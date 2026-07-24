Con la llegada de las Fiestas Patrias, miles de peruanos comienzan a organizar almuerzos, cenas y reuniones para celebrar junto a familiares y amigos. En estas fechas no solo destacan los tradicionales platos de la gastronomía nacional, sino también las bebidas emblemáticas que acompañan el brindis. Entre ellas, el pisco sour se mantiene como el cóctel favorito de las celebraciones y, aunque muchos creen que prepararlo es complicado, la realidad es que puede elaborarse en casa de manera rápida y sencilla.

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Hoy 24 de julio inicia para muchos un súper ‘puente festivo’ hasta las jornadas del 28 y 29 que rememoran lo ocurrido cuando Don José de San Martín proclamó la independencia del país, resultando clásico por ello el acompañamiento del emblemático cóctel nacional como bebida ideal para festejar la peruanidad, y cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XX.

En ese sentido, y con motivo de las Fiestas Patrias, te contamos que la preparación del pisco sour incluye ingredientes clásicos, sencillos y súper cómodos de conseguir, tales como el hielo, limón y huevo, entre otros necesarios a fin de otorgarle ese sabor que lo ha vuelto tan famoso.

Al respecto, resulta importante darte a conocer según plataforma especializada en su elaboración, que el licuado clásico para obtenerlo, puede llevarse a cabo mediante el uso de una coctelera o también licuadora, y contiene los siguientes componentes e insumo básicos:

Pisco

Jarabe de goma

Amargo de Angostura

El pisco sour es un emblemático cóctel peruano que resulta infaltable para brindar con motivo de las Fiestas Patrias. (Fuente: iStock) / GMVozd

Hielo

Clara de huevo

Zumo de limón

Cabe resaltar, que para la elaboración del tradicional pisco sour peruano, hay que tener en cuenta tanto las medidas como cantidades incorporadas de cada ingrediente, y asimismo las dimensiones de los mismos.

A continuación, y como parte de la receta que te compartiremos, toma nota de las siguientes recomendaciones especializadas con la finalidad de terminar obteniendo la preparación de un delicioso cóctel que desde el 2007 es Patrimonio Cultural de la Nación:

Si desean un pisco sour hecho con pisco seco que sea de Quebranta, Mollar, Negra Criolla o Uvina, y semiseco de Italia, Torontel, Albilla o Moscate .

. Se recomienda utilizar un cubo de hielo grande y duro .

. No colocar más de 3 gotas de Amargo de Angostura .

. Los limones tienen que ser frescos, de tamaño medio y jugosos .

. Se recomienda remojar los huevos con agua y yodo por unos minutos.

EL PASO A PASO RECOMENDADO PARA PREPARAR UN RICO PISCO SOUR POR FIESTAS PATRIAS

1- En un gran vaso de vidrio mezclar 90 ml. de pisco Quebranta, 300 ml. (1Kg) de zumo de limón, 30 ml. de jarabe de goma, y revolver con una cuchara.

2- Verter en la licuadora toda la mezcla obtenida en el vaso de vidrio, licuar todos los ingredientes con pulsos durante aproximadamente 1 minuto.

3- Apagar la licuadora, agregar 1 clara de huevo, y volver a licuar durante 5 segundos más.

4- Finalmente, y con todo integrado, añadir 60 gramos de hielo, refrescar el pisco sour con una última disolución, y aromatizar con 3 gotas mínimas de Amargo de Angostura.