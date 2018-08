¿Alguna vez olvidaste tu clave de Gmail? O peor aún, ¿has sido víctima de un hacker? No eres el único que ha pasado por este desagradable momento. Según estadísticas de Google, una de cada tres personas pasa por esta incómoda situación. A continuación, conoce cómo recuperar tu contraseña de Gmail con estos sencillos pasos para continuar usándolo en el trabajo, para comunicarte con amigos o continuar guardando información importante en tu bandeja de entrada.

En este artículo te damos muchas opciones para recuperar la contraseña de Gmail, en caso lo hayas olvidado. Cabe señalar que, la clave pertenece a tu cuenta de Google, y te sirve para muchos otros servicios como Google Drive, Google Fotos, Google Play y otras aplicaciones que puedes usar en su teléfono móvil Android. Ahora, si por más pruebas no puedes iniciar sesión con tu cuenta de Gmail, pasarás un momento frustrante de quedarte fuera de tu propio correo electrónico.

De esta manera, te explicamos sencillos pasos para recuperar tu cuenta de Gmail para que no la des por perdida antes de animarte a crear otra. Todos ellos parten del mismo punto de partida, hacer click en “¿Has olvidado tu contraseña?”, tras escribir una contraseña equivocada.

1. Recuperar escribiendo la última contraseña

Lo primero que te pregunta el formulario para recuperar tu contraseña de Gmail es si recuerdas la última clave. (Foto: Captura) Captura

A veces suele pasar que hayas cambiado tu contraseña o la hayas olvidado. Sin embargo, en el mayor de los casos recuerdes la que tenías antes. Lo primero que te pregunta el formulario para recuperar tu contraseña de Gmail es si recuerdas la última clave. Este primer paso no soluciona tu problema; sin embargo, proporciona una información adicional a Google para saber si eres tú o no. Si la recuerdas, escríbela y pulsa “siguiente”, pero si no sabes pulsa “probar de otra manera”, pues una palabra errónea al azar te restará puntos de que es realmente tu cuenta.

2. Recuperar contraseña con tu móvil Android

Este será el segundo paso poder recuperar tu contraseña de correo electrónico. (Foto: Captura) Captura

Si tienes un Android donde has configurado tu cuenta de Gmail, puedes usarlo para demostrar que eres tú. Este será el segundo paso poder recuperar tu contraseña de correo electrónico. Pulsa “Sí” para que se confirme tu identidad y a continuación podrás elegir una nueva contraseña.

3. Recuperar por SMS o llamada

Si la opción anterior no está disponible, todavía hay una opción para poder recupera tu contraseña de Gmail. En este caso, puede ser mediante un mensaje de texto o una llamada. En ambos casos recibirás un código que deberás introducir en el formulario. Si eliges por SMS, lo recibirás por ese medio o, si eliges llamada, te llamará un sistema automático para dictarte un código. Aquí deberás pulsar “siguiente” y podrás cambiar la contraseña.

4. Recuperar con correo electrónico alternativo

Hay una opción de recuperar tu contraseña de Gmail mediante un correo electrónico alternativo. (Foto: Captura) Captura

Si no tienes un teléfono registrado, hay una opción de recuperar tu contraseña de Gmail mediante un correo electrónico alternativo. Se trata de un email que elegiste cuando creaste la cuenta para ocasiones como esta. Si tienes un correo alternativo, debes pulsar “enviar” para recibir un código para verificar si eres tú. Cuando tengas la clave, escríbelo de vuelta en el formulario y ya podrá cambiar tu contraseña.

5. Recuperar con pregunta de seguridad

Para muchos, recurrir a la pregunta de seguridad para recuperar tu contraseña de Gmail es la última oportunidad. (Foto: Captura) Captura

Si llegas a esta opción, las cosas parecen ser más complicadas de las que parecen. Para muchos, recurrir a la pregunta de seguridad para recuperar tu contraseña de Gmail es la última oportunidad. Como recordarás, elegir una pregunta de seguridad y su respuesta era una opción cuando creabas tu correo electrónico. ¿La recuerdas? Entonces, escríbela y pulsa “siguiente”. Deberás añadir una información adicional antes de continuar.

Cuando continúes en el proceso, deberás añadir en qué fecha creaste tu cuenta, mes y año. (Foto: Captura) Captura

Cuando continúes en el proceso, deberás añadir en qué fecha creaste tu cuenta, mes y año. Para muchos, esta es una pregunta difícil de recordar, así que intenta aproximarte todo lo que puedas a este dato importante.

6. ¿Si todo lo anterior falla?

Aquí podrás poner otro correo electrónico que puedas consultar. (Foto: Captura) Captura

Si ningún método te da una solución para recuperar tu contraseña de Gmail, llegarás a la última página del formulario. Aquí podrás poner otro correo electrónico que puedas consultar, ya sea de Gmail u otro. Al pulsar “siguiente”, Google te enviará un correo junto a un código para determinar que es una cuenta bajo tu control.

Google te escribirá al correo que mencionaste para verificar que es tuya, indicándote los siguientes pasos. Si no tiene suficiente información al respecto, desgraciadamente no podrás autoayudarte. Así que, deberás aplicar los métodos anteriores hasta lograr recuperar tu cuenta.