La cuenta regresiva para los conciertos de BTS en Lima ya entró en una etapa decisiva y los seguidores que aseguraron un lugar en el Estadio San Marcos deberán prestar atención a una fecha que puede resultar determinante. Ticketmaster Perú dio a conocer cuándo comenzará a funcionar una de las herramientas más esperadas por quienes necesiten entregar su boleto a otra persona. El sistema elegido para gestionar las entradas será Quentro, plataforma desde la cual los asistentes recibirán y administrarán sus tickets. La transferencia, sin embargo, no quedará abierta desde un mismo momento para las tres jornadas. El calendario fue diseñado tomando como referencia la fecha específica de cada espectáculo.

Una fecha distinta para cada concierto

Los tres shows de BTS están programados en el Estadio San Marcos y tienen como hora prevista de inicio las 8:00 p. m. Debido a que la función de transferencia se activa 30 días antes de cada presentación, los compradores tendrán que revisar el calendario correspondiente a su entrada y evitar confusiones con las fechas.

Para quienes asistirán al espectáculo del 7 de octubre, por ejemplo, la espera terminará el lunes 7 de septiembre a las 8:00 p. m. Recién desde ese momento aparecerá habilitada la posibilidad de entregar el boleto a otro usuario. Las demás fechas seguirán exactamente el mismo criterio: el acceso a esta función dependerá del día elegido para el concierto.

¿Cómo se realiza el cambio de titular de la entrada?

El trámite no requiere acudir a un punto físico ni realizar gestiones adicionales fuera de la plataforma. Una vez que Quentro active la función para el evento correspondiente, el propietario podrá encontrar un nuevo botón dentro de la información de su ticket, ubicado en la zona superior derecha de la pantalla.

Desde allí deberá seleccionar el boleto de BTS que desea enviar y presionar la alternativa destinada a realizar la transferencia. Posteriormente, Quentro solicitará el correo electrónico de la persona que recibirá la entrada, por lo que será fundamental escribirlo correctamente antes de completar la operación.

Un boleto, una sola transferencia

La operación tiene una limitación que conviene tener presente antes de compartir una entrada. Cada ticket podrá ser transferido únicamente una vez. Por ello, una vez que el comprador original envíe el boleto a otra persona, el nuevo poseedor no tendrá la posibilidad de reenviarlo posteriormente a un tercer usuario.

Esta condición responde a una disposición establecida por el promotor y tiene como uno de sus objetivos dificultar movimientos vinculados con la reventa de entradas. En consecuencia, los compradores deberán asegurarse de seleccionar correctamente al destinatario antes de confirmar el envío.

¿El nombre del comprador determina quién ingresa?

Otro aspecto que puede generar dudas entre los asistentes está relacionado con la identificación del titular. En este caso, Ticketmaster informó que los boletos correspondientes al BTS World Tour ‘ARIRANG’ en Lima no son nominativos.

Por ello, la persona que finalmente acuda al Estadio San Marcos no tendrá que coincidir necesariamente con quien realizó la compra. La transferencia, entonces, funciona como una herramienta para entregar el acceso a otro asistente, siempre que se respeten las condiciones establecidas para el evento.

Con las fechas cada vez más cerca, revisar el calendario y conocer las reglas de Quentro puede evitar contratiempos de último minuto. Para los fanáticos de BTS, la clave no estará únicamente en conservar el boleto, sino también en saber exactamente cuándo y bajo qué condiciones podrán moverlo a otra cuenta.