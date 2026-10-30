El Instituto Nacional de Salud produce el suero antiloxoscélico utilizado para tratar el envenenamiento por mordedura de la araña casera o de rincón. (Fuente: iStock)
El Instituto Nacional de Salud produce el suero antiloxoscélico utilizado para tratar el envenenamiento por mordedura de la araña casera o de rincón. (Fuente: iStock)
Por Redacción EC

El Perú cuenta con producción nacional de un antídoto para tratar el envenenamiento causado por la mordedura de la araña casera, también conocida como araña de rincón o Loxosceles laeta. El Instituto Nacional de Salud (INS), mediante su Centro Nacional de Producción y Bienes Estratégicos de Salud Pública, elabora el suero antiloxoscélico para abastecer a los establecimientos de salud del país. Este recurso resulta importante porque el veneno puede provocar lesiones graves en la piel y, en determinados casos, afectar órganos vitales.

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