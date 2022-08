La ruptura amorosa entre la cantante colombiana Shakira y el jugador de fútbol de España, Gerard Piqué, es uno de los escándalos que han marcado el año 2022, en medio de rumores de infidelidades y canciones dedicadas que se volvieron exitosas en cuestiones de minutos. Un sinfín de comentarios se viene dando al respecto, es por eso que en esta nota te contaremos cómo se habría descubierto el desliz del defensa español.

CÓMO SE DESCUBRIÓ LA INFIDELIDAD DE GERARD PIQUÉ

Todo nace a partir de las salidas que el defensa español iba realizando con la ausencia de su ex pareja sentimental y madre de hijos, Shakira. Según relata El Tiempo de Colombia, el paparazzi Jordi Martin aseguró que Piqué llevaba varios meses separado de la intérprete de “Te felicito”.

Las revelaciones las hizo el paparazzi al programa ‘Amor y Fuego’ de Perú, quien dijo:

“Con Clara lleva cerca de un año”, reveló Jordi Martin, agregando que antes de que el mundo conociera la ruptura, el futbolista llevaba a Chía a casa de sus padres, que queda al lado de la casa de Shakira.

“Piqué acudía a bañarse a la piscina de casa de sus padres con su novia Clara, entonces los trabajadores de Shakira, desde el jardín, veían a Pique y la novia en la piscina besándose”, reveló el periodista.

Fue entonces que el deportista le pidió un tiempo a Shakira, pues se encontraba muy confundido por la relación, según asevera el periodista español.

“Shakira no sabía absolutamente nada... Ellos en diciembre hacen un viaje a Disney World, en Orlando, y al llegar a Barcelona Piqué le dice: ‘Shakira, las cosas no están bien, yo estoy muy agobiado con las empresas, estoy pasando un bache y necesito espacio’, entonces Shakira le dice: ‘No te preocupes, yo me voy 17 días a Los Ángeles a hacer un talent show y vas a tener espacio, tranquilo’”, relató el comunicador.

Tras este breve tiempo de respiro, el deportista insiste en la separación, a lo que la cantante negocia ir con él a terapia para salvar la relación y recuperar su amor, a lo que Piqué sigue con las negativas. Fue entonces que Shakira entendió todo.

El periodista español reveló que Shakira incluso contrató detectives para investigar a Piqué, y así salvar la relación, pero nada se pudo hacer. Rendida, la cantante hizo público la separación.

“Cuando Shakira decide emitir el comunicado, deja mal parado a Piqué, entonces el mundo entero se vuelca con ella y él lo que dice es: ‘Este comunicado me ha hecho mucho daño a nivel mediático’ y por eso él actúa con esa venganza”, contó Martin.

Incluso, otras mujeres le empiezan a escribir a Shakira, indicándole cómo el deportista intentó serle infiel a la cantante, con ellas.

QUIÉN ES CLARA CHIA MARTÍ

Clara Chia Martí es la nueva novia de Gerard Piqué, luego de que se confirmara la separación de este deportista con la exitosa cantante colombiana Shakira. Algunos medios de comunicación la relacionan como la manzana de la discordia que provocó la ruptura del compromiso entre ambas figuras públicas, aunque, hasta el momento, aún no se ha confirmado nada.

Clara Chia Martí, según han podido averiguar algunos medios de comunicación, tiene 23 años y habría trabajado en Kosmos, una empresa de Gerard Piqué, donde ella tenía a cargo varias funciones administrativas en el tema de organización de eventos.

LO QUE SE DEBE SABER SOBRE LA SEPARACIÓN DE GERARD PIQUÉ Y SHAKIRA

Shakira y Gerard Piqué se han convertido en el tema del momento tras confirmar su separación debido a que salió a la luz la supuesta infidelidad del futbolista a la cantante con una mujer de aproximadamente 20 años, según medios españoles.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, fue el breve comunicado que envió Shakira.

En un primer momento, se especulaba mucho sobre esta ruptura en España. El periodista Emilio Pérez de Rozas en El Periódico aseguraba que Gerard Piqué se había mudado a su piso de soltero en Barcelona y llevaba algunas semanas viviendo allí. Esta información fue confirmada por Laura Fa, pero la periodista fue más allá y dejó entrever que la separación habría sido producto de un engaño amoroso.

“Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar. (…) “Las agencias están de guardia y quieren encontrar a esta chica y saber más detalles. No se sabe si es un desliz y ella le ha pillado, o que es una relación más consolidada”, aseguró.