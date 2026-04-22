En un esfuerzo por modernizar la atención al ciudadano y reducir las barreras burocráticas, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha implementado un sistema de resolución inmediata para las pensiones de viudez. Esta medida representa un cambio histórico en la seguridad social del Perú, pasando de una espera promedio de 30 días hábiles a una respuesta en cuestión de horas. Desde su puesta en marcha, esta iniciativa ya ha beneficiado a cientos de personas, permitiéndoles obtener seguridad económica en momentos de vulnerabilidad emocional sin tener que enfrentar trámites interminables.

¿En qué consiste la resolución inmediata de la ONP?

La nueva modalidad permite que los beneficiarios reciban su Resolución de Pensión el mismo día en que presentan su solicitud. Este avance es posible gracias a la interoperabilidad de bases de datos entre la ONP y el RENIEC, lo que facilita la validación en tiempo real del fallecimiento del titular y el vínculo matrimonial o de unión de hecho.

Anteriormente, el flujo administrativo obligaba al solicitante a esperar semanas mientras se verificaban los expedientes físicos. Hoy, el proceso es digital y automático para la gran mayoría de los casos donde el causante ya figuraba como pensionista en el sistema.

Pasos para solicitar la pensión de viudez (Resolución inmediata)

1. Verificación de requisitos previos

Antes de empezar, asegúrate de cumplir con lo siguiente:

Del fallecido: Debe haber sido pensionista de la ONP (Ley 19990).

Debe haber sido pensionista de la ONP (Ley 19990). Del solicitante: Debes ser el cónyuge o conviviente.

Debes ser el cónyuge o conviviente. Vínculo legal: El matrimonio o unión de hecho debe estar inscrito en RENIEC o SUNARP. Si es así, no necesitas presentar el acta física, la ONP la verificará internamente.

2. Opción A: Trámite Virtual (Recomendado)

Es la vía más rápida y la puedes hacer las 24 horas del día:

Ingresa a onpvirtual.pe. Busca la sección “Estoy solicitando mi pensión”. Selecciona la opción “Pensión de Viudez”. Completa el formulario con tus datos personales y los del titular fallecido. Un asesor de la ONP te contactará (vía correo o teléfono) para validar la información y, si todo está conforme, emitir la resolución ese mismo día.

3. Opción B: Trámite Presencial

Si prefieres el trato directo, sigue estos pasos:

Acércate a cualquier Centro de Atención de la ONP o a un centro MAC (Mejor Atención al Ciudadano). No necesitas sacar cita previa para este trámite. Lleva tu DNI vigente. Indica al orientador que deseas acogerte a la Resolución Inmediata de Viudez. El personal realizará el cruce de datos con RENIEC en ese instante. Si el sistema valida el vínculo, saldrás de la oficina con tu resolución aprobada.

4. Recepción de la Resolución

Una vez aprobado, recibirás un documento (físico o digital) que confirma que ya eres pensionista.

Ojo: Guarda este documento, ya que es tu comprobante oficial para cualquier trámite posterior en EsSalud o entidades bancarias.

5. Activación del pago

Este es el último paso “pasivo”:

La ONP te asignará una cuenta bancaria (usualmente en el Banco de la Nación ) o utilizará la que ya tenías registrada.

) o utilizará la que ya tenías registrada. El depósito no es inmediato el mismo día; deberás revisar el cronograma mensual de pagos de la ONP para saber qué día del mes siguiente cae tu primer abono.

Requisitos para acceder a la pensión de viudez el mismo día

Para que la solicitud se resuelva bajo esta modalidad de rapidez extrema, se deben cumplir ciertos criterios fundamentales que garantizan la transparencia del proceso:

Vínculo registrado: El matrimonio o la unión de hecho deben estar debidamente inscritos en el RENIEC o SUNARP.

El matrimonio o la unión de hecho deben estar debidamente inscritos en el RENIEC o SUNARP. Titular pensionista: El fallecido debía estar percibiendo una pensión bajo los regímenes del D.L. 19990 o D.L. 20530 al momento de su deceso.

El fallecido debía estar percibiendo una pensión bajo los regímenes del D.L. 19990 o D.L. 20530 al momento de su deceso. Solicitud virtual o presencial: El trámite se puede iniciar de forma remota a través de onpvirtual.pe o acudiendo a los centros de atención debidamente identificados.

Beneficios de la digitalización en el sistema previsional

La reducción de tiempos no es el único beneficio. La ONP ha reforzado sus canales de atención virtual, permitiendo que los adultos mayores o personas en duelo no tengan que desplazarse físicamente a una oficina si no lo desean.

Además de la pensión, este sistema agiliza el acceso a beneficios complementarios, como la cobertura automática de EsSalud para el sobreviviente y, en casos específicos, el acceso a bonificaciones por edad avanzada. Esta transformación digital posiciona a la ONP como una entidad más eficiente y humana, centrada en las necesidades reales del afiliado en el 2026.

¿Dónde realizar el trámite?

Si necesitas iniciar esta gestión, puedes ingresar directamente al portal oficial www.onpvirtual.pe, donde el asistente virtual y los asesores en línea te guiarán para completar el proceso de forma segura y gratuita.