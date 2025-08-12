Como es bien sabido, “Yo Soy” ha sido uno de los programas de competencia más queridos y populares entre los miles de televidentes. Pues, con decenas de temporadas, el reality de canto no solo ha servido para entretener al público, sino también como una vitrina para que muchos participantes iniciaran sus carreras artísticas. Sin embargo, como parte del casting a los participantes, es usual que surjan una serie de imprevistos o situaciones anecdóticas que sacan una sonrisa a más de uno. Precisamente, hace poco, Carlos Alcántara vivió un tenso momento cuando Ricardo Morán intentó desacreditarlo como jurado, lo cual dejó sorprendido a sus compañeros. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO FUE EL TENSO MOMENTO QUE PROTAGONIZARON CARLOS ALCÁNTARA Y RICARDO MORÁN EN “YO SOY”?

En la edición del 7 de agosto de “Yo Soy”, Carlos Alcántara vivió un momento de tensión con Ricardo Morán, mientras se encontraban en pleno casting para las galas oficiales. Y es que, todo comenzó cuando una participante llegó al set de televisión para interpretar a Daniela Darcourt y con la intención de pasar a la siguiente ronda. Sin embargo, al momento de que el jurado emita su voto y comentario, Morán expresó su disconformidad con la presentación de la competidora, asegurando que no había similitudes ni en la voz ni en la presencia escénica.

Las opiniones vertidas por el productor del programa no fue bien recibida por el popular ‘Cachín’, quien mencionó que por ciertos momentos le pareció escuchar a la voz de la salsera en la participante, por lo que decidió darle su voto a favor. Ante ello, Ricardo intervino y soltó una frase irónica que ocasionó la sorpresa de Jely Reátegui, Franco Cabrera y Diana Sánchez. “(Carlos Alcántara) Aprendió a ser jurado viendo tutoriales de YouTube”, dijo en un tono burlesco. A lo que el cómico respondió: “Paremos aquí (...) escúchame, Ricardo, yo he aprendido muchas cosas viendo tutoriales (...) parece mentira, pero en YouTube hay muchos tutoriales que me han servido mucho. De verdad Ricardo, te tengo marcado”.

Sin embargo, el tenso debate no quedó ahí, ya que Alcántara optó por darle el segundo voto para la siguiente ronda de la competencia. “Yo no te dejaría ir (...) acá Ricardo me va a ‘odiar’”, sostuvo el actor peruano. Por su parte, el escritor de 57 años contestó: “Disculpen, este jurado está compuesto de 3 personas y cada una tiene su voto y su voto se respeta, aunque esté equivocado, como el tuyo”. A pesar de los entredichos, la discusión continuó por parte del comediante, quien dejó en claro que en el programa cada integrante tiene derecho a expresar su opinión. Morán, por su parte, concluyó con su respuesta: “Por supuesto, así como yo no estoy siendo complaciente con lo que tú dices tampoco, de eso se trata”.