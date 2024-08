Christian Cueva es tendencia en los últimos días y, lamentablemente para su carrera profesional de futbolista, por temas que nada tienen que ver con las canchas. El jugador fue acusado de violencia psicológica y física de parte de la madre de sus hijos, Pamela López, la misma que reveló un supuesto romance entre él y Melissa Klug en 2017. Sobre esto fue consultada Pamela Franco, cantante de cumbia vinculada sentimentalmente en los últimos meses al exAlianza Lima, según los programas periodísticos.

Pamela Franco llegó a Lima y le consultaron por Christian Cueva: ¿cómo reaccionó la cantante de cumbia?

Franco llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y un reportero de ‘Magaly TV La Firme’ la abordó para hacerle diversas preguntas. El periodista le consultó sobre las denuncias por agresión hacia Cueva y por las imágenes en donde aparece junto al futbolista besándose.

Sin embargo, la artista en todo momento guardó silencio y prefirió ignorar las dudas del reportero. Fue así que intentó rápidamente abandonar el lugar y no dio ninguna declaración sobre este polémico tema que viene dando que hablar.

¿Qué dijo Cristian Díaz sobre el caso Christian Cueva?

Pamela López, la expareja de Christian Cueva y madre de sus hijos, presentó una denuncia contra él por violencia física y psicológica. Debido a esto, el equipo por el que había firmado recientemente, Cienciano, optó por separarlo definitivamente de la entidad. Después de perder 3-0 contra Alianza Lima en la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024, el entrenador del equipo cusqueño, Cristian Díaz, contó qué le dijo a “Aladino” después de que se hizo pública la acusación contra el deportista.

“Sí he hablado con él. Tanto como él, como su pareja y por el bien de sus hijos puedan resolver la situación. Ella tiene familia y él tiene su padre también. Está bueno que a la gente le pase cosas buenas y no cosas malas”, dijo el entrenador argentino.

Recordemos que Cueva se encontraba entre los jugadores seleccionados para jugar contra el equipo blanquiazul. No obstante, Cienciano optó por separar al popular ‘Cuevita’ que participó en la Copa del Mundo con la selección peruana.

¿Qué dijo Pamela López sobre Christian Cueva?

“Para mí ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años”, empezó diciendo López en el programa ‘América Hoy’.

Asimismo, López añadió: “He estado sometida a su manipulación. Yo seguiré hasta las últimas [consecuencias] con mi denuncia, por mí y por mis hijos. Varios episodios han sido delante de mis hijos. He sido muchos años víctima de violencia familiar. Este año he sido víctima de dos sucesos muy fuertes en mi vida, uno de ellos fue cuando descubro la infidelidad; y el otro fue un día antes de mi cumpleaños”.

Asimismo, Rosario Sasieta, abogada de Pamela, aseguró haber recibido un material audiovisual en donde se ve a Cueva agrediendo a la madre de sus hijos. “Él estaba en estado de ebriedad y la acogota. Es una situación complicada”.

¿Christian Cueva tiene problemas con el alcohol?

Pamela López contó que Cueva tendría problemas con la ingesta de alcohol, de acuerdo a los especialistas que han visitado. “Los terapeutas que llevaron nuestro caso, porque fuimos al psicólogo, le diagnosticaron problemas con el alcohol”.