La visita del papa León XIV al Perú tendrá un encuentro especial con los jóvenes en el Estadio Nacional de Lima, donde se realizará una vigilia de oración que espera congregar a miles de personas. Para esta actividad, la organización anunció que las entradas serán gratuitas y podrán conseguirse mediante la plataforma Teleticket desde el lunes 9 de noviembre. Sin embargo, los interesados deberán completar un procedimiento de registro y cumplir determinadas condiciones para acceder al recinto, especialmente los adolescentes que deseen participar acompañados de un adulto. Asimismo, se han establecido horarios de ingreso y medidas de seguridad para recibir a los asistentes. Conoce cómo solicitar los boletos, qué documentos necesitas presentar y cuáles serán las restricciones para participar en esta actividad religiosa.

¿CÓMO OBTENER LAS ENTRADAS GRATUITAS PARA LA VIGILIA DEL PAPA LEÓN XIV?

La Comisión Central de la Visita del Papa a Lima confirmó que los boletos estarán disponibles desde el lunes 9 de noviembre a través de Teleticket. El acceso será gratuito y estará dirigido a personas de entre 16 y 35 años. Además, cada entrada será personal e intransferible, por lo que únicamente podrá utilizarla quien figure como titular.

Para conseguir uno de estos boletos, los interesados deberán realizar los siguientes pasos:

Ingresar a la página web de Teleticket desde el lunes 9 de noviembre. Crear una cuenta o iniciar sesión con un usuario registrado. Buscar el evento correspondiente a la vigilia juvenil con el pontífice. Completar los datos personales solicitados durante el registro. Confirmar la asignación y descargar el boleto desde la sección Mis compras.

Las entradas incluirán los nombres y apellidos del beneficiario, así como su número de DNI, carné de extranjería o pasaporte. Para ingresar al Estadio Nacional será obligatorio presentar el documento físico y el boleto, que podrá mostrarse desde el celular o impreso.

¿QUÉ NECESITAN LOS ADOLESCENTES PARA PARTICIPAR EN LA VIGILIA?

Los jóvenes de 16 y 17 años necesitarán la intervención de una persona adulta para conseguir sus entradas. Esta deberá gestionar los boletos desde su cuenta de Teleticket e ingresar los datos personales y el correo electrónico del menor. ambién será indispensable presentar una autorización firmada por el padre, la madre o el tutor.

El adulto recibirá una entrada para acompañar al adolescente, por lo que ambos deberán acudir con sus documentos de identidad y respectivos boletos.

¿CUÁNDO SERÁ LA VIGILIA?

El encuentro se realizará el jueves 12 de noviembre desde las 6:00 p. m. y tendrá un aforo de 52.000 asistentes. Las puertas del estadio abrirán a las 11:00 a. m., aunque se espera una mayor llegada de público hasta las 2:00 p. m. Cada boleto señalará el sector y la puerta asignados.

¿QUÉ OBJETOS ESTARÁN PROHIBIDOS?

La Policía Nacional del Perú participará en los controles de seguridad. No se permitirá ingresar con sombrillas, botellas de vidrio ni otros artículos que representen riesgos. Algunos alimentos y snacks sí estarán autorizados.

¿CUÁNTOS VOLUNTARIOS APOYARÁN LA VISITA DEL PAPA?

La organización proyecta contar con aproximadamente 39.000 voluntarios distribuidos en Lima (15.000), Chiclayo (12.000), Pucallpa (6.000) y Cusco (6.000). Ellos orientarán a los peregrinos, acompañarán a los visitantes y atenderán posibles emergencias. La acreditación comenzará próximamente, mientras continúa la segunda etapa de evaluación, según informa La República.

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