El cambio de clima afecta a los sectores más vulnerables del Perú, siendo los animales domésticos como perros y gatos, quienes también lo padecen en medio del verano 2026. A poco de iniciarse el otoño, las altas temperaturas continúan representando una amenaza para nuestras mascotas, y en ese sentido resulta fundamental que consideres la opinión brindada por parte de especialistas a través de 10 consejos muy puntuales para sobre todo lograr la detección y prevención del denominado golpe de calor.

LOS 10 CONSEJOS QUE DEBES CONSIDERAR PARA CUIDAR A TU PERRO DE LAS ALTAS TEMPERATURAS

Sensaciones térmicas que superan los 30°C en Lima, por ejemplo, hoy también ponen en riesgo la vida del ‘mejor amigo del hombre’, y esto tras días soleados que pueden terminar evidenciando algunos síntomas muy particulares.

La salud canina debe protegerse evitando que el perro, por ejemplo, sea paseado entre las 10 a.m. y las 4 p.m. de cada temporada de verano, y asimismo de manera fundamental, mantenerlo fresco e hidratado.

A continuación, te compartimos los siguientes 10 consejos brindados por especialistas, y que debes considerar a fin de cuidar la vida de tu mascota mientras los días soleados se intensifican:

Facilítale hidratación a través de agua fresca y limpia .

. Ofrécele ambientes cálidos y ventilados, y asimismo evita mantenerlo solo en autos, por ejemplo .

. Sácalo a pasear en horarios donde el brillo solar haya desaparecido .

. Elimina pelo muerto a través del cepillado, y evita raparlo .

. Colócale chapita para mantenerlo identificado .

. Haz uso de protección solar exclusiva para mascotas .

. Aliméntalo de manera saludable y asimismo evita darle de comer antes de que realice alguna actividad física.

Haz uso de arneses, cinturones especiales o transportadoras ventiladas, al momento de sacarlo a pasear recordando facilitarle buena hidratación durante horarios adecuados .

. Realiza consulta veterinaria y sanitaria de manera periódica .

. Ante cualquier síntoma de golpe de calor, acciona rápidamente trasladándolo a sitio fresco y echándole agua templada.

“Cuando las temperaturas son altas, resulta muy riesgoso para nuestras mascotas exponerlos al sol, por eso es importante que las personas no coloquen a sus mascotas en el techo, el patio de la casa, dentro del auto, incluso en la playa”, aconsejan expertos del Instituto Nacional de Salud (INS), recomendando además que cada paseo diario se produzca durante la mañana o al atardecer a fin de prevenirles quemaduras en almohadillas de sus patas.

SÍNTOMAS POR GOLPE DE CALOR EN MASCOTAS

Ansiedad

Jadeos intensos

Vómitos

Inestabilidad o caídas

Agitación

Exceso de salivación

Diarrea

DE ESTA FORMA EL INTENSO FRÍO LE TERMINA AFECTANDO A LOS PERROS, SEGÚN ESPECIALISTAS

Las bajas temperaturas en Perú representan anualmente un peligro para la sociedad, tal y como lo informa el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) a partir de otoño-invierno, y como parte de los grupos vulnerables, los perros también suelen verse afectados pese a estar “biológicamente dotados para regular su temperatura corporal”.

Así lo expresa Silvia Panta, Especialista y Técnica de Animales de Compañía en MSD Animal Health, que destaca la importancia de cuidar a nuestras mascotas en el hogar durante la estación del invierno sobre todo, ya que corren el riesgo de padecer de hipotermia, y así evidenciarlo mediante algunos de los siguientes síntomas:

Temblores musculares incontrolables

Letargo

Respiración superficial

Pupilas dilatadas

“Si notamos que nuestra mascota presenta piel pálida o con un tono azulado, decaimiento severo, respiración dificultosa o entorpecida, debemos llevarlo de inmediato al veterinario más cercano”, recomienda la especialista a través de una nota de prensa en la cual además hace hincapié en la buena alimentación requerida por ellos para mantenerse con vitalidad y afrontar mejor las bajas temperaturas.

Con respecto a las comidas brindadas tanto a perros como gatos durante temporada invernal, resulta importante brindarles “un aporte extra de alimentos ricos en proteínas y grasas saludables que les permitan generar más calor de manera natural”.

ESTOS CONSEJOS DEBES SEGUIR PARA PROTEGER A TU PERRO DEL FRÍO

El otoño 2025 se sentía más invierno que nunca en Perú, y todos los países del hemisferio sur, siendo las mascotas del hogar aquellas que cada año terminan padeciéndolo, y por lo mismo requieren de los cuidados necesarios a cargo de sus respectivos dueños.

Los animales domésticos como perros y gatos necesitan protegerse de los días fríos también, a fin de evitar contraer enfermedades propias muchas veces de la edad avanzada, y generadas a partir de las bajas temperaturas que afronta el país anualmente.

A continuación, y gracias a Purina, te brindamos los mejores consejos para que sepas cómo actuar ante la inclemencia climática, y cuides a tus mascotas mientras soportan los días gélidos de otoño e invierno 2026:

Mantén a tu mascota dentro de casa el mayor tiempo posible, y bien abrigada para que conserve una buena temperatura corporal .

. Aumenta la ración de tu mascota de acuerdo a la recomendación del veterinario de turno, recordando que ellos deben alimentarse bien porque queman más calorías para mantener su temperatura corporal .

. Báñalos una vez al mes, procurando que sea con agua tibia y en un lugar cerrado .

. Si es de avanzada edad, procura estimularla caminando en casa, estirando sus piernas o masajeándolo .

. Ponle ropa abrigadora sobre todo en la noche, ya que usualmente cambian de lugar de descanso y estando protegido, corren menos riesgo de enfermarse.

En líneas generales, trata a tu mascota con suma responsabilidad para tenerlo contigo muchos más años de vida, y pasando por las diversas estaciones astronómicas y climáticas sin mayores inconvenientes.