La Liga 2 2023, la segunda división del fútbol peruano, se encuentra en una de las etapas más emocionantes de la competición, donde surgen todo tipo de emociones y comienza a marcarse el rumbo de los equipos en su búsqueda por alcanzar la máxima categoría de la primera división nacional.

El pasado martes 15 de agosto se inició la fecha 20 del torneo de ascenso y cierra este jueves 17 de agosto, en el que se destaca el encuentro entre Deportivo Llacuabamba vs. Alianza Universidad, además del partido entre Alfonso Ugarte vs. Unión Huaral y Ayacucho FC vs. Pirata FC.

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS DE LA FECHA 20 DE LA LIGA 2?

En los encuentros disputados el último martes por la fecha 20, San Martín goleó 3-0 a Carlos Stein en el Estadio Carlos Samamé, en dónde éste último tuvo que jugar con un futbolista menos los últimos 15 minutos del partido, por la expulsión de Alessandro Del Piero Moreno. En el estadio 12 de Noviembre, Santos igualó sin goles ante Comerciantes FC, que jugó casi la mitad del partido con uno menos por la expulsión de Mauricio Armero a los 39′ minutos.

El miércoles, Chankas CYC venció 2-0 a Deportivo Coopsol en el Estadio Municipal Facundo Ramírez.; mientras que Juan Aurich superó por la mínima diferencia de 1-0 a Comerciantes Unidos en el Estadio Carlos Samamé.

Liga 2: resultados de la fecha 20:

Carlos Stein 0-3 San Martin |

Santos 0-0 Comerciantes FC

Deportivo Coopsol 0-2 Chankas CYC

Juan Aurich 1-0 Comerciantes Unidos

Ayacucho FC 2-1 El Pirata

Alfonso Ugarte vs. Unión Huaral | Jueves 17 de agosto a la 1:00 p.m. (Postergado)

Deportivo Llacuabamba vs. Alianza Universidad | Jueves 17 de agosto a las 3:15 pm.

¿CÓMO SE ENCUENTRA LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA 2 TRAS JUGARSE LOS PARTIDOS POR LA FECHA 20?

Mientras trasncurren los partidos por la fecha 20 de la Liga 2, la tabla de posiciones tiene como líder a Comerciantes Unidos, que se encuentra en lo más alto con 52 puntos. A pesar de su reciente derrota, su ubicación no se vio afectada, ya que tiene 12 puntos de diferencia del segundo lugar, Chankas CYC. En el tercer puesto se encuentra Alianza Universidad con la misma cantidad de puntos que el segundo, 20 unidades cada uno. Pase lo que pase en los encuentros restantes para completar la fecha 20, los tres primeros lugares se mantendrán así al cierre de la jornada.

Deportivo Llacuabamba tendrá la oportunidad de asegurarse el cuarto puesto y sumar 36 puntos si le gana a Alianza Universidad. Santos se quedará en la quinta casilla con 32 unidades.

En la otra parte de la tabla, Ayacucho FC venció a El Pirata y mantiene vigente su sueño de alejarse de la zona de descenso. Unión Huaral tuvo la oportunidad de superar a El Pirata en la tabla, pero su respectivo partido fue suspendido porque el estadio donde iba a jugar está inhabilitado. Carlos Stein cierra la tabla con tan solo 4 unidades. Unión

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA 2

Comerciantes Unidos | 52 puntos Chankas CYC | 40 puntos Alianza Universidad | 40 puntos Deportivo Llacuabamba | 32 puntos Santos | 32 puntos San Martín | 29 puntos Comerciantes Unidos | 29 puntos Juan Aurich | 25 puntos Alfonso Ugarte | 23 puntos Deportivo Coopsol | 23 puntos El Pirata | 18 puntos Unión Huaral | 17 puntos Ayacucho FC | 14 puntos Carlos Stein | 4 puntos

¿QUÉ ES LA LIGA 2 DE PERÚ?

La Liga 2 de Perú es la segunda división del fútbol profesional en el país. Fue creada en 1992 y desde entonces ha sido una competición importante para el desarrollo y promoción de nuevos talentos futbolísticos en el Perú. El torneo está organizado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y consta de varios equipos que compiten en una liga regular durante la temporada.

El objetivo principal de la Liga 2 es brindar una oportunidad a los clubes de ascender a la máxima categoría del fútbol peruano, la Liga 1. Al final de la temporada, los equipos que ocupan los primeros lugares de la tabla de posiciones tienen la posibilidad de ascender a la Liga 1, mientras que los que quedan en los últimos lugares pueden enfrentar el descenso a ligas inferiores.