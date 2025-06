Las tarjetas de crédito no solo permiten realizar compras con mayor flexibilidad, sino que también pueden convertirse en aliadas para generar beneficios económicos como cashback, puntos o millas. Normalmente, existe un ligero temor frente a uso y a las deudas que se puedan generar.

Como señala Cristian Arens, autor best seller y fundador de Invertir Joven: “ La tarjeta de crédito no es el problema, sino cómo la usas. Puede ser una herramienta para generar riqueza si sabes administrar bien ”. A continuación, te compartimos cinco estrategias clave para usar tu tarjeta de crédito:

Elige la tarjeta que se ajuste a tu estilo de vida

Antes de solicitar una tarjeta de crédito, analiza tus hábitos de consumo y elige aquella que te ofrezca beneficios alineados con tus intereses. Si viajas con frecuencia, te conviene una tarjeta que acumule millas o puntos canjeables por vuelos y hospedaje. Si prefieres obtener retorno inmediato, opta por una tarjeta con buen porcentaje de cashback. Revisa también los costos: comisiones por mantenimiento, intereses, gastos mínimos mensuales y restricciones para usar los beneficios.

Evita los intereses pagando el total cada mes

Uno de los errores más comunes es financiar consumos con la tarjeta de crédito, lo cual genera intereses que pueden superar el 40% anual. La clave está en pagar siempre el total del estado de cuenta antes de la fecha de vencimiento. Usa la tarjeta como medio de pago, no como una extensión de tus ingresos.

Aprende a usar cashback, puntos y millas

Muchas tarjetas ofrecen programas de fidelización que te devuelven parte del dinero gastado o te premian con puntos o millas. El cashback es el más directo: un porcentaje —generalmente entre 1% y 3%— se reembolsa en tu cuenta. Los puntos son versátiles y pueden canjearse por productos, servicios o experiencias. Las millas se enfocan en viajes. Para maximizar estos beneficios, centraliza tus compras en una o dos tarjetas.

Usa herramientas digitales para controlar tu consumo

Las aplicaciones móviles de bancos y tarjetas permiten monitorear en tiempo real tus gastos, establecer límites, activar alertas y programar recordatorios de pago. Además, existen apps de gestión financiera que te ayudan a clasificar tus gastos y entender en qué se va el dinero cada mes.

Evita compras impulsivas y consume con intención

Si no comprarías ese producto en efectivo, no lo compres con tarjeta. El crédito no es dinero gratis ni ilimitado. Para evitar el sobreendeudamiento, enfócate en consumir de forma planificada y racional. Prioriza aquellas compras que te otorguen beneficios claros, como descuentos, acumulación de puntos o cuotas sin interés.

