Nunca antes fue tan fácil acceder a las mejores películas online gratis, de forma legal y segura. Gracias a Internet hoy es posible llevar el cine a casa desde distintas plataformas de streaming de las que probablemente nunca antes has escuchado. Si creías que Netflix, HBO Go o Amazon Prime Video eran las únicas opciones, en las siguientes líneas te explicaremos cómo acceder a esas otras páginas que ponen a disposición del mundo centenares de películas, series, documentales, televisión en vivo online y demás creaciones audiovisuales. ¿No quieres ver tus títulos favoritos por Internet? También te contaremos dónde puedes descargar películas y series de televisión, incluso de estreno, de forma 100 % legal. Todos los géneros también están dentro de esta relación, desde películas de terror y comedias hasta animes y doramas, pasando por telenovelas turcas y mexicanas. ¿Algo más? Incluso tendrás a tu disposición las mejores formas de acceder a las plataformas de streaming premium totalmente gratis. Pero si solo te interesa Netflix, los códigos para ver las categorías ocultas.

Antes de continuar debes tener algo muy en claro para evitar confusiones o malos entendidos. Toda la información que encontrarás en este artículo contempla sitios legales. No encontrarás enlaces a sitios piratas de cine o televisión que podrían poner en peligro tu computadora, laptop o smartphone. Es decir, si bien podrías no hallar estrenos recientes como Ant-Man and the Wasp o Jurassic World: Fallen Kingdom, al menos podrás navegar tranquila y fácilmente, sin caer en enlaces falsos o rotos, sin publicidad invasiva. Y sobre todo, sin el riesgo de contraer algún virus en estas plataformas que además de gratuitas, cuentan con catálogos que incluyen centenares de títulos para ver online en cualquier momento del día.

Sin más, estas son las mejores páginas web para ver online gratis el mejor cine y TV del mundo, aunque también para ver distintas producciones que jamás creerías que podrías encontrar en la red. Eso sí, quizá podrías necesitar una red VPN para acceder a ciertos títulos de los siguientes catálogos:

1. 56.COM

1. YouTube tiene serios competidores en China y uno de ellos es 56.com (Foto: 56.com) (Foto: 56.com)

56.com es una de las plataformas de streaming más grande de China, que además de películas ofrece distintos contenidos, desde series de televisión, webseries y hasta material desarrollado por sus propios usuarios. Si eres seguidor de las producciones asiáticas, esta es una interesante alternativa.

2. APARAT

2. Aparat es una de las plataformas de video más grandes de Irán. Si buscas algo distinto, esta es una de tus mejores opciones (Foto: Aparat) (Foto: Aparat)

Aparat es una plataforma de video parecida a YouTube, pero de origen iraní, donde puedes explorar producciones, tanto cinematográficas como televisivas, de distintas partes del mundo, aunque en la lengua local. Si buscas algo distinto, llegaste al lugar adecuado.

3. ACFUN

AcFun surgió como un sitio dedicado al anime, pero con el tiempo se ha diversificado y acepta cualquier tipo de contenido (Foto: AcFun) (Foto: AcFun)

AcFun es otra plataforma china de streaming, donde los mismos usuarios comparten material para su difusión. Las casas realizadores de películas y series también lo hacen. ¿En qué se diferencia del resto? Es la primera página de su tipo que superpuso comentarios sobre los videos.

4. AFREECATV

4. afreecaTV es una versión de YouTube, pero de origen surcoreano (Foto: afreecaTV) (Foto: afreecaTV)

afreecaTV funciona como YouTube, pero su origen es surcoreano. Es una de las plataformas de video más populares del país asiático, aprovechada por artistas, políticos y realizadores para llegar al público local. Si navegas por esta web encontrarás realmente de todo.

5. ARTE

Arte es una plataforma cultural donde podrás ver decenas de documentales. ¿Lo mejor de todo? Está en español (Foto: Arte) (Foto: Arte)

Arte es una plataforma europea –francoalemana– que promueve el arte y la cultura, disponible en español con cientos de documentales para hacerte comprender mejor el mundo. Es gratuita y se encuentra en franco crecimiento.

6. BBC iPlayer

6. BBC iPlayer es la plataforma de streaming de BBC, la televisión pública del Reino Unido (Foto: BBC iPlayer) (Foto: BBC iPlayer)

BBC iPlayer es la página que aloja y distribuye todos los contenidos de BBC, la televisión pública británica. En esta página pueden verse los últimos estrenos de la red y clásicos de toda la vida, aunque para acceder al servicio debes hacerlo desde el Reino Unido.

7. BILIBILI

7. Bilibili es una plataforma de video centrada en el anime (Foto: Bilibili) (Foto: Bilibili)

Bilibili es otro de los gigantes chinos del negocio de los videos. Si bien nació enfocado en el anime y manga, hoy también contempla diversas temáticas como películas, series y material creado por la propia comunidad.

8. CRACKLE

8. Crackle es la plataforma de streaming de Sony Pictures Entertainment y es gratuita en algunos países (Foto: Crackle) (Foto: Crackle)

Crackle es una de las competencias de Netflix en Estados Unidos, de catálogo gratuito hasta cierto punto. En América Latina puede accederse a sus contenidos a través de Claro TV, aunque con una suscripción de por medio. Crackle es operado por Sony Pictures Entertainment, cuyas películas puedes verlas completas en su plataforma.

9. DITTOTV

9. Ditto TV puede ser tu mejor salida si te gusta el cine y la TV de Bollywood (Foto: Ditto TV) (Foto: Ditto TV)

DittoTV es una plataforma gratuita que no puede faltar en tu lista si te gusta el cine y la televisión de Bollywood. ¿Cuánto cuesta? No vamos a mentir. Tiene opciones pagas, pero también tiene abierto su catálogo con publicidades de por medio.

10. DRAMAFEVER

10. Para los amantes de las series y películas coreanas, DramaFever es la salvación (Foto: DramaFever) (Foto: DramaFever)

DramaFever es la plataforma de streaming de películas y series coreanas más popular de Internet, cuyo acceso demanda una suscripción paga, pero también puede ser gratis hasta cierto límite.

11. THE FILM DETECTIVE

11. The Film Detective es una plataforma moderna para el cine clásico (Foto: The Film Detective) (Foto: The Film Detective)

The Film Detective es un archivo de películas y shows de televisión clásicos, restaurados por la misma compañía detrás de la página. The Film Detective es gratis y solo comparte producciones de dominio público.

12. FILMON

12. FIlmOn es un servicio de televisión en vivo, probablemente el más grande del mundo (Foto: FilmOn) (Foto: FIlmOn)

FilmOn es un servicio de televisión en vivo, 100 % legal, que puede darte acceso a cientos de canales de televisión y su programa online, con apartados dedicados exclusivamente a lo mejor del cine. FilmOn es un servicio por suscripción, pero también tiene opciones gratuitas. Eso sí, bloquea algunos contenidos por ubicación geográfica.

13. FUNSHION

13. Funshion es otra plataforma china de video, centrada en cine (Foto: Funshion) (Foto: Funshion)

Funshion es otra plataforma china de video cuyo diferencial se encuentra en su foco: el séptimo arte. Si adoras el cine chino, este espacio puede convertirse en tu favorito.

14. HOOPLA

14. Hoopla funciona como una biblioteca virtual, pero además de libros, puede prestarte películas online gratis (Foto: Hoopla) (Foto: Hoopla)

Hoopla es un servicio totalmente novedoso. A través de esta página puedes acceder a películas, series y hasta libros de forma gratis pero a través del formato del préstamo. Es decir, solo tendrás a tu disposición ciertos títulos por un tiempo limitado.

15. IQIYI

15. IQIYI es un servicio de streaming online gratuito que ofrece un catálogo de producciones asiáticas (Foto: IQIYI) (Foto: IQIYI)

iQiyi es otro gigante chino del streaming de video, con un catálogo de películas gratis oriundas de Asia, pero subtituladas por lo general en inglés. Algunos títulos tendrán restricción geográfica, pero tendrás acceso completo a otros.

Ahora, si todavía te interesa acceder gratis a los servicios de streaming más populares de occidente, a continuación te explicaremos cómo conseguirlo sin quebrar ninguna ley.

¿Cómo ver Netflix y HBO Go gratis?



Tanto Netflix como HBO Go, Amazon Prime Video y otros servicios cuentan con periodos de prueba que puedes aprovechar para acceder gratis a su contenido premium.

En el caso de Netflix, HBO Go y Blim, el periodo de prueba es de 30 días, mientras que servicios como Amazon Prime Video permite 7 días libres y Crunchyroll, 14, solo por citar algunas de las empresas más conocidas.

¿Cómo descargar películas gratis?



Como hay personas que prefieren descargar las películas, en Internet también están habilitadas algunas opciones para ‘bajar’ las ‘pelis’ gratis y de forma legal. ¿Cómo se hace eso? Tan solo aprovechando los periodos de prueba de páginas como Netflix y Prime Video, que permiten download su contenido, aunque solo para ser reproducidas desde sus aplicaciones.

Las películas de dominio público también puedes descargarlas sin ningún peligro para aprovecharlas como creas conveniente.

¿Cuáles son los códigos secretos de Netflix?



Para poder usar los códigos de Netflix debes pegar la siguiente dirección en tu navegador: http://www.netflix.com/browse/genre/XXX, y sobre la parte que termina en 'XXX' debes escribir los siguientes códigos para ver películas y series ocultas:

1. Action & Adventure: 1365



2. Action Comedies: 43040



3. Action Sci-Fi & Fantasy: 1568



4. Action Thrillers: 43048



5. Adult Animation: 11881



6. Adventures: 7442



7. African Movies: 3761



8. Alien Sci-Fi: 3327



9. Animal Tales: 5507



10. Anime: 7424



11. Anime Action: 2653



12. Anime Comedies: 9302



13. Anime Dramas: 452



14. Anime Fantasy: 11146



15. Anime Features: 3063



16. Anime Horror: 10695



17. Anime Sci-Fi: 2729



18. Anime Series: 6721



19. Art House Movies: 29764



20. Asian Action Movies: 77232



