Fernando Rafael Guisgueta Olivas, un joven de 19 años oriundo de Huánuco y residente de San Juan de Lurigancho, sorprendió al obtener el segundo lugar en el examen de admisión de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con un puntaje de 1642.000. La noticia no solo representa un logro personal, sino también un motivo de orgullo para su familia, que celebró la dedicación y constancia del joven.

El examen coincidió con su cumpleaños, lo que convirtió ese día en una doble celebración. Fernando y sus padres vivieron momentos de gran emoción al ver los resultados y sentir que todo su esfuerzo había valido la pena. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre su historia y su preparación para alcanzar este importante logro.

¿CÓMO SE PREPARÓ FERNANDO PARA LOGRAR EL SEGUNDO PUESTO EN SAN MARCOS?

Fernando inició su preparación sin un método definido, lo que le dificultó avanzar al principio. Sin embargo, con el tiempo adoptó una rutina de estudio disciplinada que le permitió consolidar conocimientos y optimizar su tiempo. “Me puse un horario. Era estudiar tres horas seguidas, hasta cuatro, luego descansar 20 minutos. Y después, volver a empezar los temas de menor a mayor nivel. Así, poco a poco”, explicó al diario La República.

Además, complementaba su aprendizaje con compañeros y materiales como libros de química, biología y separatas de la Pre-San Marcos. Su paso por distintas academias, incluyendo la de su colegio Trilce, la Pre-San Marcos y la Academia Vonex, le permitió reforzar su preparación de manera progresiva y sistemática.

¿QUÉ PAPEL JUGARON SUS PADRES EN SU ÉXITO ACADÉMICO?

El respaldo familiar fue fundamental en la trayectoria de Fernando. Sus padres, un pediatra y una enfermera, no solo lo motivaron a seguir la carrera de medicina, sino que también lo acompañaron en los momentos más difíciles de su preparación. “Si no fuera por ellos, no estaría aquí, en San Marcos”, confesó el joven.

La constancia, el aliento y la experiencia de sus padres lo inspiraron a mantener la disciplina y superar los momentos de duda, cuando sentía que su esfuerzo podría ser en vano.

¿CÓMO MANTUVO FERNANDO EL EQUILIBRIO ENTRE ESTUDIO Y VIDA PERSONAL?

A diferencia de muchos estudiantes, Fernando evita desvelarse y prioriza su descanso y alimentación, consciente de que estas prácticas potencian su rendimiento académico. “No me amanecía. Desvelarte tres o cuatro horas te puede hacer perder tiempo de estudio al día siguiente”, señaló. Entre las materias que más le costaron se encuentran geografía y filosofía, pero gracias a su organización y apoyo familiar logró superar los retos.

Cuando no está estudiando, disfruta pasar tiempo con su mascota, conversar con sus padres y su hermano, y jugar fútbol con sus amigos, equilibrando así su vida personal con la exigencia académica.

Fernando tiene claro su objetivo a futuro: desea fundar su propia clínica en Perú y espera definir su especialidad médica durante su formación en San Marcos, asegurándose de que su pasión por la medicina guíe cada paso de su carrera.