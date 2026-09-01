Por Redacción EC

La cuenta regresiva para los conciertos de BTS en Lima ya entró en una etapa decisiva y los seguidores que aseguraron un lugar en el Estadio San Marcos deberán prestar atención a una fecha que puede resultar determinante. Ticketmaster Perú dio a conocer cuándo comenzará a funcionar una de las herramientas más esperadas por quienes necesiten entregar su boleto a otra persona. El sistema elegido para gestionar las entradas será Quentro, plataforma desde la cual los asistentes recibirán y administrarán sus tickets. La transferencia, sin embargo, no quedará abierta desde un mismo momento para las tres jornadas. El calendario fue diseñado tomando como referencia la fecha específica de cada espectáculo.