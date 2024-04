El reciente fallecimiento de Flor Sheiza Quispe Sucapuca, conocida como ‘La Muñequita Milly’, producto de una presunta negligencia médica por parte del cirujano plástico Víctor Barriga Fong, ha vuelto a poner el foco en las cirugías estéticas, en los centros especializados que no cuentan con un buen equipamiento para este tipo de intervenciones quirúrgicas y también en especialistas acusados de mala praxis.

Según el parte policial de la denuncia realizada por el padre de la cantante, Jaime Quispe Mamani, Flor Sheiza ingresó el 27 de marzo a la clínica Santa Catalina, para someterse a una liposucción en el abdomen. Sin embargo, “esa misma noche sintió fuertes dolores en la zona abdominal debido a una perforación en el intestino, lo que desencadenó en una septicemia generalizada”.

“Él (Fong) le manifestó por teléfono que siempre en esta clase de intervenciones hay dolores. Ahí estuvo el error, porque recién al cuarto día la han traído de urgencia”, contó John Reid Espinoza, abogado de la familia.

Al complicarse el caso, la ‘Muñequita Milly’ fue trasladada a la Clínica del Inca, ubicada en Miraflores, donde finalmente falleció el 3 de abril. La joven tenía 23 años.

Esta no es la primera vez que Víctor Barriga Fong es cuestionado por una mala praxis. Entre los casos más sonados que persiguen al doctor están los de Maricielo Effio. La actriz denunció al cirujano a mediados de 2023 por haberle deformado el abdomen. Otras en la lista son la diseñadora Cinthia Vigil y la ex chica reality Sheyla Rojas.

¿Cómo es una cirugía de lipoescultura?

“La liposucción es un tipo de cirugía estética que consiste en la extracción del exceso de grasa que se encuentra debajo de la piel (espacio subcutáneo) con la finalidad de mejorar la apariencia corporal. Generalmente se realiza en zonas localizadas del cuerpo (abdomen, caderas, glúteos) por medio de una cánula de acero de punta roma con orificios en la punta que permiten la extracción usando presión negativa (vacío) ejercida por una bomba de aspiración. La diferencia entre una liposucción y lipoescultura consiste en que la primera se limita solamente a extraer el exceso de grasa corporal, mientras que en la lipoescultura, además de extraer grasa se utiliza parte de la grasa extraída del mismo paciente para moldear y dar forma al contorno del cuerpo”, explica el doctor Manuel Mayorga, Médico Intensivista y Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Norbert Wiener, en conversación con El Comercio.

¿Qué complicaciones pueden darse? ¿Puede perforarse el intestino?

En este punto, Mayorga explica que una liposucción es habitualmente una cirugía con una baja tasa de complicaciones, siempre que se cumplan con tres condiciones básicas:

1. Selección adecuada del paciente: el paciente debe tener una buena condición general de salud, evitar en personas con alto riesgo quirúrgico (enfermedad coronaria, enfermedades vasculares, alteraciones de la coagulación), con alguna condición de inmunidad disminuida que predispongan a infecciones (diabetes) y en pacientes con cirugías previas en la misma zona quirúrgica (hernias o eventraciones abdominales).

2. Establecimiento de salud adecuado: este debe ser categorizado por la autoridad sanitaria para este tipo de intervenciones, que cuente con los recursos materiales y humanos requeridos para atender rapidamente cualquier complicación o evento adverso inesperado.

3. Profesional calificado: el procedimiento debe ser realizado por un cirujano plástico calificado.

Sin embargo, las complicaciones más importantes que pueden poner en riesgo la vida del paciente son: sangrado no controlado, infecciones serias, perforación de algún órgano interno (intestino), embolia pulmonar grasa o insuficiencia renal aguda (cuando se extraen grandes volúmenes de grasa en una sola sesión quirúrgica).

¿Legalmente cómo debo proceder ante una negligencia médica?

Una de las preguntas que surgen en el caso de la muerte de la ‘Muñequita Milly’ es ¿Cómo Víctor Barriga Fong seguía ejerciendo con los antecedentes y denuncias que tenía?

Para Rómulo Morales Hervías, profesor de derecho civil de la PUCP, los problemas de mala práctica médica en el Perú son muy comunes. “Lamentablemente, los abogados no se atreven a demandar. Hay una mala práctica de los abogados que no plantean demandas por malas prácticas médicas y creo que los Colegios Médicos tampoco tienen un rol de supervisión y fiscalización frente a estos médicos que cometen no una sino varias malas prácticas médicas”.

Por su parte, Mario Ríos Barrientos, abogado especialista en salud pública y profesor de la Clínica Cayetano Heredia, señala que el problema recae en Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD, la institución llamada a proteger los derechos en salud de los peruanos.

“¿Qué está haciendo frente a estos casos? Considerando que solo son los casos que están saliendo a la luz pública. Yo le pediría a SUSALUD que supervise a todas las clínicas que se dedican a este tipo de actividades. Si los médicos son cirujanos efectivamente. Si la clínica tiene el equipamiento necesario, etc”.

En este punto, Barrientos sugiere que SUSALUD informe periódicamente, así como se hace con las playas y piscinas aptas, sobre las clínicas y cirujanos aptos para ejercer su especialidad.

A TU SERVICIO: Nuestra Unidad de Periodismo de Datos creó un buscador en el que podrás verificar si tu médico ha sido sancionado en última instancia por algún motivo disciplinario, o si está habilitado o no por el Colegio Médico del Perú (CMP) para ejercer como cirujano plástico. Te invitamos a revisar y utilizar esta herramienta.

¿Y qué hacer ante una mala praxis? Morales explica que hay tres vías: La administrativa, es decir, la que se hace por medio de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) y el Colegio Médico. Por esta vía lo que se busca es básicamente sancionar al médico o a la clínica.

La otra vía es la denuncia penal, es decir, la que se hace por comisaría y la que busca una sentencia contra el demandado; y la tercera, la demanda civil, cuyo fin es la reparación civil por mala práctica médica.

Leysser León, profesor de Responsabilidad Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), añade en este último punto que “lo que te pide la ley para que obtengas el resarcimiento es que demuestres la negligencia grave del médico. En el caso de la ‘Muñequita MIlly, si llega a comprobarse que hubo una perforación del intestino como ha denunciado la familia de la cantante, estaríamos ante un caso de negligencia grave y con eso tendríamos completo en el cuadro para considerar que el doctor ha incurrido en una responsabilidad civil, la cual determinaría que él y la clínica quedarían obligados a pagarle un resarcimiento a los deudos de la fallecida”.

¿Y qué pasa si el médico en cuestión tiene antecedentes? León aclara que, en estos casos, para que aplique el resarcimiento se debe tomar en cuenta la reincidencia. “No es lo mismo una falta hecha por primera vez que enfrentar a un médico que a pesar de todas esas advertencias previas que ha revelado su falta de profesionalismo, continúa ejerciendo la profesión de manera descuidada y ahora sí como un resultado trágico”.

¿Qué requisitos debe cumplir una clínica estética para saber si es segura? ¿Esto es respetado por todas las clínicas peruanas?

“Los requisitos de base más importantes son el tener una licencia municipal vigente, figurar en el registro nacional de instituciones prestadoras de servicios de salud (RENIPRES) y contar con la categorización correspondiente otorgada por la autoridad sanitaria”, señala Mayorga.

“La resolución de categorización nos dice qué procedimientos está autorizada a realizar la clínica y qué cosas no puede hacer porque no cuenta con la capacidad requerida. Esta información es abierta y puede ser obtenida por cualquier ciudadano ingresando a la página web de la Superintendencia Nacional de Salud-SUSALUD. Es importante verificar que la clínica cuente no solo con todos los recursos requeridos para realizar la cirugía estética, si no que además tenga los recursos materiales (equipamiento) y humanos (especialistas) para atender rápidamente cualquier complicación grave que se pudiera presentar”, agrega.

Pero, ¿qué pasa en una realidad como la peruana, en la que abundan autorizaciones sin garantía, otorgadas por lo bajo? “Todo establecimiento autorizado (un hospital, una clínica) mientras cuente con la autorización, se presume como un lugar idóneo para realizar los tratamientos terapéuticos y las intervenciones quirúrgicas. El problema es cuando en función de nuestra precariedad administrativa, ese licenciamiento se otorga sin las verificaciones del caso”, explica Leysser León.

En este punto, León indica que el paciente que se acerca a una clínica de este tipo no tiene porqué ser un experto en verificación. El paciente ve una clínica, entra y automáticamente está protegido por una presunción en su favor de que el establecimiento cuenta con una licencia. No se pone a hacer indagaciones, o sea al paciente no se le puede exigir obtener una información por encima de lo que es la razonabilidad del promedio.

/ Wavebreak Media LTD

¿Qué debemos tener en cuenta si queremos someternos a una cirugía estética?

Mayorga recomienda que lo más importante es tomar conciencia que la cirugía estética puede ser una cirugía mayor (como es el caso de la liposucción) y por lo tanto no está exenta de complicaciones graves que pueden poner en riesgo la vida de las personas que deciden someterse a este tipo de intervenciones.

“Leer cuidadosamente el formulario de consentimiento que firman autorizando la intervención donde deben estar consignadas expresamente todas las posibles complicaciones y discutir con su médico el riesgo potencial de cada una de ellas para tomar una decisión informada. Verificar que el establecimiento de salud se encuentre autorizado para realizar la intervención propuesta y confirmar que su médico tratante es un especialista registrado en el Colegio Médico del Perú y está habilitado para el ejercicio profesional.