portal.

Sin embargo, ciudades con estadios de gran capacidad como Dallas (AT&T Stadium) y Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), que albergarán múltiples partidos de rondas avanzadas, ofrecen mayores oportunidades para los aficionados que no tienen una preferencia de equipo específica.

Evita estafas: La importancia del portal de reventa oficial

El mercado secundario suele ser un terreno peligroso durante los mundiales. Para combatir los precios abusivos y el fraude, la FIFA habilitará en los próximos días su Plataforma de Reventa Oficial.

Este sistema permite a los aficionados que compraron boletos y no pueden asistir, revenderlos a otros usuarios al mismo precio original. Comprar a través de esta plataforma es la única alternativa segura si el partido deseado aparece como “Agotado” en la venta general. Evite a toda costa sitios de reventa no autorizados, donde los códigos QR de los boletos digitales podrían ser duplicados o falsificados.

Requisitos adicionales: Visa y logística de viaje

Adquirir la entrada es solo el primer paso. Dado que el Mundial se celebra en tres países con normativas migratorias distintas, la FIFA insta a los compradores a verificar sus documentos de viaje de inmediato.

Estados Unidos y Canadá: Requieren visas de turista o autorizaciones electrónicas (eTA) para la mayoría de las nacionalidades latinoamericanas.

Requieren visas de turista o autorizaciones electrónicas (eTA) para la mayoría de las nacionalidades latinoamericanas. México: Los ciudadanos de ciertos países también podrían requerir visa para ingresar a territorio mexicano.

Tener un boleto confirmado es una prueba de asistencia al evento, pero no exime al viajero de cumplir con las leyes migratorias de cada nación. Se recomienda realizar estos trámites antes de finalizar mayo para evitar contratiempos de última hora.

El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones y una logística sin precedentes. Esta liberación de boletos es, en esencia, la última oportunidad para formar parte del evento deportivo más importante de la década. La recomendación para los aficionados es actuar con rapidez, tener paciencia con los sistemas digitales y, sobre todo, planificar con antelación el transporte y hospedaje en un continente que estará bajo la mirada de todo el mundo.