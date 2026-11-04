¿Quieres ver al papa León XIV en el Estadio Nacional? Conoce AQUÍ cómo obtener boletos gratis | Foto: Andina
¿Quieres ver al papa León XIV en el Estadio Nacional? Conoce AQUÍ cómo obtener boletos gratis | Foto: Andina
Por Redacción EC

La visita del papa León XIV al Perú tendrá un encuentro especial con los jóvenes en el Estadio Nacional de Lima, donde se realizará una vigilia de oración que espera congregar a miles de personas. Para esta actividad, la organización anunció que las entradas serán gratuitas y podrán conseguirse mediante la plataforma Teleticket desde el lunes 9 de noviembre. Sin embargo, los interesados deberán completar un procedimiento de registro y cumplir determinadas condiciones para acceder al recinto, especialmente los adolescentes que deseen participar acompañados de un adulto. Asimismo, se han establecido horarios de ingreso y medidas de seguridad para recibir a los asistentes. Conoce cómo solicitar los boletos, qué documentos necesitas presentar y cuáles serán las restricciones para participar en esta actividad religiosa.

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