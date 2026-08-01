Cuando surge un gasto imprevisto, miles de peruanos encuentran en los préstamos bancarios o de las cajas municipales una alternativa para afrontar la emergencia. Ya sea para cubrir una necesidad familiar, atender un problema de salud o financiar un proyecto personal, el acceso al crédito se ha convertido en una herramienta clave para quienes requieren liquidez inmediata. Sin embargo, asumir una deuda también implica un compromiso que no debe tomarse a la ligera. Especialistas recuerdan que cumplir con el pago puntual de las cuotas no solo evita intereses y penalidades, sino que también fortalece el historial crediticio del usuario. Mantener una buena calificación financiera facilita el acceso a nuevos créditos y mejores condiciones de financiamiento en el futuro. Además, diversas entidades toman en cuenta este registro al momento de evaluar solicitudes para distintos trámites o la adquisición de determinados bienes y servicios.

¿Cómo saber si tienes deudas para cualquier banco o entidad financiera? Debes ingresar al siguiente link

Los usuarios que deseen revisar su historial financiero pueden acceder de manera gratuita al Reporte de Deudas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). A través de esta plataforma virtual es posible conocer la calificación crediticia otorgada por las entidades financieras, así como el detalle de los préstamos registrados. El servicio está disponible en línea y permite consultar la información de forma rápida y segura utilizando únicamente las credenciales de acceso del usuario.

Para obtener el reporte de deudas, sigue estos pasos:

Ingresa al portal del Reporte de Deudas de la SBS: https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea Selecciona la opción “Reporte de deudas SBS”. Inicia sesión con tu número de DNI y la contraseña registrada en la plataforma. Revisa el reporte, donde encontrarás el historial de deudas de los últimos seis meses, el detalle de cada obligación, las entidades financieras, los montos adeudados y la calificación crediticia asignada.

Si lo deseas, descarga o imprime el documento para conservar una copia de tu reporte financiero.

¿Cuánto es el costo para conocer los estados de deudas financieras ya que estarán registrados y verificados?

Conocer el estado de las deudas financieras es un proceso que cualquier ciudadano puede realizar de manera gratuita y en pocos minutos a través de la plataforma virtual de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). En este servicio es posible revisar el detalle de las obligaciones registradas y verificar la calificación crediticia asignada por las entidades financieras, la cual depende del comportamiento de pago de cada usuario. La clasificación puede ubicarse en las categorías de normal, problemas potenciales, deficiente, dudoso o pérdida, según el historial de cumplimiento de las obligaciones. Para acceder a esta información solo es necesario contar con el DNI e ingresar al enlace habilitado por la SBS, donde el reporte puede consultarse de forma rápida, segura y sin costo alguno.

Si no está registrado a la SBS, esto es lo que debe conocer para conocer el reporte de deudas, créditos y calificación

Los ciudadanos que aún no cuentan con un usuario en el portal del Reporte de Deudas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) pueden registrarse de forma gratuita utilizando únicamente su DNI. El proceso se realiza de manera virtual y permite acceder posteriormente a la información sobre deudas, créditos y calificación crediticia registrada en el sistema financiero. Para completar el registro, la plataforma solicita información de verificación contenida en el DNI, como el código de ubigeo y la fecha de emisión del documento, además de otros datos personales. Una vez validada la identidad del usuario y creada la cuenta, será posible ingresar al portal cada vez que se requiera consultar el reporte de deudas y otros servicios digitales que ofrece la SBS.

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