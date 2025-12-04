Hoy, jueves 4 de diciembre de 2025, marca una fecha clave: inicia el periodo libre para que todos los afiliados a las AFP puedan registrar su solicitud para el retiro de hasta 4 UIT (S/ 21,400), sin importar el último dígito de su DNI. Este es el último tramo de la fase regular para acceder a tus fondos.

Si olvidaste registrarte en la fecha que te correspondía según el cronograma, esta es tu última oportunidad hasta el cierre final. Aquí te explicamos los pasos para realizar tu solicitud.

El cronograma establecido por la Asociación de AFP finalizó su etapa por número de DNI el 3 de diciembre. A partir de hoy, se abre la etapa de rezago o “Periodo libre,” donde todos los afiliados rezagados pueden registrar su solicitud, sin excepción.

Guía paso a paso: cómo registrar tu solicitud de Retiro AFP

El trámite es 100% virtual, gratuito y debe hacerse en la plataforma oficial de la Asociación de AFP:

Preparación de Documentos

Antes de iniciar, ten a mano:

Tu Documento Nacional de Identidad (DNI) .

. El número de tu cuenta bancaria (en soles y a tu nombre). La cuenta debe estar activa y pertenecer a uno de los bancos participantes.

(en soles y a tu nombre). La cuenta debe estar activa y pertenecer a uno de los bancos participantes. La clave web de tu AFP (aunque la plataforma permite recuperarla si la olvidaste).

Acceso al link oficial

La AFP va a confirmar el link para poder acceder a hacer la solicitud oficial.

Registro de solicitud

Sigue los pasos dentro de la plataforma:

Identifica tu AFP: Elige la Administradora a la que perteneces (Prima, Integra, Habitat o Profuturo).

Elige la Administradora a la que perteneces (Prima, Integra, Habitat o Profuturo). Ingresa Datos Personales: Coloca tu DNI y el dígito de verificación, junto con tu fecha de nacimiento.

Coloca tu DNI y el dígito de verificación, junto con tu fecha de nacimiento. Indica el Monto: Selecciona el monto que deseas retirar (puedes solicitar hasta S/ 21,400).

Selecciona el monto que deseas retirar (puedes solicitar hasta S/ 21,400). Detalles de Pago: Registra el número de la cuenta bancaria de tu elección para recibir el depósito. Confirma que es una cuenta personal y en soles.

Registra el número de la cuenta bancaria de tu elección para recibir el depósito. Datos de Contacto: Proporciona un número de celular y un correo electrónico que uses frecuentemente, ya que allí recibirás la confirmación y las notificaciones de los desembolsos.

Confirmación

Revisa cuidadosamente que toda la información ingresada sea correcta, especialmente la cuenta bancaria.

Haz clic en “Registrar Solicitud” y guarda el número de tu comprobante.

y guarda el número de tu comprobante. Recibirás una confirmación en tu correo. La primera armada de hasta S/ 5,350 será depositada 30 días calendario después de esta fecha.

Links oficiales para hacer el retiro de las AFP

Link AFP Integra: www.afpintegra.pe

www.afpintegra.pe Link AFP Habitat: www.afphabitat.com.pe

www.afphabitat.com.pe Link Prima AFP: www.prima.com.pe

www.prima.com.pe Link Profuturo AFP: www.profuturo.com.pe

¿Hasta cuándo será el último plazo para la solicitud de retiro AFP?

El plazo para que los afiliados registren su solicitud de retiro de hasta 4 UIT (S/ 21,400) se extiende durante el denominado periodo libre o de rezago. Este periodo permite a todos los afiliados que se olvidaron de registrarse en su fecha correspondiente, hacerlo sin excepción alguna.

Es fundamental tener en cuenta que el plazo para registrar la solicitud finalizará el domingo 18 de enero de 2026. Por lo tanto, los afiliados tienen desde mañana, 4 de diciembre, hasta esa fecha límite para ingresar al link oficial de la Asociación de AFP y completar sus datos. No habrá prórroga después de esta fecha, por lo que se considera la última oportunidad para acceder a los fondos.