La acumulación de humedad sobre los vidrios puede reducir considerablemente la visibilidad del conductor, por lo que es importante desempañar el parabrisas antes de continuar la marcha. (Imagen: Gemini IA)
La acumulación de humedad sobre los vidrios puede reducir considerablemente la visibilidad del conductor, por lo que es importante desempañar el parabrisas antes de continuar la marcha. (Imagen: Gemini IA)
Por Redacción EC

El parabrisas empañado puede convertirse en un problema de seguridad en cuestión de segundos. La condensación ocurre cuando la humedad del aire se deposita sobre el vidrio debido a una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del vehículo. Por eso, en mañanas húmedas, durante la lluvia o cuando viajan varias personas dentro del carro, es frecuente que la visibilidad disminuya. La recomendación principal es no continuar conduciendo hasta recuperar una visión clara de la carretera.