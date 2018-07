Ver películas online gratis de Netflix Premium es posible a través de tres pasos sencillos, seguros y sin restricciones. Ahora, no es necesario tener una cuenta en la plataforma de streaming de videos, pues, tienes la opción de ver películas online gratis sin registrarte y evitar pagar un solo céntimo con tu tarjeta de débito o crédito.

¿Cómo puedes ver películas ONLINE GRATIS con Netflix Premium? Millones de personas, que son amantes del séptimo arte, recurren a diferentes páginas web para buscar algo distinto para ver cine y películas de televisión online gratis; sin embargo, terminan en sitios de dudosa procedencia que además de atentar contra los derechos de autor, podrían poner en riesgo tu computadora, laptop, tablet, smartphone o cual sea tu dispositivo móvil.

Para alguien que no tiene una cuenta en Netflix Premium, ¿será posible acceder ver películas online gratis sin pagar un sol? Sí. La plataforma más popular del mundo que ofrece streaming para ver películas online en español, series online y estrenos en español online en HD -incluso 4K- de manera legal, segura y sin restricciones, te da 30 días gratis para poder disfrutarlo un fin de semana, días feriados, durante un viaje o simplemente en tu tiempo libre.

¿Qué es Netflix Premium?

Netflix Premium es una empresa estadounidense de entretenimiento que proporciona tarifa plana mensual después que pasen los 30 días de prueba o gratis. Esta plataforma es un streaming de contenido multimedia para ver películas gratis online bajo demanda por Internet. Cabe señalar que, la compañía se instituyó en 1997 y sus servicios basados en suscripción comenzaron en 1999.

Para el 2009, Netflix Premium superó los 10 millones de suscriptores en todo el mundo. Dos años más tarde tenía 23 millones en los Estados Unidos y 26 en todo el mundo. Luego, en 2015 ya contaba con 60 millones y un año después alcanzó los 81.5 millones, superando sus propias previsiones.

Ver películas online gratis en Netflix Premium es la mejor noticia para un cinéfilo o seriéfilo, que puede disfrutar de una gran variedad de catálogos de films producidas en todo el mundo.

Tres pasos sencillos y rápidos para ver Netflix Premium

1. Un mes gratis

Netflix da opción a todos los usuarios de disfrutar 30 días de prueba y gratuito para ver las mejores series y películas. (Foto: Captura) Captura

Desde su masificación, Netflix Premium ofrece el primer mes de su servicio de forma gratis para ver películas online. Si bien debes suscribirte, elegir un plan y registrar un medio de pago, por los 30 días iniciales no te será cargada ninguna deuda. Además, cumplido dicho mes de prueba, puedes suspender fácilmente tu suscripción para evitar cualquier cargo en tu tarjeta, aunque, si tienes los medios, sin dudas te quedarás en la plataforma.

2. Compartir contraseña

Si tienes un amigo de confianza o un familiar, él puede accederte su cuenta para disfrutar películas gratis online. (Foto: Captura) Captura

El método más popular para ver Netflix Premium online gratis es la contraseña compartida, la que consigues de algún familiar o amigo. ¿Qué piensa la empresa sobre esta práctica? La acepta e incluso alienta porque es una forma directa de llegar a suscriptores potenciales.

¿Quién no se sumergió en Netflix Premium por primera vez con una clave ajena? Sin discusiones, es el modo más eficaz de convencer a alguien de empezar pagar por el servicio. Claro, una vez que ese familiar o amigo cambie la contraseña.

3. Contenidos en televisión

Muchos no lo saben, pero los contenidos de Netflix Premium también pueden verse en algunos canales de cable. (Foto: Captura) Captura

Muchos no lo saben, pero los contenidos de Netflix Premium también pueden verse en algunos canales de cable ONLINE GRATIS, aunque mucho tiempo después de su lanzamiento en la plataforma. Por ejemplo, Paramount Channel emite Orange Is the New Black y House of Cards, dos de las series originales más populares de la compañía de streaming. No es un medio perfecto, pero es uno al fin y al cabo.