A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas introvertidas, a quienes suele relacionarse con la timidez o el retraimiento. Sin embargo, desde esta perspectiva, la introversión no necesariamente está vinculada con determinadas experiencias vividas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO SON REALMENTE LAS PERSONAS INTROVERTIDAS, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

A través de un artículo publicado en Psicología y Mente, la timidez y la introversión son conceptos distintos. Es decir, mientras la primera se relaciona con el miedo y la ansiedad ante la atención de otras personas, la otra se caracteriza principalmente por disfrutar de la soledad y del mundo interior, sin que esto implique necesariamente temor a relacionarse con los demás.

Por su parte, el psicólogo Alberto Soler explicó que ser introvertido no significa ser tímido ni tener dificultades para sociabilizar. Por el contrario, esta característica implica disfrutar de la soledad, la tranquilidad y las conversaciones profundas. Asimismo, destacó algunas de sus ventajas, como una mayor creatividad, capacidad de escucha, reflexión y prudencia, conforme comparte El Economista.

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LAS PERSONAS FELICES Y POR QUÉ SON IMPORTANTES SUS RELACIONES SOCIALES?

La necesidad de pertenecer y establecer vínculos con otras personas es fundamental para el bienestar humano y se mantiene durante la adultez. En ese sentido, sentirse valorado e integrado en un grupo no solo fortalece las relaciones sociales, sino que también puede activar mecanismos cerebrales vinculados con la recompensa y la sensación de seguridad. Además, ayuda a afrontar mejor el estrés y favorecer el bienestar emocional.

Por su parte, el psicólogo Edward F. Diener sostuvo que, aunque la felicidad constituye un objetivo compartido por personas de distintas culturas, sus causas pueden variar según cada individuo y contexto. Sin embargo, las relaciones sociales sólidas representan un factor clave, especialmente cuando implican no solo recibir apoyo, sino también ayudar a los demás y contribuir a su salud en general, conforme comparte AS.