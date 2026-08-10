Un potente sismo de magnitud preliminar entre 6.6 y 7.4 sacudió el territorio colombiano durante la mañana de este lunes 10 de agosto. El movimiento telúrico, cuyo epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar (departamento del Chocó), se sintió con fuerza en gran parte del país y en zonas fronterizas con Ecuador, Panamá y Venezuela.

Epicentro y profundidad del fuerte sismo en Chocó

El Servicio Geológico Colombiano reportó que el movimiento se registró a las 7:34 a.m. (hora local) con una profundidad cercana a los 100 kilómetros. A pesar de la profundidad intermedia, la energía liberada provocó una sacudida prolongada que encendió las alarmas sísmicas en las principales capitales colombianas.

🇨🇴 TERREMOTO EN COLOMBIA 🇨🇴



Daños enormes en Pereira y varias ciudades del país tras potente terremoto de magnitud 7,4.



🇨🇴 | COBERTURA ININTERRUMPIDA.

🇨🇴 | AHORA en @AlertaNews24. pic.twitter.com/PydNenQcVu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

La ubicación del epicentro en la región del Pacífico colombiano ocasionó que las ondas sísmicas se propagaran velozmente hacia el centro y occidente del país.

Ciudades más afectadas: Bogotá, Medellín, Cali y el Eje Cafetero

El temblor se percibió de manera intensa en los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Risaralda y Cundinamarca. En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, miles de ciudadanos evacuaron rascacielos, centros comerciales y zonas residenciales hacia puntos de encuentro seguros.

En Manizales y Pereira, habitantes reportaron vibraciones prolongadas, caída de objetos en viviendas y momentos de pánico en las calles mientras la tierra continuaba moviéndose.

Reporte preliminar de daños, colapsos y evacuaciones

Las autoridades de gestión del riesgo iniciaron de inmediato el barrido nacional para consolidar la cifra de afectaciones. Entre los reportes iniciales destacan:

Estructuras dañadas: Colapsos parciales de fachadas e inmuebles en Pereira y Cali.

Colapsos parciales de fachadas e inmuebles en Pereira y Cali. Afectaciones en Chocó: Daños materiales en viviendas y locales comerciales en Quibdó y municipios cercanos al epicentro.

Daños materiales en viviendas y locales comerciales en Quibdó y municipios cercanos al epicentro. Infraestructura vial: Inspección de puentes y carreteras principales ante posibles deslizamientos de tierra.

🇨🇴 | URGENTE: Momento del derrumbe de un edificio de 3 pisos tras el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia. pic.twitter.com/r3v2lW5pU3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Recomendaciones de la UNGRD ante posibles réplicas

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los cuerpos de socorro hicieron un llamado a la calma y recordaron las acciones clave tras un evento de esta magnitud:

Mantener las vías de evacuación despejadas y seguir las instrucciones de los brigadistas. Revisar las instalaciones de gas, agua y electricidad antes de reingresar a las viviendas. Estar atentos a los canales oficiales para informarse sobre posibles réplicas.

#Sismo | El @sgcol informa sobre un sismo de magnitud 6,6, registrado a las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto, con una profundidad de 79 km.



📍 El epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, Chocó.



Desde la UNGRD mantenemos comunicación con las autoridades… — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 10, 2026

¿Qué hacer durante y después de un sismo de gran magnitud?

Saber cómo actuar frente a un movimiento telúrico es clave para reducir riesgos y proteger vidas. Las autoridades de gestión del riesgo recomiendan seguir estos pasos fundamentales:

Durante el sismo:

Conserva la calma: Evita correr o entrar en pánico para prevenir tropiezos o estampidas.

Evita correr o entrar en pánico para prevenir tropiezos o estampidas. Busca refugio seguro: Ubícate en zonas de menor riesgo, como al lado de columnas, muros de carga o debajo de escritorios y mesas resistentes (posición fetal).

Ubícate en zonas de menor riesgo, como al lado de columnas, muros de carga o debajo de escritorios y mesas resistentes (posición fetal). Aléjate del peligro: Mantente distante de ventanas, espejos, vidrios, lámparas o muebles altos que puedan volcarse.

Mantente distante de ventanas, espejos, vidrios, lámparas o muebles altos que puedan volcarse. No uses ascensores: Utiliza siempre las escaleras de emergencia únicamente cuando el movimiento principal haya cesado.

Después del sismo:

Evacúa con orden: Dirígete a los puntos de encuentro señalizados en el exterior.

Dirígete a los puntos de encuentro señalizados en el exterior. Cierra los suministros: Corta el paso de gas, agua y luz para evitar fuga de sustancias o cortocircuitos.

Corta el paso de gas, agua y luz para evitar fuga de sustancias o cortocircuitos. Prepárate para réplicas: Permanece atento en zonas abiertas, lejos de postes, cables de alta tensión o fachadas inestables.

Mochila de emergencia: elementos indispensables que debes tener a la mano

Contar con una mochila de emergencia equipada te permitirá afrontar de manera autónoma las primeras 24 a 48 horas posteriores a un desastre natural. Debe estar ubicada cerca de la salida principal de la vivienda y contener los siguientes insumos básicos: