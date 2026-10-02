El parabrisas empañado puede convertirse en un problema de seguridad en cuestión de segundos. La condensación ocurre cuando la humedad del aire se deposita sobre el vidrio debido a una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del vehículo. Por eso, en mañanas húmedas, durante la lluvia o cuando viajan varias personas dentro del carro, es frecuente que la visibilidad disminuya. La recomendación principal es no continuar conduciendo hasta recuperar una visión clara de la carretera.

¿Por qué se empañan los vidrios del carro?

El fenómeno tiene una explicación sencilla: el aire dentro del habitáculo contiene vapor de agua y, cuando entra en contacto con un parabrisas más frío, esa humedad se condensa en forma de pequeñas gotas. La respiración de los pasajeros, la ropa mojada y la humedad acumulada dentro del vehículo pueden aumentar el problema, especialmente cuando las condiciones exteriores también son húmedas.

La suciedad también puede dificultar la situación. Un vidrio con residuos, grasa o polvo puede generar una superficie menos transparente y hacer que las marcas sean más visibles cuando recibe luz de otros vehículos. Por ello, mantener limpio el interior del parabrisas es una medida preventiva sencilla que también ayuda a conservar una mejor visibilidad durante la conducción.

El truco está en usar correctamente el aire acondicionado

Una de las formas más rápidas de eliminar el empañamiento es activar la función de desempañado o defrost del vehículo. En muchos modelos, este ajuste dirige aire hacia el parabrisas, aumenta el flujo del ventilador y activa automáticamente el aire acondicionado, que ayuda a retirar humedad del ambiente. El aire puede mantenerse a una temperatura confortable mientras se realiza el proceso.

Otro detalle importante es evitar la recirculación cuando el problema está dentro del vehículo. Al seleccionar la entrada de aire exterior, se permite que ingrese aire con menor concentración de humedad y se facilita la eliminación del vapor acumulado en el habitáculo. Si hay varias personas dentro del carro, abrir ligeramente una ventana durante unos instantes también puede ayudar a renovar el aire.

Qué hacer para evitar que vuelva a ocurrir

Además de utilizar correctamente el sistema de climatización, conviene mantener secos los elementos que puedan aportar humedad al interior, limpiar periódicamente los vidrios y revisar que el sistema de ventilación funcione de manera adecuada. Un filtro de habitáculo obstruido puede reducir el flujo de aire y hacer más lento el desempañado, por lo que también merece atención durante el mantenimiento del vehículo.

Si el parabrisas vuelve a empañarse mientras conduces, lo más importante es recuperar la visibilidad antes de seguir avanzando. No es recomendable depender únicamente de pasar un paño por el vidrio, porque puede dejar marcas o residuos que generen reflejos frente a los faros. Si las condiciones son tan adversas que impiden distinguir la vía, la alternativa más segura es reducir la marcha y detenerse en un lugar protegido hasta recuperar una visibilidad adecuada.

Errores que debes evitar al desempañar

No limpies el parabrisas mientras manejas con la mano, un papel, una prenda o un paño. Además de desviar la atención del camino, esa práctica suele dejar marcas y rayas que se vuelven más visibles al recibir la luz directa del sol o los faros de otros vehículos. Si la visibilidad ya está comprometida, la decisión segura es reducir la marcha y detenerse en un lugar permitido hasta que el vidrio quede completamente despejado.

También conviene evitar productos grasos, jabón, espuma de afeitar, papas o soluciones caseras sobre el vidrio. Aunque algunos trucos prometen evitar el empañamiento, pueden dejar residuos, reflejos o una película que disminuye la visibilidad nocturna. Para la limpieza preventiva, se aconseja usar limpiavidrios de calidad y paños de microfibra; además, recomienda aplicar el producto primero sobre el paño, no directamente sobre el parabrisas, para evitar salpicaduras en el tablero.

Por último, revisa periódicamente el filtro de cabina y el rendimiento del ventilador. Si el aire sale con poca fuerza, huele mal o el desempañador tarda demasiado, el filtro puede estar sucio u obstruido. Un mantenimiento oportuno permite que el sistema de climatización entregue el caudal de aire necesario para retirar la humedad y mantener el parabrisas limpio cuando más importa.

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