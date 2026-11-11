Por Redacción EC

La llegada del papa León XIV al Perú abre un escenario favorable para los pequeños negocios y emprendimientos que buscan incrementar sus ventas ante la expectativa de recibir a miles de visitantes. Sin embargo, aprovechar esta coyuntura no dependerá únicamente de ofrecer productos relacionados con el pontífice, sino también de saber administrar los recursos y anticiparse a las necesidades de los consumidores. El movimiento de personas que acompañará la visita papal podría traducirse en una mayor actividad para distintos negocios. Este panorama representa una oportunidad para quienes comercializan artículos alusivos al acontecimiento, pero también para emprendedores que ofrecen productos y servicios capaces de responder a la demanda de los visitantes.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?