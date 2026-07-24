Por Redacción EC

Con la llegada de las Fiestas Patrias, miles de peruanos comienzan a organizar almuerzos, cenas y reuniones para celebrar junto a familiares y amigos. En estas fechas no solo destacan los tradicionales platos de la gastronomía nacional, sino también las bebidas emblemáticas que acompañan el brindis. Entre ellas, el pisco sour se mantiene como el cóctel favorito de las celebraciones y, aunque muchos creen que prepararlo es complicado, la realidad es que puede elaborarse en casa de manera rápida y sencilla.