Las recientes lluvias registradas en Lima evidencian la importancia de revisar los techos, especialmente en viviendas con infraestructura deficiente. La falta de inclinación, las grietas y los sistemas de drenaje inadecuados pueden favorecer filtraciones y daños estructurales. Esta situación preocupa ante las advertencias del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) sobre posibles precipitaciones intensas en la capital por el fenómeno El Niño. Ante este panorama, un especialista de Sencico explicó cuáles son los principales riesgos y qué acciones se pueden implementar para prevenirlos. A continuación, te compartimos las principales medidas preventivas que puedes aplicar en tu vivienda para evitar filtraciones y proteger tu techo durante la temporada de lluvias.

¿QUÉ MEDIDAS PUEDES APLICAR PARA EVITAR FILTRACIONES Y DAÑOS EN TU TECHO?

El ingeniero José Iman Silipu, docente de Sencico, explicó a Andina que muchas viviendas presentan techos sin inclinación, lo que facilita el estancamiento de las precipitaciones. En las coberturas de calamina, el peso del agua acumulada puede provocar el colapso de la estructura. En las losas de concreto, la humedad prolongada genera fisuras y favorece la corrosión del acero interno. Las construcciones antiguas de adobe también son vulnerables, pues el agua puede deteriorar los techos de barro y sus soportes de madera.

Para reducir estos riesgos, el especialista recomienda adoptar las siguientes medidas:

1. Revisa la inclinación y el estado de la estructura

Comprueba que la superficie del techo tenga una pendiente adecuada para permitir que el agua fluya y no permanezca acumulada. Si tienes una cobertura de calamina instalada horizontalmente, considera que el peso de las precipitaciones empozadas podría ocasionar un colapso. En construcciones antiguas de adobe, también es importante revisar las vigas de madera y descartar señales de humedad o deterioro.

2. Identifica posibles grietas en las losas

Si tu vivienda tiene techo de concreto, inspecciona su superficie para detectar fisuras que faciliten el ingreso del agua. Estas aberturas pueden permitir que la humedad llegue al acero de la estructura y provoque su corrosión, afectando progresivamente la resistencia de la edificación.

3. Implementa un sistema para evacuar el agua

Una alternativa es colocar canaletas o medias cañas en los extremos del techo para recoger el agua de lluvia. Estos elementos deben conectarse a tuberías verticales que conduzcan las precipitaciones hacia la calle o espacios libres alejados de la vivienda. En edificios con sumideros, se puede evaluar la incorporación de conductos adicionales para reforzar la evacuación.

Es importante evitar que el agua de lluvia ingrese al desagüe doméstico, pues puede transportar arena, polvo y tierra que obstruyan las tuberías y ocasionen problemas en la red sanitaria.

4. Aplica productos impermeabilizantes

Los aditivos y recubrimientos impermeabilizantes ayudan a proteger las superficies de concreto frente a la humedad. Sin embargo, deben utilizarse respetando las indicaciones del fabricante sobre su preparación y aplicación. El especialista advierte que estos productos pierden efectividad con el tiempo y no reemplazan un sistema de drenaje. Por ello, deben complementarse con canaletas y tuberías que impidan la acumulación de agua sobre el techo.

Finalmente, si detectas daños importantes o dudas sobre la resistencia de tu vivienda, es recomendable solicitar una evaluación técnica antes de realizar reparaciones.

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